Центр Обучения Systeme Electric

Learning4U — платформа курсов для профессионалов: технические семинары, практические решения и новые возможности применения оборудования бренда Systeme Electric для ваших задач

Чем может помочь платформа “Learning4U”

Современная учебная платформа. 
От онлайн-семинаров для ознакомления с базовыми понятиями и процессами интересуемого направления, до практических технических семинаров на базе Центра обучения: всё в одном месте и в любое время.

  • Проектировщики
  • Инженеры
  • Электромонтажники

Курсы ведут эксперты - практики. Ваши специалисты получат не сухую теорию, а реальные кейсы и решения, которые можно сразу применять в работе.

Направления курсов для профессионалов

Автоматизация

Курсы предназначена для широкого круга слушателей, интересующихся промышленной автоматизацией.

Распределение энергии

Семинары по оборудованию Systeme Electric Низкого и Среднего напряжения помогут разобраться в устройстве, эксплуатации и обслуживании данного оборудования.

Информационные технологии

Курсы затрагивают аспекты ответственной эксплуатации оборудования для обеспечения бесперебойной работы нагрузки всех уровней объектов

Ознакомиться с Прайс-листом 2025 Ознакомиться с Расписанием 2025

Наши тренеры

Доступные форматы курсов

Вебинар

Вебинар - онлайн-трансляция материалов в текущем времени.
Формат - "монолог" спикера по заявленной теме. 
Общение с тренером чаще всего происходит под конец, в формате “вопрос-ответ”.

Электронный курс

Формат, при котором в курсе выложены готовые материалы, например, презентация, озвученная голосом; видео или scorm-курс.
Без присутствия тренера, спикера.

Онлайн-курс

“Живое” общение спикера с аудиторией в формате диалога, проходящее в реальном времени через Интернет без физического присутствия в аудитории.

Очный семинар

Тренер и слушатели находятся в аудитории, презентация материала происходит в реальном времени, общение осуществляетсяв формате диалога.

Как нас найти?

Наш адрес: г. Москва, Волгоградский проспект 42, корпус 5, Технополис «Москва» (ориентир — Конгресс-центр)

Контактный номер: 8 800 200 64 46

Скачать Схему проезда

