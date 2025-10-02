Центр Обучения Systeme Electric
Learning4U — платформа курсов для профессионалов: технические семинары, практические решения и новые возможности применения оборудования бренда Systeme Electric для ваших задач
Чем может помочь платформа “Learning4U”
Современная учебная платформа.
От онлайн-семинаров для ознакомления с базовыми понятиями и процессами интересуемого направления, до практических технических семинаров на базе Центра обучения: всё в одном месте и в любое время.
- Проектировщики
- Инженеры
- Электромонтажники
Курсы ведут эксперты - практики. Ваши специалисты получат не сухую теорию, а реальные кейсы и решения, которые можно сразу применять в работе.
Направления курсов для профессионалов
Автоматизация
Курсы предназначена для широкого круга слушателей, интересующихся промышленной автоматизацией.
Распределение энергии
Семинары по оборудованию Systeme Electric Низкого и Среднего напряжения помогут разобраться в устройстве, эксплуатации и обслуживании данного оборудования.
Информационные технологии
Курсы затрагивают аспекты ответственной эксплуатации оборудования для обеспечения бесперебойной работы нагрузки всех уровней объектов
Наши тренеры
Доступные форматы курсов
Вебинар
Вебинар - онлайн-трансляция материалов в текущем времени.
Формат - "монолог" спикера по заявленной теме.
Общение с тренером чаще всего происходит под конец, в формате “вопрос-ответ”.
Электронный курс
Формат, при котором в курсе выложены готовые материалы, например, презентация, озвученная голосом; видео или scorm-курс.
Без присутствия тренера, спикера.
Онлайн-курс
“Живое” общение спикера с аудиторией в формате диалога, проходящее в реальном времени через Интернет без физического присутствия в аудитории.
Очный семинар
Тренер и слушатели находятся в аудитории, презентация материала происходит в реальном времени, общение осуществляетсяв формате диалога.
Как нас найти?
Наш адрес: г. Москва, Волгоградский проспект 42, корпус 5, Технополис «Москва» (ориентир — Конгресс-центр)
Контактный номер: 8 800 200 64 46