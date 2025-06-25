Монтажные шкафы и PDU серии Uniprom Rack

Монтажные шкафы Uniprom Rack

Монтажные шкафы Uniprom Rack - это российская разработка компании Systeme Electric.

Линейка воплощает большое количество опций, вариативность типоразмеров, высокие эксплуатационные характеристики и гибкую доступность.

Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +60°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С.