Монтажные шкафы и PDU серии Uniprom Rack
Монтажные шкафы Uniprom Rack
Монтажные шкафы Uniprom Rack - это российская разработка компании Systeme Electric.
Линейка воплощает большое количество опций, вариативность типоразмеров, высокие эксплуатационные характеристики и гибкую доступность.
Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +60°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С.
Преимущества шкафов Uniprom Rack:
Перфорированные передние и задние двери с возможностью демонтажа дверного полотна без использования инструментов
Повышенный процент и площадь перфорации
Контрастная легко читаемая маркировка монтажной высоты выполнена как на лицевой, так и на изнаночной стороне направляющих
Монтажные направляющие оснащены уплотнительными материалами для предотвращения паразитной рециркуляции
Стоечные блоки распределения питания (PDU) серии Uniprom Rack
Uniprom PDU отвечают высочайшим требованиям индустрии, имеют исчерпывающие конфигурации, широкий диапазон условий эксплуатации и обеспечивают надежную доставку, мониторинг и управление электроэнергией.
Модельный ряд представлен устройствами различных типов: Basic, Metered и Switched c нагрузочной способностью от 3,7 до 22кВА.
Почему Systeme Electric?
«Систэм Электрик» – российская компания, разработчик и производитель передовых решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инженерной инфраструктуры ЦОД и программного обеспечения.
Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Беларуси. Команда «Систэм Электрик» обладает многолетним опытом работы под брендом APC by Schneider Electric.