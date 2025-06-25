Монтажные шкафы и PDU серии Uniprom Rack

Монтажные шкафы и PDU серии Uniprom — надежное и эффективное решение для ИТ-инфраструктуры вашего ЦОД.
Они обеспечивают сочетание высоких технических характеристик, функциональности, удобства эксплуатации, совместимости, энергоэффективности, выверенной компоновки и эргономики.
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Монтажные шкафы Uniprom Rack

Монтажные шкафы Uniprom Rack - это российская разработка компании Systeme Electric.

Линейка воплощает большое количество опций, вариативность типоразмеров, высокие эксплуатационные характеристики и гибкую доступность.

Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +60°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С.

Преимущества шкафов Uniprom Rack:

Перфорированные передние и задние двери с возможностью демонтажа дверного полотна без использования инструментов

Повышенный процент и площадь перфорации

Контрастная легко читаемая маркировка монтажной высоты выполнена как на лицевой, так и на изнаночной стороне направляющих

Монтажные направляющие оснащены уплотнительными материалами для предотвращения паразитной рециркуляции

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Стоечные блоки распределения питания (PDU) серии Uniprom Rack

Uniprom PDU отвечают высочайшим требованиям индустрии, имеют исчерпывающие конфигурации, широкий диапазон условий эксплуатации и обеспечивают надежную доставку, мониторинг и управление электроэнергией.

Модельный ряд представлен устройствами различных типов: Basic, Metered и Switched c нагрузочной способностью от 3,7 до 22кВА.

Rack PDU Basic

Rack PDU Basic серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания начального уровня внутри серверных стоек в центрах обработки данных.

Rack PDU Metered

Rack PDU Metered серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления внутри серверных стоек в центрах обработки данных. 

Rack PDU Switched

Rack PDU Switched серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления и управления электропитанием потребителей в монтажных шкафах в центрах обработки данных.

Почему Systeme Electric?

«Систэм Электрик» – российская компания, разработчик и производитель передовых решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инженерной инфраструктуры ЦОД и программного обеспечения. 

Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Беларуси. Команда «Систэм Электрик» обладает многолетним опытом работы под брендом APC by Schneider Electric. 

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