Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS

Техническая документация

Промышленные коммутаторы и концентраторы позволяют соединять несколько узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети автоматизированных систем управления в единую систему обмена данными. SFP-модули – это оптические модули, которые используются для приема, передачи, и преобразования цифровых сигналов промышленных коммутаторов. К ним можно подключать волоконно-оптические или медные сетевые кабели (в зависимости от типа SFP-модуля). Сетевые SFP-модули устанавливаются в специальные SFP-порты промышленных коммутаторов.

Дата документа: 18/07/2024 Узнать больше о линейке: SYSTEMESWITCH Формат: PDF Размер: 964.33 kb