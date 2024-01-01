Конструкторское бюро Систэм Электрик разработало большое количество стандартных решений по ретрофиту оборудования среднего, низкого напряжения и релейной защиты.
- Поставка выкатного элемента в сборе целиком
- Замена только выключателя на выкатном элементе, в случае если рама, силовые втычные контакты, а также ответная часть самой ячейки находятся в хорошем/рабочем состоянии
- Выкатные элементы снабжены жгутом для подключения к цепям управления ячейки, разъем жгута комплектуется ответной части
- Ретрофит осуществляется посредством комплектов адаптации с монтажом на объекте
- В состав комплектов адаптации ячеек КСО входят:
- Выключатель (SystemePact VBC)
- Элементы несущей металлоконструкции, блокировки
- Трансформаторы тока
- Ограничители перенапряжений
- Комплект ретрофита релейной защиты с микропроцессорным блоком БМРЗ
Модернизация шкафа управления релейной защиты посредством замены на современные микропроцессорные устройства типа БМРЗ производства Механотроника.
Систэм Электрик предлагает два решения по модернизации:
- Соответствие габаритно-присоединительным размерам заменяемого устройства
- Подключение существующих ответных частей без перемонтажа
- Соответствие клеммных блоков оригинальным
- Перенос логики работы и карты уставок
- Возможность настроить дополнительные функции
- Поставка новой двери релейного отсека со смонтированным устройством релейной защиты и всеми необходимыми элементы вторичной коммутации
- При ретрофите релейной защиты и автоматики возможно использование типового решения или разработка новых под индивидуальные потребности Заказчика
Систэм Электрик разработала решения по замене выключателей низкого напряжения стороннего производства и оборудования Schneider Electric.
Для замены старых выключателей в распределительных устройствах низкого напряжения поставляются комплекты адаптации в виде готовых смонтированных модулей, содержащих:
- Выключатель SystemePact (воздушный или в литом корпусе) с блоком управления SystemeLogic
- Рамную конструкцию
- Переходные шины
- Поддерживающие изоляторы
Преимущество:
- Отключение секции при замене НЕ требуется
- Время замены от 30 минут
Данное решение состоит из выключателя и переходных контактов, специально разработанных для выключателей Schneider Electric
Современные возможности выключателей:
- Функция измерений (I, U, P, Q, S, Ep, Eq, Es, f, PF, cosϕ, THDu, THDi до 31-ой гармоники)
- Большой набор защит встроенных в выключатель (LSIG, Umin, Umax, fmin, fmax, Reverse Power)
- Возможность организации АСУ
- Быстрозажимные необслуживаемые пружинные клеммы вторичных цепей