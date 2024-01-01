Главная Сервис Ретрофит

Конструкторское бюро Систэм Электрик разработало большое количество стандартных решений по ретрофиту оборудования среднего, низкого напряжения и релейной защиты.

Преимущества:
Сокращение времени остановки оборудования
Сохранение основного конструктива, кабельных линий
Снижение совокупных затрат по сравнению с полной заменой оборудования
Возможность осуществить модернизацию за счет операционного бюджета
Возможность проводить модернизацию поэтапно
Решения для ретрофита выключателей среднего напряжения
Ретрофит шкафов КРУ
Особенности модернизации:
  • Поставка выкатного элемента в сборе целиком
  • Замена только выключателя на выкатном элементе, в случае если рама, силовые втычные контакты, а также ответная часть самой ячейки находятся в хорошем/рабочем состоянии
  • Выкатные элементы снабжены жгутом для подключения к цепям управления ячейки, разъем жгута комплектуется ответной части
Ретрофит ячеек КСО
Особенности модернизации:
  • Ретрофит осуществляется посредством комплектов адаптации с монтажом на объекте
  • В состав комплектов адаптации ячеек КСО входят:
  • Выключатель (SystemePact VBC)
  • Элементы несущей металлоконструкции, блокировки
Дополнительно мы можем поставить:
  • Трансформаторы тока
  • Ограничители перенапряжений
  • Комплект ретрофита релейной защиты с микропроцессорным блоком БМРЗ
Преимущества:
Все решения для ретрофита выполняются в соответствии с требованиями безопасности
Выкатные элементы изготовлены на предприятии, имеющем сертификат ISO 90001
Элементы имеют необходимые блокировки от ошибочных операций
Изделие высокой заводской готовности
Каждое изделие сопровождается руководством по эксплуатации и паспортом
Оказание технической поддержки при планировании и осуществлении замены
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Ретрофит релейной защиты

Модернизация шкафа управления релейной защиты посредством замены на современные микропроцессорные устройства типа БМРЗ производства Механотроника.

Систэм Электрик предлагает два решения по модернизации:

Модули быстрой замены Sepam
  • Соответствие габаритно-присоединительным размерам заменяемого устройства
  • Подключение существующих ответных частей без перемонтажа
  • Соответствие клеммных блоков оригинальным
  • Перенос логики работы и карты уставок
  • Возможность настроить дополнительные функции
Замена дверцы релейного отсека:
  • Поставка новой двери релейного отсека со смонтированным устройством релейной защиты и всеми необходимыми элементы вторичной коммутации
  • При ретрофите релейной защиты и автоматики возможно использование типового решения или разработка новых под индивидуальные потребности Заказчика
Преимущества:
Расширенные возможности контроля и управления коммутационными аппаратами
Разработка схем вторичной коммутации в соответствии с требованиями заказчика
Интеграция в систему диспетчеризации и управления с наименьшими затратами
Изделие высокой заводской готовности
Соответствие всем требованиям безопасности на территории РФ
Оказание технической поддержки при планировании и осуществлении замены
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Ретрофит выключателей низкого напряжения

Систэм Электрик разработала решения по замене выключателей низкого напряжения стороннего производства и оборудования Schneider Electric.

Ретрофит для модернизации стороннего оборудования

Для замены старых выключателей в распределительных устройствах низкого напряжения поставляются комплекты адаптации в виде готовых смонтированных модулей, содержащих:

  • Выключатель SystemePact (воздушный или в литом корпусе) с блоком управления SystemeLogic
  • Рамную конструкцию
  • Переходные шины
  • Поддерживающие изоляторы
Решения для оборудования Schneider Electric
Преимущество:
  • Отключение секции при замене НЕ требуется
  • Время замены от 30 минут

Данное решение состоит из выключателя и переходных контактов, специально разработанных для выключателей Schneider Electric

Преимущества:
Осуществляется замена только активных компонентов, структура распределительного устройства остается нетронутой, что позволяет существенно сократить расходы на модернизацию и выполнить ее в рамках операционных затрат
Изделие высокой заводской готовности

Современные возможности выключателей:

  • Функция измерений (I, U, P, Q, S, Ep, Eq, Es, f, PF, cosϕ, THDu, THDi до 31-ой гармоники)
  • Большой набор защит встроенных в выключатель (LSIG, Umin, Umax, fmin, fmax, Reverse Power)
  • Возможность организации АСУ
  • Быстрозажимные необслуживаемые пружинные клеммы вторичных цепей
Оказание технической поддержки при планировании и осуществлении замены
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