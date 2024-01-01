Преимущества:

Все решения для ретрофита выполняются в соответствии с требованиями безопасности

Выкатные элементы изготовлены на предприятии, имеющем сертификат ISO 90001

Элементы имеют необходимые блокировки от ошибочных операций

Изделие высокой заводской готовности

Каждое изделие сопровождается руководством по эксплуатации и паспортом