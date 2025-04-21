Лючки однопостовые IP44
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Узнать больше о серии:MultiDesk
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Серия: MultiDesk
Снято с производства: 01.01.2026
MDK20102SAСерия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола СЕРЕБРО, тип MDK20
Снято с производства: 01.01.2026
MDK20202SCСерия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов СЕРЕБРО, тип MDK20
Снято с производства: 01.01.2026
MDK21102SAСерия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой д/стены,фальшпола,стола Серебро тип MDK21
Снято с производства: 01.01.2026
MDK21202SCСерия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой для бетонных полов Серебро, тип MDK21