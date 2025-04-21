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Лючки однопостовые IP44
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Лючки однопостовые IP44

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Электроустановочные изделия и аксессуары
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MultiDesk
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Серия: MultiDesk
MDK20102BA
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой д/стены,фальшпола,стола Античная ЛАТУНЬ MDK20
MDK20102CA
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола МЕДЬ, тип MDK20
MDK20102MBA
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой д/стены,фальшпола,стола ЧЁРНЫЙ матовый MDK20
MDK20102NA
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола НИКЕЛЬ, тип MDK20
Снято с производства: 01.01.2026
MDK20102SA
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола СЕРЕБРО, тип MDK20
MDK20202BC
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов Античная ЛАТУНЬ, тип MDK20
MDK20202CC
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов МЕДЬ, тип MDK20
MDK20202MBC
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов ЧЁРНЫЙ матовый, тип MDK20
MDK20202NC
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов НИКЕЛЬ, тип MDK20
Снято с производства: 01.01.2026
MDK20202SC
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов СЕРЕБРО, тип MDK20
MDK21102BA
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розет.2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой д/стены,фальшпола,стола Античн. ЛАТУНЬ MDK21
MDK21102CA
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой д/стены,фальшпола,стола Медь, тип MDK21
MDK21102MBA
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розет.2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой д/стены,фальшпола,стола ЧЁРНЫЙ матовый MDK21
MDK21102NA
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой д/стены,фальшпола,стола Никель тип MDK21
Снято с производства: 01.01.2026
MDK21102SA
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой д/стены,фальшпола,стола Серебро тип MDK21
MDK21202BC
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой для бетон.полов Античная ЛАТУНЬ тип MDK21
MDK21202CC
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой для бетонных полов Медь, тип MDK21
MDK21202MBC
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой для бетон.полов ЧЁРНЫЙ матовый тип MDK21
MDK21202NC
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой для бетонных полов Никель, тип MDK21
Снято с производства: 01.01.2026
MDK21202SC
Серия: MultiDesk
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с коробкой для бетонных полов Серебро, тип MDK21
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