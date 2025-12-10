Промышленная автоматизация

Низковольтные преобразователи частоты SystemeVar отвечают всем техническим требованиям: отраслевые функции, протоколы связи, количество входов/выходов, возможность работать в векторном режиме с обратной связью по скорости, а также различные варианты питающего напряжения (1Ф 220В, 3Ф 380В и 3Ф 690В).
Семейство низковольтной приводной техники Систэм Электрик на данный момент представлено следующими вариантами исполнения:
SystemeVar Hertz (STV050)
SystemeVar Hertz — «говорит» на языке ОВиК применений (имеет на борту ряд специализированных функций для насосных и вентиляторных применений), номинальной мощностью от 0,4 до 30 кВт и перегрузочной способностью 120% в течение 60 с:
- 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
- 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 30 кВт
SystemeVar Hertz (STV050 IP55)
Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям.
SystemeVar Hertz IP55 выгодно отличается от конкурентов за счёт высокой степени защиты оболочки (IP55) и гарантии 3 года!
- 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 30 кВт
SystemeVar Hertz SVPM
Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям. Версия "SVPM" специально разработана для работы с синхронными электрическими машинами (Single-winding Vernier Permanent Magnet, SVPM) – там где требуется высокий крутящий момент и регулирование скорости.
- 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 30 кВт
SystemeVar 320 (STV320)
SystemeVar 320 — компактные преобразователи частоты для общепромышленных применений номинальной мощностью от 0,4 до 110 кВт и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:
- 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
- 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 110 кВт
SystemeVar 600 (STV600)
SystemeVar 600 — отраслевые преобразователи частоты специально разработаны для насосных и вентиляторных применений с номинальной мощностью от 1,5 до 500 кВт и перегрузочной способностью 110% в течение 60 с:
- 3Ф 380 – 440В / от 1,5 до 500 кВт
SystemeVar 630 (STV630)
SystemeVar 630 — новые отраслевые преобразователи частоты для объектов инфраструктуры и различных промышленных применений номинальной мощностью от 0,4 до 630 кВт и перегрузочной способностью 120% в течение 60 с:
- 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
- 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 630 кВт
SystemeVar 900 (STV900)
SystemeVar 900 — преобразователи частоты для общепромышленных и специальных задач номинальной мощностью от 1,5 до 630 кВт и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:
- 3Ф 380 – 440В / от 1,5 до 3 МВт
- 3Ф 520 – 690В / от 22 до 3 МВт
- Варианты исполнения: IP20 и IP55
SystemeVar 900 Hoist (STV900H)
SystemeVar 900 Hoist — отраслевые преобразователи частоты для подъемных механизмов и крановых применений номинальной мощностью от 1,5 до 630 кВт и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:
- 3Ф 380В: от 1,5 до 500 кВт
- 3Ф 690В: от 22 до 630 кВт
SystemeVar 900 IP55
STV900 IP55 — одна из основных серий преобразователей частоты семейства SystemeVar для высокопроизводительных применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, имеющая исполнение со степенью защиты IP55 и номинальную мощность от 4 до 110 кВт.
- 3Ф 380−440 В / от 4 до 110 кВт
SystemeVar STV900H IP55
STV900H IP55 — одна из основных линеек преобразователей частоты семейства SystemeVar для крановых применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, имеющая исполнение со степенью защиты IP55 и номинальную мощность от 4 до 110 кВт.
- 3Ф 380−440 В (от 4 до 110 кВт)
SystemeVar STV900L
Преобразователи частоты для лифтового применения STV900L.
Высокопроизводительные преобразователи частоты для лифтового применения 3Ф 400В, номинальной мощностью от 4 до 30 кВт, отвечают строгим требованиям индустрии и имеют специализированные лифтовые функции.
Преобразователи частоты среднего напряжения
Новое поколение высоковольтных преобразователей частоты, производимых нашей компанией с применением оптимизированного режима высокоэффективного векторного управления, совместимого с режимом SVPWM (пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция), которые характеризуются высоким качеством входного питания, высоким значением коэффициента мощности и превосходными параметрами сигнала на силовом выходе.
SystemeVar STV1200
STV1200 – это высокая точность управления, быстрая реакция на изменения нагрузки, большой крутящий момент при низкой частоте на выходе, быстродействующее двухчастотное торможение и возможность технического обслуживания преобразователя частоты при доступе как с обеих боковых сторон, так и со стороны фронтальной панели.
Номинальная мощность:
от 220 до 10800 кВт
Комплектные преобразователи частоты
SystemeVar Cabinet
SystemeVar Cabinet – это решение, в котором преобразователь частоты стандартного исполнения (IP20) встроен в оболочку и укомплектован всеми необходимыми компонентами. В результате, конечный пользователь получает комплектный шкаф управления в пыле-влагозащищенном исполнении (IP54).
Номинальная мощность:
от 90 до 630 кВт
Устройства плавного пуска
Устройства SystemeStart отвечают за контроль ускорения или замедления простых и сложных машин
SystemeStart STS22
Устройства плавного спуска без встроенного байпасного контактора.
Характеристики:
Могут применяться везде, где требуется безударный пуск и торможение:
- 3Ф 380 - 440В / от 22 до 600 кВт
SystemeStart STS22X
Устройства плавного спуска со встроенным байпасным контактором.
Характеристики:
Могут применяться везде, где требуется безударный пуск и торможение:
- 3Ф 380 - 440В / от 22 до 600 кВт
Светосигнальная аппаратура и реле
SystemeSig SB4
Металлические модульные устройства управления в сборе
- кнопки с маркировкой
- кнопки с подсветкой и без
- переключатели с подсветкой и без
- сигнальные лампы
- кнопки с грибовидной головкой
- переключатели и кнопки с ключом
Напряжение питания устройств с подсветкой — 24В AC/DC или 220В AC/DC
SystemeSig SB5
Пластиковые модульные устройства управления в сборе
- кнопки с подсветкой и без
- переключатели с подсветкой и без
- сигнальные лампы
- кнопки с грибовидной головкой
- кнопки аварийного останов
- переключатели и кнопки с ключом
Напряжение питания устройств с подсветкой — 24В AC/DC или 220В AC/DC
SystemeSig SB7
Пластиковые моноблочные устройства управления и сигнализации в сборе:
- Кнопки с фиксацией и без
- Кнопки с маркировкой
- Кнопки аварийного останова
- Переключатели
- Сигнальный лампы
- Зуммеры
Напряжение устройств с подсветкой - 24В AC/DC и 220В AC
Отвечают актуальным потребностям рынка
Модульные устройства поставляются только в сборе
Вариативное напряжение питания устройств с подсветкой — 24В DC или 220В AC
Высокая степень защиты IP65
Доступны дополнительные аксессуары
Высокий механический и электрический ресурс
Блоки и корпуса совместимы с устройствами Schneider Electric и могут поставляться в качестве ЗИПа
SystemeSig EMR
Миниатюрные и интерфейсные электромеханические реле 13 и 21 мм.
- Реле без доп. опций
- Реле с механической тест-кнопкой и светодиодным индикатором
- Розетки
- Диодные и варисторные модули
- Дополнительные аксессуары
Напряжение питания - 24В DC и 220В AC
Наличие механической тест-кнопки и светодиодной индикации позволяет проверить работоспособность реле
Электромеханический и электрический ресурс реле до 10 млн. циклов срабатываний, обеспечивают исправную работу и долгий срок службы
Быстрый и удобный монтаж, благодаря розеткам с push-in зажимами
Реле, розетки и аксессуары идентичны с устройствами Schneider Electric, что позволяет интегрировать их в существующие системы
Возможность установки в розетки универсальных защитных модулей, обеспечивает надежность работы системы и оптимизацию складских запасов
Промышленные контроллеры
ПЛК и распределенные системы ввода/вывода используются в качестве средств сбора, передачи и обработки данных для контроля и управления технологическими процессами.
SystemePLC S250
Семейство ПЛК для высокопроизводительных машин с функциями контроля скорости и положения.
- Возможность создать пользовательские приложения с бесплатной средой разработки CODESYS 3.5
- Максимальное количество входов/выходов может достигать 4096DI/DQ и 1024AI/AQ
SystemePLC IO200
Cистема распределенного ввода/вывода для сбора, обработки и передачи сигналов управляющему контроллеру по коммуникационной сети
Один остров IO200 поддерживает:
- До 32 модулей ввода/вывода
- До 1024 сигналов ввода/вывода
- Дополнительный модуль связи Modbus RTU Master для управления периферийными устройствами
SystemePLC SR
Интеллектуальные реле предназначены для решения широкого ряда задач по автоматизации небольших систем управления без сложных алгоритмов управления. Широко применяются в системах автоматического ввода резерва.
- Интеллектуальные реле представлены в виде бюджетных (SR1) и более продвинутых моделей (SR2)
- Продвинутые модели SR2 обладают возможностью расширения
- Съемные клеммники позволяют производить быструю замену устройств
- Удобство программирования на языке функциональных блоков (FBD)
- Совместимость с пластроном (глубиной до 46 мм)
SystemePLC S172
Программируемые логические контроллеры предназначены для автоматизации технологических процессов. Параметры этих устройств позволяют их широко использовать в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
- Программируемые логические контроллеры отличаются типами дискретных выходов. Они могут быть: релейные, твердотельные релейные (SSR) и транзисторные
- Широкий выбор модулей расширения: смешанные, дискретные и аналоговые
- Наличие дополнительного кабель расширения длиной 1 м
- Удобство программирования на языке функциональных блоков (FBD)
- Совместимость с пластроном (глубиной до 46 мм)
Панели оператора
Сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU являются современным средством человеко-машинного интерфейса. Они используются для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации.
SystemeHMI SGU
Общие функции панелей оператора серии SGU:
- Часы реального времени (RTC)
- Поддержка скриптов
- Удаленный доступ
- Журнал событий и аварий
Модельный ряд с различными размерами экрана от 4,3” до 15,6” и цветами от 16 до 24 бит
Возможность записи данных для хранения на внешнем носителе (SD-карта или USB-накопитель) информации или приложений
Усовершенствованные модели с дополнительными функциями программного обеспечения
Управление периферийными устройствами: принтерами, считывателями штрих-кодов
Расширенные коммутационные возможности: различные порты последовательной передачи данных (COM), поддержка сети Ethernet (в зависимости от модели)
Сетевые устройства Ethernet и EtherCAT
Сетевые устройства предназначены для объединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети Ethernet или EtherCAT в единую локальную сеть для обмена данными.
SystemeSwitch
Cемейство сетевых устройств Ethernet и EtherCAT. Модельный ряд состоит из управляемых и неуправляемых коммутаторов Ethernet, концентраторов EtherCAT и SFP-модулей.
- Неуправляемые коммутаторы Ethernet от 3 до 18 портов
- Управляемые коммутаторы Ethernet от 10 до 24 портов
- Концентраторы EtherCAT с 3 и 6 портами
- Возможность конфигурирования портов с помощью SFP-модулей
Поддержка сетевых топологий шина, звезда и кольцо
Резервируемое и нерезервируемое питание устройств
Управляемые коммутаторы с поддержкой резервирования: RSTP, STP, MSTP, магистральный порт
Применение во всех основных отраслях промышленности
Шкафы универсальные
SystemeNSB
Универсальный навесной шкаф из крашеной стали (RAL7035) с монтажной панелью из оцинкованной стали, предназначен для размещения внутри оборудования. Может устанавливаться как внутри помещений, так и на улице.
- Листовой металл 1.5мм
- Порошковое покрытие RAL7035
- Степень защиты IP66
- Монтажная панель – оцинкованная сталь
- Съемные усилители двери из оцинкованной стали
- Съемная утопленная в корпус фланш-панель
- Петли с механизмом быстрой установки двери
- Замки из полиамида, под личинку «двойной бит»