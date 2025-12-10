Промышленная автоматизация

Универсальный навесной шкаф из крашеной стали (RAL7035) с монтажной панелью из оцинкованной стали, предназначен для размещения внутри оборудования. Может устанавливаться как внутри помещений, так и на улице.

Листовой металл 1.5мм

Порошковое покрытие RAL7035

Степень защиты IP66

Монтажная панель – оцинкованная сталь

Съемные усилители двери из оцинкованной стали

Съемная утопленная в корпус фланш-панель

Петли с механизмом быстрой установки двери

Замки из полиамида, под личинку «двойной бит»