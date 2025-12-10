Промышленная автоматизация

Преобразователи частоты Устройства плавного пуска Светосигнальная аппаратура и реле Промышленные контроллеры Панели оператора Сетевые устройства Ethernet и EtherCAT Шкафы универсальные
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Скачать
Преобразователи частоты

Преобразователи частоты низкого напряжения

Низковольтные преобразователи частоты SystemeVar отвечают всем техническим требованиям: отраслевые функции, протоколы связи, количество входов/выходов, возможность работать в векторном режиме с обратной связью по скорости, а также различные варианты питающего напряжения (1Ф 220В, 3Ф 380В и 3Ф 690В).

Семейство низковольтной приводной техники Систэм Электрик на данный момент представлено следующими вариантами исполнения:

SystemeVar Hertz (STV050)

SystemeVar Hertz — «говорит» на языке ОВиК применений (имеет на борту ряд специализированных функций для насосных и вентиляторных применений), номинальной мощностью от 0,4 до 30 кВт и перегрузочной способностью 120% в течение 60 с:

  • 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
  • 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 30 кВт
Подробнее
Перейти в каталог Конфигуратор

SystemeVar Hertz (STV050 IP55)

Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям.

SystemeVar Hertz IP55 выгодно отличается от конкурентов за счёт высокой степени защиты оболочки (IP55) и гарантии 3 года!

  • 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 30 кВт
Подробнее
Перейти в каталог Конфигуратор

SystemeVar Hertz SVPM

Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям. Версия "SVPM" специально разработана для работы с синхронными электрическими машинами (Single-winding Vernier Permanent Magnet, SVPM) – там где требуется высокий крутящий момент и регулирование скорости.

  • 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 30 кВт
Подробнее
Перейти в каталог Конфигуратор

SystemeVar 320 (STV320)

SystemeVar 320 — компактные преобразователи частоты для общепромышленных применений номинальной мощностью от 0,4 до 110 кВт и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:

  • 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
  • 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 110 кВт
Подробнее
Перейти в каталог

SystemeVar 600 (STV600)

SystemeVar 600 — отраслевые преобразователи частоты специально разработаны для насосных и вентиляторных применений с номинальной мощностью от 1,5 до 500 кВт и перегрузочной способностью 110% в течение 60 с:

  • 3Ф 380 – 440В / от 1,5 до 500 кВт
Подробнее
Перейти в каталог

SystemeVar 630 (STV630)

SystemeVar 630 — новые отраслевые преобразователи частоты для объектов инфраструктуры и различных промышленных применений номинальной мощностью от 0,4 до 630 кВт и перегрузочной способностью 120% в течение 60 с:

  • 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
  • 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 630 кВт
Подробнее
Перейти в каталог

SystemeVar 900 (STV900)

SystemeVar 900 — преобразователи частоты для общепромышленных и специальных задач номинальной мощностью от 1,5 до 630 кВт и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:

  • 3Ф 380 – 440В / от 1,5 до 3 МВт
  • 3Ф 520 – 690В / от 22 до 3 МВт
  • Варианты исполнения: IP20 и IP55
Подробнее
Перейти в каталог

SystemeVar 900 Hoist (STV900H)

SystemeVar 900 Hoist — отраслевые преобразователи частоты для подъемных механизмов и крановых применений номинальной мощностью от 1,5 до 630 кВт и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:

  • 3Ф 380В: от 1,5 до 500 кВт
  • 3Ф 690В: от 22 до 630 кВт
Подробнее
Перейти в каталог

SystemeVar 900 IP55

STV900 IP55 — одна из основных серий преобразователей частоты семейства SystemeVar для высокопроизводительных применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, имеющая исполнение со степенью защиты IP55 и номинальную мощность от 4 до 110 кВт.

  • 3Ф 380−440 В / от 4 до 110 кВт
Подробнее
Перейти в каталог

SystemeVar STV900H IP55

STV900H IP55 — одна из основных линеек преобразователей частоты семейства SystemeVar для крановых применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, имеющая исполнение со степенью защиты IP55 и номинальную мощность от 4 до 110 кВт.

  • 3Ф 380−440 В (от 4 до 110 кВт)
Подробнее
Перейти в каталог

SystemeVar STV900L

Преобразователи частоты для лифтового применения STV900L.
Высокопроизводительные преобразователи частоты для лифтового применения 3Ф 400В, номинальной мощностью от 4 до 30 кВт, отвечают строгим требованиям индустрии и имеют специализированные лифтовые функции.

Подробнее
Перейти в каталог
Преобразователи частоты среднего напряжения

Новое поколение высоковольтных преобразователей частоты, производимых нашей компанией с применением оптимизированного режима высокоэффективного векторного управления, совместимого с режимом SVPWM (пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция), которые характеризуются высоким качеством входного питания, высоким значением коэффициента мощности и превосходными параметрами сигнала на силовом выходе.

SystemeVar STV1200

STV1200 – это высокая точность управления, быстрая реакция на изменения нагрузки, большой крутящий момент при низкой частоте на выходе, быстродействующее двухчастотное торможение и возможность технического обслуживания преобразователя частоты при доступе как с обеих боковых сторон, так и со стороны фронтальной панели.

Номинальная мощность:

от 220 до 10800 кВт

Подробнее
Перейти в каталог
Комплектные преобразователи частоты

Решение, в котором преобразователь частоты стандартного исполнения (IP20) встроен в оболочку и укомплектован всеми необходимыми компонентами. В результате, конечный пользователь получает комплектный шкаф управления в пыле-влагозащищенном исполнении (IP54).

SystemeVar Cabinet

SystemeVar Cabinet – это решение, в котором преобразователь частоты стандартного исполнения (IP20) встроен в оболочку и укомплектован всеми необходимыми компонентами. В результате, конечный пользователь получает комплектный шкаф управления в пыле-влагозащищенном исполнении (IP54).

Номинальная мощность:

от 90 до 630 кВт

Подробнее
Перейти в каталог
Электронный каталог преобразователей частоты
Перейти в каталог
Устройства плавного пуска

Устройства SystemeStart отвечают за контроль ускорения или замедления простых и сложных машин

SystemeStart STS22

Устройства плавного спуска без встроенного байпасного контактора.

Характеристики:

Могут применяться везде, где требуется безударный пуск и торможение:

  • 3Ф 380 - 440В / от 22 до 600 кВт
Подробнее
Перейти в каталог

SystemeStart STS22X

Устройства плавного спуска со встроенным байпасным контактором.

Характеристики:

Могут применяться везде, где требуется безударный пуск и торможение:

  • 3Ф 380 - 440В / от 22 до 600 кВт
Подробнее
Перейти в каталог
Электронный каталог устройства плавного пуска
Перейти в каталог
Светосигнальная аппаратура и реле

SystemeSig SB — устройства управления и сигнализации

SystemeSig SB4

Металлические модульные устройства управления в сборе

  • кнопки с маркировкой
  • кнопки с подсветкой и без
  • переключатели с подсветкой и без
  • сигнальные лампы
  • кнопки с грибовидной головкой
  • переключатели и кнопки с ключом

Напряжение питания устройств с подсветкой — 24В AC/DC или 220В AC/DC

Подробнее
Перейти в каталог Конфигуратор

SystemeSig SB5

Пластиковые модульные устройства управления в сборе

  • кнопки с подсветкой и без
  • переключатели с подсветкой и без
  • сигнальные лампы
  • кнопки с грибовидной головкой
  • кнопки аварийного останов
  • переключатели и кнопки с ключом

Напряжение питания устройств с подсветкой — 24В AC/DC или 220В AC/DC

Подробнее
Перейти в каталог Конфигуратор

SystemeSig SB7

Пластиковые моноблочные устройства управления и сигнализации в сборе:

  • Кнопки с фиксацией и без                        
  • Кнопки с маркировкой 
  • Кнопки аварийного останова
  • Переключатели
  • Сигнальный лампы
  • Зуммеры

Напряжение устройств с подсветкой - 24В AC/DC и 220В AC

Подробнее
Перейти в каталог Конфигуратор
Преимущества:

Отвечают актуальным потребностям рынка

Модульные устройства поставляются только в сборе

Вариативное напряжение питания устройств с подсветкой — 24В DC или 220В AC

Высокая степень защиты IP65

Доступны дополнительные аксессуары

Высокий механический и электрический ресурс

Блоки и корпуса совместимы с устройствами Schneider Electric и могут поставляться в качестве ЗИПа

SystemeSig EMR — электромеханические реле

SystemeSig EMR

Миниатюрные и интерфейсные электромеханические реле 13 и 21 мм.

  • Реле без доп. опций
  • Реле с механической тест-кнопкой и светодиодным индикатором
  • Розетки
  • Диодные и варисторные модули
  • Дополнительные аксессуары

Напряжение питания - 24В DC и 220В AC

Подробнее
Перейти в каталог
Преимущества:

Наличие механической тест-кнопки и светодиодной индикации позволяет проверить работоспособность реле

Электромеханический и электрический ресурс реле до 10 млн. циклов срабатываний, обеспечивают исправную работу и долгий срок службы

Быстрый и удобный монтаж, благодаря розеткам с push-in зажимами

Реле, розетки и аксессуары идентичны с устройствами Schneider Electric, что позволяет интегрировать их в существующие системы

Возможность установки в розетки универсальных защитных модулей, обеспечивает надежность работы системы и оптимизацию складских запасов

Электронный каталог светосигнальной арматуры и реле
Перейти в каталог
Промышленные контроллеры

ПЛК и распределенные системы ввода/вывода используются в качестве средств сбора, передачи и обработки данных для контроля и управления технологическими процессами.

SystemePLC S250

Семейство ПЛК для высокопроизводительных машин с функциями контроля скорости и положения.

  • Возможность создать пользовательские приложения с бесплатной средой разработки CODESYS 3.5
  • Максимальное количество входов/выходов может достигать 4096DI/DQ и 1024AI/AQ
Подробнее
Перейти в каталог

SystemePLC IO200

Cистема распределенного ввода/вывода для сбора, обработки и передачи сигналов управляющему контроллеру по коммуникационной сети

Один остров IO200 поддерживает:

  • До 32 модулей ввода/вывода
  • До 1024 сигналов ввода/вывода
  • Дополнительный модуль связи Modbus RTU Master для управления периферийными устройствами
Подробнее
Перейти в каталог

SystemePLC SR

Интеллектуальные реле предназначены для решения широкого ряда задач по автоматизации небольших систем управления без сложных алгоритмов управления. Широко применяются в системах автоматического ввода резерва.

Подробнее
  • Интеллектуальные реле представлены в виде бюджетных (SR1) и более продвинутых моделей (SR2)
  • Продвинутые модели SR2 обладают возможностью расширения
  • Съемные клеммники позволяют производить быструю замену устройств
  • Удобство программирования на языке функциональных блоков (FBD)
  • Совместимость с пластроном (глубиной до 46 мм)
Перейти в каталог

SystemePLC S172

Программируемые логические контроллеры предназначены для автоматизации технологических процессов. Параметры этих устройств позволяют их широко использовать в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Подробнее
  • Программируемые логические контроллеры отличаются типами дискретных выходов. Они могут быть: релейные, твердотельные релейные (SSR) и транзисторные
  • Широкий выбор модулей расширения: смешанные, дискретные и аналоговые
  • Наличие дополнительного кабель расширения длиной 1 м
  • Удобство программирования на языке функциональных блоков (FBD)
  • Совместимость с пластроном (глубиной до 46 мм)
Перейти в каталог
Электронный каталог программируемых логических контроллеров
Перейти в каталог
Панели оператора

Сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU являются современным средством человеко-машинного интерфейса. Они используются для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации.

SystemeHMI SGU

Общие функции панелей оператора серии SGU:

  • Часы реального времени (RTC)
  • Поддержка скриптов
  • Удаленный доступ
  • Журнал событий и аварий
Подробнее
Перейти в каталог
Преимущества:

Модельный ряд с различными размерами экрана от 4,3” до 15,6” и цветами от 16 до 24 бит

Возможность записи данных для хранения на внешнем носителе (SD-карта или USB-накопитель) информации или приложений

Усовершенствованные модели с дополнительными функциями программного обеспечения

Управление периферийными устройствами: принтерами, считывателями штрих-кодов

Расширенные коммутационные возможности: различные порты последовательной передачи данных (COM), поддержка сети Ethernet (в зависимости от модели)

Электронный каталог панелей оператора
Перейти в каталог
Сетевые устройства Ethernet и EtherCAT

Сетевые устройства предназначены для объединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети Ethernet или EtherCAT в единую локальную сеть для обмена данными.

SystemeSwitch

Cемейство сетевых устройств Ethernet и EtherCAT. Модельный ряд состоит из управляемых и неуправляемых коммутаторов Ethernet, концентраторов EtherCAT и SFP-модулей.

  • Неуправляемые коммутаторы Ethernet от 3 до 18 портов
  • Управляемые коммутаторы Ethernet от 10 до 24 портов
  • Концентраторы EtherCAT с 3 и 6 портами
  • Возможность конфигурирования портов с помощью SFP-модулей
Подробнее
Перейти в каталог
Преимущества:

Поддержка сетевых топологий шина, звезда и кольцо

Резервируемое и нерезервируемое питание устройств

Управляемые коммутаторы с поддержкой резервирования: RSTP, STP, MSTP, магистральный порт

Применение во всех основных отраслях промышленности

Электронный каталог сетевых устройств Ethernet и EtherCAT
Перейти в каталог
Шкафы универсальные

SystemeNSB

Универсальный навесной шкаф из крашеной стали (RAL7035) с монтажной панелью из оцинкованной стали, предназначен для размещения внутри оборудования. Может устанавливаться как внутри помещений, так и на улице.

  • Листовой металл 1.5мм
  • Порошковое покрытие RAL7035
  • Степень защиты IP66
  • Монтажная панель – оцинкованная сталь
  • Съемные усилители двери из оцинкованной стали
  • Съемная утопленная в корпус фланш-панель
  • Петли с механизмом быстрой установки двери
  • Замки из полиамида, под личинку «двойной бит»
Подробнее
Перейти в каталог

Мы в соцсетях

Фильтры
Поиск
Корзина