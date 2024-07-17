Преобразователи частоты

Преобразователи частоты для отраслевых, общепромышленных и специальных применений. 

Преобразователи частоты SystemeVar

Описание

Семейство преобразователей частоты, представленное тремя основными сериями:

  • STV320 для общепромышленных применений с диапазоном мощностей до 110 кВт (однофазные до 2,2 кВт)
  • STV600 для насосных и вентиляторных применений
  • со специализированными встроенными функциями и диапазоном мощностей до 500 кВт
  • STV900 для высокопроизводительных применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, возможность исполнения со степенью защиты IP55 и мощностным рядом до 3 МВт (в т.ч. с входным напряжением 690В)

Важно отметить, что помимо STV600, предлагается еще одна серия отраслевых преобразователей частоты — это SystemeVar 900 Hoist (STV900H), которая предназначена для подъемных механизмов и крановых применений.

Преимущества
Преобразователи частоты SystemeVar соответствуют всем основным требованиям к системе электропривода:
Диапазон питающих напряжений:
  • 1Ф 220−240 В (от 0,4 до 2,2 кВт)
  • 3Ф 380−440 В (от 0,75 до 3000 кВт)
  • 3Ф 520−690 В (от 22 до 3000 кВт)
Поддерживается работа как с асинхронными, так с синхронными двигателями
Встроенная функция безопасности STO (Safe Torque Off)

Функция гарантирует что:

  • Момент на валу двигателя будет безопасно отключен
  • Конечная скорость будет равна нулю
  • ПЧ останется в системе управления и сможет передавать по сети всю необходимую информацию (в т.ч. скорость и ток)
  • ПЧ сможет, при необходимости, запустить мотор мгновенно 
Высокая перегрузочная способность (до 200%)
Встроенный протокол связи: Modbus RTU
Широкие возможности расширения — доступны дополнительные платы:
  • Плата расширения входов/выходов
  • Платы энкодера (PG)
  • Платы ПЛК (PLC)
  • Платы расширения коммуникационных возможностей (PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, СAN/CANopen и EtherNet/IP)
Для каждого преобразователя частоты предусмотрена инструкция на русском языке
Применение
  • Промышленные насосы, вентиляция, миксеры, легкая промышленность, транспортировочное оборудование (в т.ч. конвейеры), упаковка и пр.
  • Объекты гражданской инфраструктуры (насосы, вентиляторы, компрессоры, чиллеры и пр.)
  • Наматывающие/разматывающие машины, тяжелая промышленность и пр.
Программное обеспечение

SystemeVAR Studio

SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.

Скачать программное обеспечение

Основные функции:

  • Мониторинг нескольких ПЧ SystemeVar
  • Установка и отслеживание параметров, пакетная загрузка и выгрузка
  • Просмотр изменённых параметров, а также сравнение текущих значений с заводскими
  • Выбор необходимых параметров в качестве приоритетных и настройка функций поиска параметров
  • Просмотр параметров состояния и предупреждений, а также поддержка их печати и экспорта
  • Просмотр текущих и исторических неисправностей оборудования, а также поддержка печати и экспорта
  • Поддержка отображения функциональных кодов в режиме конфигурации
  • Режим контрольной панели (управление запуском/остановкой, вращением вперед/назад и другими операциями оборудования)
  • Поддержка режима осциллографа (позволяет сохранять и воспроизводить данные о форме сигналов, моделировать рисование кривых сигналов и масштабировать форму сигнала с помощью мыши) 
  • Поддержка изменения скина интерфейса 

SystemeVAR Studio предназначено для ввода в эксплуатацию и диагностики:

  • STV320
  • STV600
  • STV900
  • STV900-IP55
  • STV900H
  • STV900L
  • STV990
  • STV1200 

Технические требования:

Программное обеспечение может работать в системах Windows XP или выше (Win7/Win8/Win10/Win11).

STV320
STV320
STV600
STV600
STV900
STV900
Документы
Каталоги
Каталог SystemeVar STV320
Преобразователи частоты серии SystemeVar (STV320) отличаются превосходными характеристиками привода и управления благодаря использованию технологии векторного управления без датчиков, а также повышают удобство использования и надежность благодаря расширенным конфигурациям оборудования и программным функциям, отвечающим различным промышленным областям применения.
Каталог SystemeVar STV600
SystemeVar (STV600) разработаны для управления насосами и вентиляторами, применяемыми в системах очистки сточных вод, системах ОВКВ, а также в электроэнергетике, химической, металлургической и других промышленных отраслях. Они отличаются высокой энергоэффективностью и гибкостью работы.
Каталог SystemeVar STV900
SystemeVar (STV900) это совершенно новый высокопроизводительный преобразователь частоты, который объединяет функции управления скоростью, крутящим моментом и положением. Он широко применяется для управления синхронными и асинхронными двигателями, обладает высокими возможностями расширения функциональности, за счёт использования дополнительных плат.
Каталог SystemeVar STV1200
STV1200 это новое поколение высоковольтных преобразователей частоты, производимых с применением оптимизированного режима высокоэффективного векторного управления, совместимого с режимом SVPWM (пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция). Характеризуются высоким качеством входного питания, высоким значением коэффициента мощности и превосходными параметрами сигнала на силовом выходе.
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Российская компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric) производит оборудование и комплексные решения в области распределения электроэнергии и автоматизации
Руководства пользователя
Руководство по эксплуатации STV320
Преобразователи частоты серии STV600 руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации STV600
Преобразователи частоты серии STV600 руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации STV900
Преобразователи частоты серии STV900 руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации STV900H
Преобразователи частоты для кранов серии STV900H руководство по эксплуатации
Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Краткое руководство пользователя для преобразователей частоты серии SystemeVar 320/600
Краткое руководство пользователя для серии STV900
Краткое руководство пользователя для серии преобразователей частоты STV900
STV1200_руководство по эксплуатации
Преобразователи частоты серии STV1200 руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации для преобразователей частоты STV900
Техническое руководство на преобразователи частоты торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar, типа STV900 номинальной мощностью от 560 до 3000 кВт.

Руководство рассказывает о нюансах выбора, установки и ввода в эксплуатацию ПЧ в параллельном соединении для 3Ф 400В (от 560 до 3000 кВт) и 3A 690В (от 710 до 3000 кВт).
Руководство пользователя STV900-IP55
Руководство пользователя преобразователей частоты SystemeVar серии STV900 IP55 номинальной мощностью 4-110 кВт
Настройка Modbus RTU SystemeVar STV600
Руководство по настройке Modbus RTU SystemeVar STV600
Параллельное подключение двигателей_SystemeVar (STV900, STV600, STV320, STV630, STV050)
В данном документе приведены рекомендации по выбору и настройке преобразователей частоты (далее ПЧ) торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar, типов STV900, STV600, STV320, STV630, STV050 при параллельном подключении электродвигателей
Работа с однофазным двигателем_SystemeVar (STV050_STV630_STV320)
В данном документе приведены рекомендации по настройке ПЧ STV050..М2, STV630..М2, STV320..М2 (входное напряжение 1Ф 230В 50Гц) при подключении однофазного конденсаторного асинхронного двигателя с рабочим конденсатором.
Руководство по эксплуатации SEOP-1302 PROFINET
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на PROFINET коммуникационную плату STV600/900 торговой марки Systeme Electric серии SystemeVar, типа SEOP-1302
Краткое руководство по эксплуатации SEOP-1302 PROFINET
Краткое руководство по эксплуатации коммуникационная плата торговой марки Systeme Electric серии SystemeVar options типа SEOP-13
STV600_насосная станция каскадного управления насосами
Данное руководство содержит информацию по подключению и настройке ПЧ STV600 (мощность 1.5..500 кВт) для насосной станции повышения давления. Приведены схемы для каскадного управления с чередованием (2/3/4 насоса), а также для каскадного управления без чередования (4 насоса). ПЧ STV600 реализует ПИДрегулирование давления и релейное управление насосами.
STV600_THDi & THDu. Измеренные значения искажений формы входного тока и напряжения.
Измеренные значения искажений формы входного тока и напряжения. Значения THD(I) и THD(U)
STV900H настройка режима master.slave (двухдвигательный привод с общим валом)
Данное руководство содержит информацию по подключению и настройке преобразовали частоты (далее ПЧ) серии SystemeVar, типа STV900 для крановых и подъёмных применений (STV900H) для режима master/slave (ведущий/ведомый) для двух одинаковых двигателей, работающих на общий вал (жесткая механическая связь). Двигатели не оснащены энкодерами.
Измеренные значения искажений формы входного тока и напряжения STV900_THDi & THDu
Измеренные значения искажений формы входного тока и напряжения STV900_THDi & THDu
Измеренные значения искажений формы входного тока и напряжения STV900H_THDi & THDu
Измеренные значения искажений формы входного тока и напряжения STV900H_THDi & THDu
Программное обеспечение
SystemeVAR Studio
SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.
Опросные листы
Опросный лист для заказа преобразователя частоты STV1200
XLSX
