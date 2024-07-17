Преобразователи частоты для отраслевых, общепромышленных и специальных применений.
Преобразователи частоты SystemeVar
Семейство преобразователей частоты, представленное тремя основными сериями:
- STV320 для общепромышленных применений с диапазоном мощностей до 110 кВт (однофазные до 2,2 кВт)
- STV600 для насосных и вентиляторных применений
- со специализированными встроенными функциями и диапазоном мощностей до 500 кВт
- STV900 для высокопроизводительных применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, возможность исполнения со степенью защиты IP55 и мощностным рядом до 3 МВт (в т.ч. с входным напряжением 690В)
Важно отметить, что помимо STV600, предлагается еще одна серия отраслевых преобразователей частоты — это SystemeVar 900 Hoist (STV900H), которая предназначена для подъемных механизмов и крановых применений.
- 1Ф 220−240 В (от 0,4 до 2,2 кВт)
- 3Ф 380−440 В (от 0,75 до 3000 кВт)
- 3Ф 520−690 В (от 22 до 3000 кВт)
Функция гарантирует что:
- Момент на валу двигателя будет безопасно отключен
- Конечная скорость будет равна нулю
- ПЧ останется в системе управления и сможет передавать по сети всю необходимую информацию (в т.ч. скорость и ток)
- ПЧ сможет, при необходимости, запустить мотор мгновенно
- Плата расширения входов/выходов
- Платы энкодера (PG)
- Платы ПЛК (PLC)
- Платы расширения коммуникационных возможностей (PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, СAN/CANopen и EtherNet/IP)
- Промышленные насосы, вентиляция, миксеры, легкая промышленность, транспортировочное оборудование (в т.ч. конвейеры), упаковка и пр.
- Объекты гражданской инфраструктуры (насосы, вентиляторы, компрессоры, чиллеры и пр.)
- Наматывающие/разматывающие машины, тяжелая промышленность и пр.
SystemeVAR Studio
SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.
Основные функции:
- Мониторинг нескольких ПЧ SystemeVar
- Установка и отслеживание параметров, пакетная загрузка и выгрузка
- Просмотр изменённых параметров, а также сравнение текущих значений с заводскими
- Выбор необходимых параметров в качестве приоритетных и настройка функций поиска параметров
- Просмотр параметров состояния и предупреждений, а также поддержка их печати и экспорта
- Просмотр текущих и исторических неисправностей оборудования, а также поддержка печати и экспорта
- Поддержка отображения функциональных кодов в режиме конфигурации
- Режим контрольной панели (управление запуском/остановкой, вращением вперед/назад и другими операциями оборудования)
- Поддержка режима осциллографа (позволяет сохранять и воспроизводить данные о форме сигналов, моделировать рисование кривых сигналов и масштабировать форму сигнала с помощью мыши)
- Поддержка изменения скина интерфейса
SystemeVAR Studio предназначено для ввода в эксплуатацию и диагностики:
- STV320
- STV600
- STV900
- STV900-IP55
- STV900H
- STV900L
- STV990
- STV1200
Технические требования:
Программное обеспечение может работать в системах Windows XP или выше (Win7/Win8/Win10/Win11).
Руководство рассказывает о нюансах выбора, установки и ввода в эксплуатацию ПЧ в параллельном соединении для 3Ф 400В (от 560 до 3000 кВт) и 3A 690В (от 710 до 3000 кВт).