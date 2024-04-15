Наши комплексные решения, объединяющие системы электропитания, охлаждения, управления и безопасности, в совокупности с применением лучших практик в отрасли позволяют добиться высокого уровня отказоустойчивости критической инфраструктуры ЦОДа и быстрого возврата инвестиций.

Мы также предлагаем решения для инженерных систем бесперебойного электроснабжения, технологического кондиционирования, мониторинга и связи для центров управления, узлов связи, лабораторий, научных установок, аппаратных и кроссовых жилых и коммерческих зданий, медицинских учреждений, производственных и транспортных объектов.