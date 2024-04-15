Комплексное сервисное
сопровождение ЦОДов

Компания Систэм Электрик предлагает решения
и услуги для создания и модернизации центров обработки данных любого уровня — от крупного коммерческого ЦОДа до Микро-ЦОДа на периферии.

Наши комплексные решения, объединяющие системы электропитания, охлаждения, управления и безопасности, в совокупности с применением лучших практик в отрасли позволяют добиться высокого уровня отказоустойчивости критической инфраструктуры ЦОДа и быстрого возврата инвестиций.

Мы также предлагаем решения для инженерных систем бесперебойного электроснабжения, технологического кондиционирования, мониторинга и связи для центров управления, узлов связи, лабораторий, научных установок, аппаратных и кроссовых жилых и коммерческих зданий, медицинских учреждений, производственных и транспортных объектов.

Решения Систэм Электрик помогут вам на каждом этапе жизненного цикла объекта: от планирования до эксплуатации и дальнейшей модернизации
Планирование
Проектирование
Строительство и поставка
Эксплуатация
Аудит и модернизация
Планирование и обоснование строительства
  • Помощь в разработке бизнес-требований к ЦОД
  • Оценка и выбор участков под новое строительство либо переоборудования существующих объектов
  • Разработка Технико-экономического обоснования (ТЭО)
  • Разработка Технического задания (ТЗ)
  • Разработка концепции ЦОД (кампуса ЦОД), оценка требуемых ресурсов
  • Планирование штата службы эксплуатации ЦОД
  • Разработка концепции на планировку территории и планировки ЦОД, концепции отдельных инженерных систем
  • Оценка полной стоимости владения ЦОД, включая операционные расходы на стадии эксплуатации
  • Оценка энергоэффективности планируемого ЦОД
  • CFD-моделирование машинных залов и технологических помещений ЦОД
  • Визуализация планируемого ЦОД
Проектное управление

Управление проектами в области инженерной инфраструктуры ЦОД на всех этапах жизненного цикла объекта, в том числе на этапах планирования, проектирования, поставки оборудования, строительства, сдачи в эксплуатацию, эксплуатации и модернизации.

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