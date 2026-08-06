Продукты
Электроустановочные изделия и аксессуары
Электромонтажные материалы
Электроустановочные изделия
Распределительные и монтажные коробки и аксессуары
Розеточные лючки
Системы обогрева
Стяжки кабельные
Изолента ПВХ
Арочные кабель-каналы
Каучуковые вилки и розетки

Стяжки кабельные

Перейти в раздел:
Электроустановочные изделия и аксессуары
Узнать больше о серии:
Стяжки MultiSet
1 —
20
40
60
80
100
из 22
Сбросить выбор
Серия: Стяжки MultiSet
Тип продукта: Стяжки кабельные
IMT10025B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 100х2.5 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT10025W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 100х2.5 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT15036B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 150х3.6 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT15036W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 150х3.6 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20025B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х2.5 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20025W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х2.5 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20036B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х3.6 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20036W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х3.6 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20048B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х4.8 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20048W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х4.8 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT25048B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 250х4.8 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT25048W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 250х4.8 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30036B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 300х3.6 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30036W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 300х3.6 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30048B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 300х4.8 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30048W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 300х4.8 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30076B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 300х7.6 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30076W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 300х7.6 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT37048B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 370х4.8 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT37048W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 370х4.8 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
Назад Далее
Фильтры
Поиск
Корзина