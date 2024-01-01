Больше времени для принятия решения и реагирования
ProDiag
ProDiag — уникальная разработка для обнаружения симптомов неисправности или ухудшения состояния электрооборудования
ProDiag помогает свести к минимуму или полностью устранить риски останова процесса
Портфолио по диагностике
ProDiag Breaker
Оценка работоспособности и износа выключателей НН/СН
ProDiag Trip Unit
Проверка работоспособности расцепителей в соответствии c реально выставленными установками
ProDiag MV Relay
Проверка электронных реле выключателей MV
ProDiag Breaker
ProDiag Breaker помогает заказчикам визуализировать и обнаружить характеристики и износ оборудования.
- Представители сервисной службы Систэм Электрик проводят работы по диагностике с составлением исчерпывающего отчета о соответствии оборудования
- Наши инженеры измеряют и сравнивают текущие параметры оборудования с оригинальными характеристиками:
- Время взвода привода
- Время размыкания и замыкания главных и дополнительных контактов
- Скорость размыкания и замыкания главных контактов
- Одновременность главных контактов при размыкании и замыкании
- Проверка безопасности замыкания (выбег и стабилизация)
- Проверка безопасности размыкания (выбег и стабилизация)
- Износ дугогасительных контактов
- Переходное сопротивление главного контакта
- Сопротивление изоляции главных контактов
- Если оборудование распределения электроэнергии не отвечает предъявляемым требованиям, представители сервисной службы предложат корректирующий план, необходимый для обеспечения безопасности выключателя и бесперебойности электроснабжения
Анализ отключения выключателя
Анализ включения выключателя
Диагностика осуществляется для выключателей* производства Schneider Electric:*требуется отключение от питания
Для среднего напряжения:
LF, SF1, Evolis, EasyPact EXE
Для низкого напряжения:
MasterPact NW и MTZ
Преимущества:
Контроль операции размыкания, замыкания, взвода пружины
Полный отчет о состоянии оборудования с фиксацией отклонения от нормы для прогнозирования будущих неисправностей
Сокращение времени обнаружения неисправностей
ProDiag MV Relay
Благодаря регулярной диагностике устройств релейной защиты обеспечивается защита оборудования и бесперебойность электроснабжения
Принцип работы:
- Инженеры Систэм Электрик на объекте подключаются к диагностируемому устройству и снимают необходимые характеристики, которые автоматически загружаются в программу
- Программа сопоставляет полученные данные с эталонными в соответствии с заданными уставками
- После диагностики Prodiag генерирует отчет о соответствии диагностируемого реле заявленным заводским характеристиками и рекомендации по ремонту или замене
Диагностика осуществляется для устройств релейной защиты производства Schneider Electric:
Модель Sepam, Модель MiCOM, Модель Easergy
Преимущества:
Сокращение времени обнаружения неисправностей
Полный отчет о состоянии оборудования
Возможность понятного планирования дальнейшего технического обслуживания или замены
ProDiag Trip Unit
Благодаря диагностике ProDiag Trip Unit вы сможете составлять и дополнять планы технического обслуживания
Принцип работы:
- Представители сервисной службы Систэм Электрик выполняют работы на месте эксплуатации электрооборудования и составляют исчерпывающий отчет о соответствии оборудования предъявляемым требованиям
- Если оборудование не соответствует требованиям, специалисты предложат корректирующие действия (включая заменяемые запасные части), необходимые для обеспечения безопасности и бесперебойности электроснабжения
- Планы профилактического технического обслуживания могут быть дополнены планом корректирующих вмешательств в наиболее удобное время для каждого устройства
Диагностика осуществляется для расцепителей производства Schneider Electric:
Модель Compact NS, Модель Compact NSX, Модел Masterpact NT, NW, MTZ
Преимущества:
Оптимизация временных затрат на поиск неисправности
Полный отчет о состоянии оборудования
Минимизация простоев и возможность планирования технического обслуживания, ремонта или замены
Кривая отключения автоматического выключателя Masterpact NW20