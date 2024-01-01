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ProDiag

ProDiag — уникальная разработка для обнаружения симптомов неисправности или ухудшения состояния электрооборудования

ProDiag помогает свести к минимуму или полностью устранить риски останова процесса

Портфолио по диагностике

Больше времени для принятия решения и реагирования

ProDiag Breaker


Оценка работоспособности и износа выключателей НН/СН

ProDiag Trip Unit


Проверка работоспособности расцепителей в соответствии c реально выставленными установками

ProDiag MV Relay


Проверка электронных реле выключателей MV

ProDiag Breaker

ProDiag Breaker помогает заказчикам визуализировать и обнаружить характеристики и износ оборудования.

  • Представители сервисной службы Систэм Электрик проводят работы по диагностике с составлением исчерпывающего отчета о соответствии оборудования
  • Наши инженеры измеряют и сравнивают текущие параметры оборудования с оригинальными характеристиками:
    • Время взвода привода
    • Время размыкания и замыкания главных и дополнительных контактов
    • Скорость размыкания и замыкания главных контактов
    • Одновременность главных контактов при размыкании и замыкании
    • Проверка безопасности замыкания (выбег и стабилизация)
    • Проверка безопасности размыкания (выбег и стабилизация)
    • Износ дугогасительных контактов
    • Переходное сопротивление главного контакта
    • Сопротивление изоляции главных контактов
  • Если оборудование распределения электроэнергии не отвечает предъявляемым требованиям, представители сервисной службы предложат корректирующий план, необходимый для обеспечения безопасности выключателя и бесперебойности электроснабжения
Анализ отключения выключателя
Анализ включения выключателя

Диагностика осуществляется для выключателей* производства Schneider Electric:*требуется отключение от питания

Для среднего напряжения:
LF, SF1, Evolis, EasyPact EXE
Для низкого напряжения:
MasterPact NW и MTZ
Преимущества:
Контроль операции размыкания, замыкания, взвода пружины
Полный отчет о состоянии оборудования с фиксацией отклонения от нормы для прогнозирования будущих неисправностей
Сокращение времени обнаружения неисправностей
Пример отчета: выключатель СН Пример отчета: выключатель НН

ProDiag MV Relay

Благодаря регулярной диагностике устройств релейной защиты обеспечивается защита оборудования и бесперебойность электроснабжения

Принцип работы:

  • Инженеры Систэм Электрик на объекте подключаются к диагностируемому устройству и снимают необходимые характеристики, которые автоматически загружаются в программу
  • Программа сопоставляет полученные данные с эталонными в соответствии с заданными уставками
  • После диагностики Prodiag генерирует отчет о соответствии диагностируемого реле заявленным заводским характеристиками и рекомендации по ремонту или замене
Диагностика осуществляется для устройств релейной защиты производства Schneider Electric:
Модель Sepam, Модель MiCOM, Модель Easergy
Преимущества:
Сокращение времени обнаружения неисправностей
Полный отчет о состоянии оборудования
Возможность понятного планирования дальнейшего технического обслуживания или замены
Пример отчета

ProDiag Trip Unit

Благодаря диагностике ProDiag Trip Unit вы сможете составлять и дополнять планы технического обслуживания

Принцип работы:

  • Представители сервисной службы Систэм Электрик выполняют работы на месте эксплуатации электрооборудования  и составляют исчерпывающий отчет о соответствии оборудования предъявляемым требованиям
  • Если оборудование не соответствует требованиям, специалисты предложат корректирующие действия (включая заменяемые запасные части), необходимые для обеспечения безопасности и бесперебойности электроснабжения
  • Планы профилактического технического обслуживания могут быть дополнены планом корректирующих вмешательств  в наиболее удобное время для каждого устройства
Диагностика осуществляется для расцепителей производства Schneider Electric:
Модель Compact NS, Модель Compact NSX, Модел Masterpact NT, NW, MTZ
Преимущества:
Оптимизация временных затрат на поиск неисправности
Полный отчет о состоянии оборудования
Минимизация простоев и возможность планирования технического обслуживания, ремонта или замены
Пример отчёта
Кривая отключения автоматического выключателя Masterpact NW20
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