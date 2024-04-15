Качество электроэнергии

Компенсация реактивной мощности и активная фильтрация гармоник

Позволяет увеличить срок службы дорогостоящего оборудования, выделить мощность для подключения новых нагрузок, снизить риски ложных срабатываний аппаратов защиты, а также общие затраты на электроэнергию.

Установки компенсации реактивной мощности Активные фильтры гармоник

Установки компенсации реактивной мощности на базе компонентов SystemeSet

Конденсаторные установки предназначены для компенсации реактивной мощности, предотвращения циркуляции реактивной мощности в сети и, как следствие, увеличения коэффициента мощности.

Конденсаторы SystemeSet Can

Силовые косинусные конденсаторы низкого напряжения предназначены для компенсации реактивной мощности (КРМ).

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Дроссели SystemeSet DR

Дроссели предназначены для работы в составе конденсаторных установок для защиты конденсаторов от повышенного уровня гармоник.

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Контроллеры SystemeSet PFC

Контроллеры коррекции коэффициента мощности необходимы для измерения величины реактивной мощности и управления подключением/отключением ступеней регулирования УКРМ для обеспечения желаемого коэффициента мощности.

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Контакторы SystemePact M

Контакторы необходимы для коммутации трёхфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей.

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Активные фильтры гармоник SystemeSine

Эффективное техническое решение для модернизации электросети, которое позволяет решить проблемы гармонического загрязнения сети, низкого коэффициента мощности, несимметрии фазных токов и перепадов напряжения.

SystemeSine AHF

Активные фильтры гармоник непрерывно анализируют параметры сети и генерируют выходной сигнал в сеть для подавления определенных гармоник в сети, коррекции коэффициента мощности и балансировки токов.

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SystemeSine SVG

Система управления SVG позволяет осуществлять компенсацию реактивной мощности без риска возникновения резонансов в сети.

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