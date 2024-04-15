Качество электроэнергии
Компенсация реактивной мощности и активная фильтрация гармоник
Позволяет увеличить срок службы дорогостоящего оборудования, выделить мощность для подключения новых нагрузок, снизить риски ложных срабатываний аппаратов защиты, а также общие затраты на электроэнергию.
Установки компенсации реактивной мощности на базе компонентов SystemeSet
Конденсаторные установки предназначены для компенсации реактивной мощности, предотвращения циркуляции реактивной мощности в сети и, как следствие, увеличения коэффициента мощности.
Силовые косинусные конденсаторы низкого напряжения предназначены для компенсации реактивной мощности (КРМ).
Дроссели предназначены для работы в составе конденсаторных установок для защиты конденсаторов от повышенного уровня гармоник.
Контроллеры коррекции коэффициента мощности необходимы для измерения величины реактивной мощности и управления подключением/отключением ступеней регулирования УКРМ для обеспечения желаемого коэффициента мощности.
Контакторы необходимы для коммутации трёхфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей.
Активные фильтры гармоник SystemeSine
Эффективное техническое решение для модернизации электросети, которое позволяет решить проблемы гармонического загрязнения сети, низкого коэффициента мощности, несимметрии фазных токов и перепадов напряжения.
Активные фильтры гармоник непрерывно анализируют параметры сети и генерируют выходной сигнал в сеть для подавления определенных гармоник в сети, коррекции коэффициента мощности и балансировки токов.
Система управления SVG позволяет осуществлять компенсацию реактивной мощности без риска возникновения резонансов в сети.