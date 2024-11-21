Функциональный шлюз беспроводной связи Gate 400 (Modbus/ZigBee)

Функциональный шлюз беспроводной связи Modbus/ZigBee предназначен для связи с беспроводными устройствами измерения. Представляет из себя готовое решение, имеет встроенный интуитивно понятный Web интерфейс для настройки и выполнен в форм-факторе модульного устройства для установки на ДИН рейку и под пластрон.

Описание

Шлюз Modbus/ZigBee является функциональным решением для простой связи с беспроводными датчиками энергии SystemeMeters Tag и их обнаружения в щите. Он предназначен для установки непосредственно в щит НКУ на ДИН рейку и под пластрон с другими модульными устройствами.

Шлюз имеет встроенный Web интерфейс для упрощения интеграции беспроводных устройств в Systeme Gate 400, делая этот процесс интуитивно понятным и простым. В функционал устройства интегрирован механизм поиска сопряженного беспроводного устройства в щите, это значительно облегчает жизнь пользователям при пусконаладке.

Gate 400 является неотъемлемой частью структуры SystemeOne, неся в своей основе философию «коробочного» решения от производителя, которое легко настраивается и интегрируется как в систему SystemeOne, так и стороннюю систему АСУ ТП.

Основные преимущества

Готовое решение для связи с беспроводными датчиками

Связь Zigbee в Modbus TCP

Бесшовная интеграция в систему SystemeOne

Ведение журналов событий и аварий

Непрерывный контроль параметров 24/7

Интуитивно понятный Web интерфейс

Протестированное решение от производителя

Простота монтажа и настройки

Высокая точность измерений

Оптимизация расходов на ввод в эксплуатацию

Максимальная компактность решения

Отсутствие необходимости получать специальные навыки для работы с беспроводными протоколами связи

Предустановленная библиотека элементов для самостоятельного конфигурирования своей беспроводной сети

Области применения Systeme Gate 400

Промышленность
ЦОДы и другие ИТ объекты
Гражданское строительство
Нефтегазовая отрасль
Электрические сети
