Функциональный шлюз беспроводной связи Modbus/ZigBee предназначен для связи с беспроводными устройствами измерения. Представляет из себя готовое решение, имеет встроенный интуитивно понятный Web интерфейс для настройки и выполнен в форм-факторе модульного устройства для установки на ДИН рейку и под пластрон.
Функциональный шлюз беспроводной связи Gate 400 (Modbus/ZigBee)
Описание
Шлюз Modbus/ZigBee является функциональным решением для простой связи с беспроводными датчиками энергии SystemeMeters Tag и их обнаружения в щите. Он предназначен для установки непосредственно в щит НКУ на ДИН рейку и под пластрон с другими модульными устройствами.
Шлюз имеет встроенный Web интерфейс для упрощения интеграции беспроводных устройств в Systeme Gate 400, делая этот процесс интуитивно понятным и простым. В функционал устройства интегрирован механизм поиска сопряженного беспроводного устройства в щите, это значительно облегчает жизнь пользователям при пусконаладке.
Gate 400 является неотъемлемой частью структуры SystemeOne, неся в своей основе философию «коробочного» решения от производителя, которое легко настраивается и интегрируется как в систему SystemeOne, так и стороннюю систему АСУ ТП.
Основные преимущества
Готовое решение для связи с беспроводными датчиками
Связь Zigbee в Modbus TCP
Бесшовная интеграция в систему SystemeOne
Ведение журналов событий и аварий
Непрерывный контроль параметров 24/7
Интуитивно понятный Web интерфейс
Протестированное решение от производителя
Простота монтажа и настройки
Высокая точность измерений
Оптимизация расходов на ввод в эксплуатацию
Максимальная компактность решения
Отсутствие необходимости получать специальные навыки для работы с беспроводными протоколами связи
Предустановленная библиотека элементов для самостоятельного конфигурирования своей беспроводной сети