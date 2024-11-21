Функциональный шлюз беспроводной связи Gate 400 (Modbus/ZigBee)

Шлюз Modbus/ZigBee является функциональным решением для простой связи с беспроводными датчиками энергии SystemeMeters Tag и их обнаружения в щите. Он предназначен для установки непосредственно в щит НКУ на ДИН рейку и под пластрон с другими модульными устройствами.

Шлюз имеет встроенный Web интерфейс для упрощения интеграции беспроводных устройств в Systeme Gate 400, делая этот процесс интуитивно понятным и простым. В функционал устройства интегрирован механизм поиска сопряженного беспроводного устройства в щите, это значительно облегчает жизнь пользователям при пусконаладке.

Gate 400 является неотъемлемой частью структуры SystemeOne, неся в своей основе философию «коробочного» решения от производителя, которое легко настраивается и интегрируется как в систему SystemeOne, так и стороннюю систему АСУ ТП.