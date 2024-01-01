Юридический департамент

Комплаенс: Законность, Добросовестность

и Осмотрительность Доверие — основа нашей бизнес-модели

Группа компаний СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК соблюдает принципы этичного поведения и уважает провозглашенные права человека во всех своих операциях.

Наши принципы ответственности: Уважение к личности

Деловая этика

Кибербезопасность

Забота об окружающей среде

Социальная ответственность компании Узнать подробнее