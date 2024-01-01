Юридический департамент
Наша миссия – создание юридически безопасных условий для развития бизнеса группы компаний СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК в соответствии с требованиями применимого законодательства Российской Федерации и нашими стандартами Деловой Этики и Комплаенс.
Наша сфера деятельности:
- Создаем безопасные юридические механизмы реализации бизнес-стратегий СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК
- Оказываем оперативную юридическую поддержку бизнесу компании
- Защищаем интересы, активы и деловую репутацию СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК
Комплаенс: Законность, Добросовестность
и Осмотрительность
и Осмотрительность
Доверие — основа нашей бизнес-модели
Группа компаний СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК соблюдает принципы этичного поведения и уважает провозглашенные права человека во всех своих операциях.
Группа компаний СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК соблюдает принципы этичного поведения и уважает провозглашенные права человека во всех своих операциях.
Наши принципы ответственности:
- Уважение к личности
- Деловая этика
- Кибербезопасность
- Забота об окружающей среде
- Социальная ответственность компании
Линия Доверия — наша горячая линия по вопросам Этики для сотрудников и иных заинтересованных лиц, включая наших поставщиков, клиентов, партнеров и общественные организации.
Ключевые политики акционерного общества
«СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»:
«СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»:
Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении коррупции и ведем бизнес прозрачно и этично.
Антикоррупционная политика
Мы строим свои отношения с Деловыми партнерами на принципах законности, эффективности и добросовестности.
Руководство по деловой этике
Мы не скрываем любые потенциальные конфликты интересов и не вступаем в них.
Политика по конфликтам интересов
Антимонопольное регулирование
Проверка деловых партнеров
Персональные данные
Необходимость обеспечения безопасности персональных данных — это требование закона и бизнеса
СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК понимает важность и ценность информации о человеке и заботится о защите персональных данных своих сотрудников, клиентов и партнеров.