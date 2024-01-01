Политика в отношении файлов cookie

Сайт https://systeme.ru/ использует собственные технические и маркетинговые cookie, а также cookie партнеров (третьих лиц - поставщиков услуг) для того, чтобы предоставлять вам определенные возможности для просмотра и использования страниц сайта. Некоторые из них позволяют проверять качество работы и улучшать рабочие характеристики сайта, чтобы сделать его более удобным для вас.

Большинство интернет-браузеров настроены принимать cookie автоматически. При этом вы можете самостоятельно изменить настройки своего браузера - отключить или ограничить использование cookie, получать уведомления об их использовании. Если вы пользуетесь различными устройствами (планшетом, смартфоном, компьютером и т.д.), убедитесь, что на каждом устройстве ваш браузер настроен в соответствии с вашим решением по использованию файлов cookie. Пожалуйста, обратитесь к инструкции вашего браузера, чтобы выполнить необходимые настройки.

Внимание! Продолжая просмотр страниц нашего сайта https://systeme.ru/ вы принимаете условия нашей Политики в отношении использования файлов cookie, а также соглашаетесь с передачей полученных данных с помощью cookie о вас третьим лицам и получением вами маркетинговых материалов.

Если вы не принимаете условия нашей Политики, вы можете заблокировать cookie (все или отдельные), выбрав соответствующую опцию в вашем браузере, или прекратить просмотр страниц нашего сайта.

Однако блокирование всех cookie (включая важные) может закрыть доступ к нашему сайту или его отдельным функциям или разделам.

Cookie —это небольшой файл, создаваемый сайтом и хранящийся локально в интернет-браузере или файловой системе вашего компьютера, или мобильного устройства.

Более подробную информацию об отдельных типах cookie, используемых нами в конкретных целях, можно найти ниже.



Сеансовые cookie

Сохраняются в браузере только на протяжении вашего сеанса в браузере, то есть до тех пор, пока вы не уйдете с сайта.



Постоянные cookie

Сохраняются в вашем браузере после завершения сеанса (если вы их не удалили).



Функциональные cookie

Позволяют веб-сайту запомнить все ваши варианты выбора, связанные с ним (например, изменение размера текста, страницы с пользовательскими настройками). Они также позволяют "узнавать" вас при каждом посещении сайта и персонализировать просмотр.

Cookie –сборщики информации

Получают и накапливают информацию о вашем пользовании веб-сайтом, в частности о том, какие веб-страницы вы посещали, о наличии сообщений об ошибках. Эти файлы не собирают персонально идентифицируемую информацию. Полученная информация накапливается таким образом, чтобы обеспечить ее анонимность. Сборщики информации используются для совершенствования работы веб-сайта.

Cookie, используемые в целях аналитики/оценки использования сайта/тестирования

Позволяют выявлять и подсчитывать количество посетителей и отслеживать их перемещения по нашему сайту. Благодаря этой информации мы оптимизируем работу нашего сайта, например, помогая пользователям быстрее находить нужную информацию, выявлять наиболее популярные разделы. Тестируя различные версии функций и параметров нашего сайта, мы делаем его удобнее для использования.

Чтобы узнать, как используют cookie наши партнеры, ознакомьтесь с их политикой конфиденциальности (по ссылкам ниже). Также мы приводим ссылки для отказа от их услуг (если вы считаете, что они вам не нужны).

Мы используем сервисы Яндекс.Метрика и Google Analytics, которые позволяют нам анализировать активность посетителей сайта и улучшать его работу. Эти сервисы получают данные на анонимной основе и не собирают сведения о личности посетителя сайта, не идентифицируют его как физическое лицо (не устанавливают личность).

Полученные сведения могут быть использованы нами как владельцем сайта наряду со сторонними организациями –нашими партнерами для улучшения работы сайта и его разделов.

Yandex

Эти технологии позволяют оценить эффективность рекламы, которую мы размещаем с помощью Yandex. Политика конфиденциальности Yandex



Яндекс.Метрика

Условия использования сервиса API Яндекс.Метрика:

https://yandex.ru/legal/metrica_api/index.html

Google

Эти cookie позволяют оценить эффективность рекламы, которую мы размещаем с помощью Google.

Как Google использует cookie в рекламе

Политика конфиденциальности Google



Google Analytics

С его помощью мы можем провести оценку использования нашего сайта и услуг, а также подготовки необходимых нам специальных отчетов.

Отказ от использования cookie Google Analytics

Заблокировать аналитику Google можно по ссылке:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru