Systeme Platform — российское программное обеспечение для автоматизации объектов индустриального и гражданского назначения
Возможности решения полностью охватывают верхний уровень архитектуры АСУ. Платформа позволяет создавать системы визуализации и диспетчеризации любой сложности для объектов промышленности, энергетики, зданий, ЦОДов и других сегментов.
Преимущества
Импортонезависимое решение
ПО разработано российскими экспертами и не зависит от санкций
Поддерживает все основные протоколы передачи данных
BACnet, Modbus, МЭК 60 870/61850, Modbus, OPC: DA, AE, HDA, UA и др.
Масштабируемость
от простых одиночных решений до огромных РСУ
Кроссплатформенность
ПО совместимо с Windows и Linux
Кибербезопасность
Обеспечение концепции Cybersecurity by Design
Поддержка на всех этапах
построение архитектуры, подбор лицензий, техническая поддержка, обучение и сервис на всей территории России
Сферы применения
Автоматизация зданий
Решение для промышленности
Решение для энергетики
Решение для ЦОД
Типы лицензий
Подберите решение Systeme Platform (SEP), соответствующее масштабу и архитектуре вашей системы
Архитектура
Кол-во тэгов
СУБД
Отказоустойчивость
Драйверы
IEC-101, 104, MODBUS,
SQL, OPC-UA, DA
IEC-101, 104, MODBUS,
SQL, OPC-UA, DA
Доступность полных клиентов
Полных клиентов в лицензии
Макс кол-во WEB-клиентов
WEB-клиентов в лицензии
SEP.Lite
Решение для систем малой мощности, не предусматривающих передачу данных на верхний уровень. Подходит для локального мониторинга и управления оборудованием
Локальная
500
Локальная, 90дн
нет
+
TEM-104 Master, RP 570
Master, IEC 61850 Client
TEM-104 Master, RP 570
Master, IEC 61850 Client
нет
нет
нет
нет
SEP.Standard
Решение для мониторинга и управления группой оборудования для одного рабочего места
Сетевая
50 000
Postgre, MSSQL, Historian
нет
+
Внешний OPC DA Client
Syslog
Внешний OPC DA Client
Syslog
нет
нет
1
1
SEP.Advanced
Клиент-серверное решение с поддержкой отказоустойчивой архитектуры и возможностью авторизованного web-доступа
Клиент-серверная
150 000
Postgre, MSSQL, Historian
есть
+
Внешний OPC DA Server
IEC-101,104 Slave
Внешний OPC DA Server
IEC-101,104 Slave
полная
0
Без ограничений
0
SEP.Professional
Мультисерверное решение для сложных распределенных систем с повышенным уровнем надежности
Распределенная
2 000 000
Historian
1+N
+
MODBUS RTU/TCP Slave
MODBUS RTU/TCP Slave
полная
1
Без ограничений
0
Услуги
Разработка и внедрение проектов SCADA-систем
Обучение проектировщиков, системных интеграторов и служб эксплуатации
Обеспечение комплексной кибербезопасности
Техническая поддержка
Обучение
Вводный обзорный вебинар по Systeme Platform
Код
SEP-01
Формат
Вебинар с тренером (по запросу)
Продолжительность
2 часа
Участие тренера
Да
Стоимость
Бесплатно
Проверка знаний
Тестирование
Код
SEP-01-el
Формат
Электронные уроки (самостоятельно)
Продолжительность
2 часа
Участие тренера
Нет
Стоимость
Бесплатно
Проверка знаний
Тестирование
Разработка проекта и обслуживание систем
автоматизации на базе Systeme Platform
автоматизации на базе Systeme Platform
Код
SEP-11-EXTERN
Формат
Только экзамен без практики
Продолжительность
8 часов
Участие тренера
Да
Стоимость
Платно
Проверка знаний
Практический экзамен и тестирование
Электронный сертификат
Да (срок действия: 2 года)
Код
SEP-11-el
Формат
Электронные уроки (самостоятельно) при поддержке тренера в чате Telegram 24/7
Продолжительность
1 рабочий месяц (из расчёта 2 часа в день, 4 стыковочные встречи по 1 часу)
Участие тренера
Да
Стоимость
Платно
Проверка знаний
Практический экзамен и тестирование
Электронный сертификат
Да (срок действия: 2 года)
Партнерская программа
Присоединяйтесь к Партнерской программе для системных интеграторов и получите уникальные преимущества:
- Предписание в проекты силами компании Systeme Electric
- Помощь при защите проекта
- Прозрачная и гибкая политика скидок
- Продвижение Партнёра и его проектов специалистами Systеme Electric
Systeme Platform — не соглашайтесь на меньшее!