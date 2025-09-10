Продукты
Электроустановочные изделия и аксессуары
Распределительные и монтажные коробки и аксессуары
Электроустановочные изделия
Электромонтажные материалы
Розеточные лючки
Системы обогрева
Распределительные коробки для открытого монтажа
Монтажные и распределительные коробки для сплошных стен
Монтажные и распределительные коробки для полых стен
Аксессуары

Распределительные коробки для открытой установки

Перейти в раздел:
Электроустановочные изделия и аксессуары
Узнать больше о серии:
MultiBox IP66
MultiBox IP44_IP55
IMT35090
Серия: MultiBox IP44_IP55
MULTIBOX Коробка распред. откр. установки 70x70x40, габариты 95х95х48, IP55 СЕРАЯ
IMT350901
Серия: MultiBox IP44_IP55
MULTIBOX Коробка распред. откр. установки 70x70x40, габариты 95х95х48, IP55 СЕРАЯ (со стикером)
IMT35091
Серия: MultiBox IP44_IP55
MULTIBOX Коробка распред. откр. установки 100x100x50, габариты 130х130х58, IP55 СЕРАЯ
IMT350911
Серия: MultiBox IP44_IP55
MULTIBOX Коробка распред. откр. установки 100x100x50, габариты 130х130х58, IP55 СЕРАЯ (со стикером)
IMT35092
Серия: MultiBox IP44_IP55
MULTIBOX Коробка распред. откр.установки 85x85x40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55 СЕРАЯ
IMT350921
Серия: MultiBox IP44_IP55
MULTIBOX Коробка распред. откр. установки 85x85x40, габариты 110х110х48, IP55 СЕРАЯ (со стикером)
IMT35093
Серия: MultiBox IP44_IP55
MULTIBOX Коробка распред. откр. установки D65x40, габариты D84х48, IP55, 4 сальника СЕРАЯ
IMT350931
Серия: MultiBox IP44_IP55
MULTIBOX Коробка распределительная откр. установки D65x40, габариты D84х48, IP55 СЕРАЯ (со стикером)
IMT35094
Серия: MultiBox IP44_IP55
MULTIBOX Коробка распред. откр. установки D80x40, габариты D100х48, IP55, 4 сальника СЕРАЯ
IMT350941
Серия: MultiBox IP44_IP55
MULTIBOX Коробка распред. откр. установки D80x40, габариты D100х48, IP55 СЕРАЯ (со стикером)
IMT351951
Серия: MultiBox IP66
MULTIBOX Коробка распред. D80x50 IP66 с 4 мембр. вводами D20, под пистолет СЕРАЯ (со стикером)
IMT351961
Серия: MultiBox IP66
MULTIBOX Коробка распред. 70х70х42 IP66 с 8 мембранными вводами D25 под пистолет СЕРАЯ (со стикером)
IMT351971
Серия: MultiBox IP66
MULTIBOX Коробка распред. 85х85х42 IP66 с 8 мембранными вводами D25 под пистолет СЕРАЯ (со стикером)
IMT351981
Серия: MultiBox IP66
MULTIBOX Коробка распред. 100х100х50 IP66 с 12 мембр. вводами D20, под пистолет СЕРАЯ (со стикером)
IMT352951
Серия: MultiBox IP66
MULTIBOX Коробка распред. D80x50 IP66 с 4 мембр. вводами D20, под пистолет ЧЁРНАЯ (со стикером)
IMT352961
Серия: MultiBox IP66
MULTIBOX Коробка распред. 70х70х42 IP66 с 8 мембр. вводами D25, под пистолет ЧЁРНАЯ (со стикером)
IMT352971
Серия: MultiBox IP66
MULTIBOX Коробка распред. 85х85х42 IP66 с 8 мембр. вводами D25, под пистолет ЧЁРНАЯ (со стикером)
IMT352981
Серия: MultiBox IP66
MULTIBOX Коробка распред. 100х100х50 IP66 с 12 мембр. вводами D20, под пистолет ЧЁРНАЯ (со стикером)
Фильтры
Поиск
Корзина