Главная Наши партнеры

Наши партнеры

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Наш ключевой приоритет — фокус на партнерах и заказчиках, гарантия превосходного качества продукции и поддержка со стороны профессиональной команды
Дистрибьюторы

Оптовые компании, продающие продукцию оптом и/или в розницу потребителям и профессионалам в области электротехники и автоматизации.

Производители щитового оборудования

Компании, специализирующиеся на сборке и производстве щитовых изделий для различных объектов и областей промышленности низкого и среднего напряжения.

Производители подстанций

Компании, специализирующиеся на сборке и производстве подстанций для различных объектов и областей промышленности.

Системные интеграторы в промышленности

Компании, специализирующиеся на объединении компонентных подсистем в единое целое и обеспечивающие их функционирование. Ориентированы на конечных пользователей или оем-производителей оборудования.

Системные интеграторы автоматизации зданий

Компании, являющиеся профессионалами в системах автоматизации и безопасности зданий, а также в системах диспетчеризации.

ОЕМ-производители оборудования

Компании, которые занимаются производством и реализацией на рынке промышленного, гражданского и/или коммерческого оборудования (машин, установок, систем управления и т.д.), используя электротехническое оборудование и средства автоматизации в качестве составных частей или комплектующих собственных изделий.

Дилеры и точки продаж

Оптовые и розничные торговые партнеры.

DIY-сети

Сетевые строительно-отделочные магазины формата DIY

Электрики

Специалисты, которые обладают квалификацией и допускаются до работы с электрооборудованием.

Партнеры-подрядчики

Компании, предлагающие полный комплекс работ в области проектирования и строительства в различных сегментах рынка: жилищного, транспортного, промышленного, социальной инфраструктуры, объектов энергетики и т.д.

Сервисные партнеры

Компании различного профиля и специализации с подтвержденным высоким уровнем компетенций, которые обеспечивают обслуживание оборудования и поставку сопутствующих материалов, вне зависимости от присутствия в регионе собственного инженерного состава или наличия официального представительства.

Авторизованные сервисные центры

Компании, осуществляющие гарантийное и постгарантийное обслуживание однофазных ИБП Systeme Electriс

ИТ-дистрибьюторы

Компании, имеющие статус авторизованного ИТ-дистрибьютора компании Systeme Electric; специализирующиеся в области продаж решений и продуктов бесперебойного питания, кондиционирования и управления функционированием вычислительных центров.

ИТ E-commerce партнеры

Партнеры E-commerce и Retail, сертифицированные по ИТ-направлению компанией Systeme Electric.

ИТ-партнеры

ИТ реселлеры и системные интеграторы Компании, которые поставляют ИТ оборудование и/или комплексные ИТ-решения под ключ и/или оказывают ИТ-услуги конечным заказчикам в области системной интеграции.

Участники PRO eComm

Программа развития электронной коммерции от Systeme Electric

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