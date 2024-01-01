Наши партнеры
Оптовые компании, продающие продукцию оптом и/или в розницу потребителям и профессионалам в области электротехники и автоматизации.
Компании, специализирующиеся на сборке и производстве щитовых изделий для различных объектов и областей промышленности низкого и среднего напряжения.
Компании, специализирующиеся на сборке и производстве подстанций для различных объектов и областей промышленности.
Компании, специализирующиеся на объединении компонентных подсистем в единое целое и обеспечивающие их функционирование. Ориентированы на конечных пользователей или оем-производителей оборудования.
Компании, являющиеся профессионалами в системах автоматизации и безопасности зданий, а также в системах диспетчеризации.
Компании, которые занимаются производством и реализацией на рынке промышленного, гражданского и/или коммерческого оборудования (машин, установок, систем управления и т.д.), используя электротехническое оборудование и средства автоматизации в качестве составных частей или комплектующих собственных изделий.
Оптовые и розничные торговые партнеры.
Сетевые строительно-отделочные магазины формата DIY
Специалисты, которые обладают квалификацией и допускаются до работы с электрооборудованием.
Компании, предлагающие полный комплекс работ в области проектирования и строительства в различных сегментах рынка: жилищного, транспортного, промышленного, социальной инфраструктуры, объектов энергетики и т.д.
Компании различного профиля и специализации с подтвержденным высоким уровнем компетенций, которые обеспечивают обслуживание оборудования и поставку сопутствующих материалов, вне зависимости от присутствия в регионе собственного инженерного состава или наличия официального представительства.
Компании, осуществляющие гарантийное и постгарантийное обслуживание однофазных ИБП Systeme Electriс
Компании, имеющие статус авторизованного ИТ-дистрибьютора компании Systeme Electric; специализирующиеся в области продаж решений и продуктов бесперебойного питания, кондиционирования и управления функционированием вычислительных центров.
Партнеры E-commerce и Retail, сертифицированные по ИТ-направлению компанией Systeme Electric.
ИТ реселлеры и системные интеграторы Компании, которые поставляют ИТ оборудование и/или комплексные ИТ-решения под ключ и/или оказывают ИТ-услуги конечным заказчикам в области системной интеграции.
Программа развития электронной коммерции от Systeme Electric
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