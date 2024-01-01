ИТ-партнеры
Благодаря вашей обратной связи мы смогли выделить главные компоненты партнерской программы APC by Schneider Electric и улучшить их.
Присоединение к обновленной программе Systeme Electric для ИТ-партнеров* – это начало совместного развития.
В рамках проекта вы помогаете нам в улучшении наших производственных решений.
В рамках проекта вы помогаете нам в улучшении наших производственных решений.
Статусы ИТ-партнеров Systeme Electric:
Мы, в свою очередь, предлагаем вам:
Функциональную учебную платформу**, прозрачную систему обучения
ORP – программу регистрации проектов
Специальные цены
Техническую экспертизу и поддержку в комплексных проектах от экспертов Systeme Electric
Маркетинговую поддержку, совместную работу по продвижению брендов
Экскурсии в демо-зал, просмотр референсов оборудования
Сертификацию партнеров (сертификат действителен один календарный год)
С повышением партнерского статуса меняются и условия сотрудничества: появляются дополнительные коммерческие, технические и маркетинговые инструменты для совместной работы.
В 2024 г. процесс Сертификации будет принимать во внимание обороты бизнеса именно с Systeme Electric по направлению бизнеса ITB.
** для получения информации о продуктах и решениях зарегистрируйтесь на платформе https://rusese.ispvds.com/