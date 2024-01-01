ИТ-партнеры

С повышением партнерского статуса меняются и условия сотрудничества: появляются дополнительные коммерческие, технические и маркетинговые инструменты для совместной работы.

В 2024 г. процесс Сертификации будет принимать во внимание обороты бизнеса именно с Systeme Electric по направлению бизнеса ITB.

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