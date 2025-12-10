Распределение электроэнергии низкого напряжения

Воздушные автоматические выключатели Автоматические выключатели в литом корпусе Выключатели-разъединители Шинопроводы Низковольтные шкафы Пускорегулирующая аппаратура
Оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование для улучшения качества электроэнергии, цифровые инструменты
Автоматические выключатели

Воздушные автоматические выключатели

Воздушные выключатели серии SystemePact ACB защищают сети и оборудование от перегрузок, коротких замыканий и замыканий на землю, предназначены для работы в сетях низкого напряжения 440/690В переменного тока.

  • Номинальный ток In: от 400 до 6300 А
  • Габариты:
    ACB1 – от 400 до 1600
    ACB2 – от 800 до 4000 А
    ACB3 – от 4000 до 6300 А
  • Номинальное рабочее напряжение Ue: 400/415, 690 В
  • Количество полюсов: 3P и 4P
  • Исполнения: стационарный и выкатной
  • Стандарт ГОСТ IEC 60947-2
Преимущества:

Расширенная базовая комплектация со всеми видами дополнительных контактов и дополнительных устройств для управления

Выполнены на платформе аппаратов MasterPact с сохранением размеров, основных технических характеристик и большинства функций

Премиальное качество материалов

Полная совместимость с корзинами Masterpact NT/NW

Встроенные функции измерения тока, напряжения, мощности, энергии и частоты, а также передачи данных

Быстрозажимные необслуживаемые пружинные клеммы вторичных цепей

Дополнительный набор защит и измерений (включая THDu, THDi и процент износа главных контактов) с блоками управления SystemeLogic 6.0H

Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели в литом корпусе серии SystemePact CCB предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В переменного тока. Аппараты защищают низковольтное оборудование и электродвигатели от коротких замыканий, перегрузки и сверхтоков.

  • Номинальный ток от 16 до 630 А
  • Количество полюсов: 3P и 4P
  • Исполнения: стационарный, втычной и выкатной
  • Отключающая способность до 150 кА
  • Термомагнитные расцепители TM-D
  • Электронные расцепители SystemeLogic 1 / SystemeLogic 2 / SystemeLogic 5
Преимущества:

Оптимизация пространства НКУ: любое положение в пространстве, подключение сверху или снизу

Исключительное токоограничение благодаря технологии ротоактивного размыкания

Уменьшение негативных последствий коротких замыканий для продления срока службы электроустановок

Унифицированные аксессуары обеспечивают совместимость и взаимозаменяемость для двух типоразмеров

Выполнены на платформе выключателей ComPact NSX с сохранением габаритных, установочных и присоединительных размеров, основных технических характеристик и большинства функций

Измерение и мониторинг параметров сети

Стандартные области применения:
Нефтехимия и газопереработка
Инфраструктурные объекты
Генерация электроэнергии
Центры Обработки Данных
Горнодобывающая промышленность и металлургия
Здравоохранение
Обрабатывающая промышленность
Административные здания
Электронный каталог автоматических выключателей
Выключатели-разъединители

Воздушные выключатели-разъединители серии SystemePact ACB SD — предназначены для работы в сетях низкого напряжения 400В/690В переменного тока и рассчитаны на номинальные токи от 400А до 4000А. Аппараты поддерживают функцию ручного или дистанционного управления, обеспечивают видимый разрыв цепи для безопасного обслуживания электроустановок. 

  • Номинальный ток In: от 400A до 4000 А
  • Габариты:
    ACB1 – от 400А до 1600А;
    ACB2 – от 800А до 4000 А
  • Номинальное рабочее напряжение Ue: 400В/690В
  • Количество полюсов: 3P и 4P
  • Исполнения: стационарный и выкатной
  • Способ управления: ручной/дистанционный
  • Стандарт ГОСТ МЭК 60947-3

Преимущества:

Функция видимого разрыва для выкатных исполнений

Компактность и удобство монтажа - при высокой номинальной мощности (до 4000А) SystemePact ACB SD обладают компактными размерами

Ориентируемые задние коннектора позволяют осуществлять горизонтальное или вертикальное подключение

Высококачественные материалы и силовые контакты из серебросодержащего сплава

Защита от неправильных операций (блокировки, индикация состояния)

Соответствие стандарту ГОСТ МЭК 60947-3

Произведено в России

Гарантия на аппарат 5 лет. Срок службы - 25 лет.

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD применяются в главных, промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях, а также являются неотъемлемой частью энергетической инфраструктуры систем уличного освещения и распределения электроэнергии, в сетях административных зданий и сооружений.
Отличаются повышенной механической прочностью и предназначены для частых коммутаций в электрических системах. Представлены в нескольких типоразмерах.

Преимущества:

Соответствие требованиям международных стандартов

Наличие видимого разрыва в типоразмерах на токи 63-1250А

Применение в сетях переменного тока до 1000В / постоянного тока до 1500В

Отсутствие снижение номинального тока при температурах -20оС…+50оС

Широкий ряд рукояток для управления (прямые, выносные, фронтальные, боковые, черные, красно-желтые)

Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов

Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)

Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23

Выключатели-разъединители в литом корпусе SystemePact CCB NA на токи от 100 до 630А в 3х- и 4х- полюсном исполнении, предназначенные для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В и могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.

Преимущества:

Соответствие требованиям международных стандартов

Применение в сетях переменного тока до 690В

Стационарное/ Втычное / Выкатное исполнение

Управление с помощью прямой рукоятки / выносной рукоятки

Дистанционное управление и мониторинг с помощью мотор-редуктора, расцепителей напряжения и дополнительных контактов

Возможность включения аппаратов в схемы управления и защиты электродвигателей

Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23

Установка в горизонтальном/вертикальном положении без изменений технических характеристик

Подключение питающих кабелей возможно как к верхним, так и к нижним клеммам выключателя

Современная вращающаяся контактная система с двойным разрывом цепи

Высокое качество материалов и эргономичный дизайн

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 на токи от 16 до 80А предназначены для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппараты применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется как на DIN-рейку, так и на монтажную плату.
Отличаются повышенной механической прочностью и предназначены для частых коммутаций в электрических системах.

Подробнее
Преимущества:

Компактные размеры, монтаж как на DIN-рейку, так и на монтажную плату

Возможность блокировки рукоятки навесными замками

Количество полюсов: 3Р/4Р

Рабочая температура: -30°C...+70°C

Управление различными типами нагрузок.
Категории применения: AC-22, AC-23

Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов

Механическая износостойкость: 10 000 циклов;
Электрическая износостойкость: 3 000 циклов

Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)

Стандартные области применения:
Нефтехимия и газопереработка
Здравоохранение
Генерация электроэнергии
Центры Обработки Данных
Горнодобывающая промышленность и металлургия
Инфраструктурные объекты
Административные здания
Обрабатывающая промышленность
Электронный каталог выключателей-разъединителей
Шинопроводы

Магистральный и распределительный шинопровод большой мощности до 6300А серии SystemeLine B предназначен для надежной передачи и распределения электроэнергии большой мощности на разных объектах — от торговых центров и офисов до заводов и добывающих предприятий.

Шинопровод собирается из готовых секций и подойдет к линиям любой конфигурации. 

Характеристики:

  • Номинальный ток:
    от 400А до 5000А для алюминиевого проводника
    от 400А до 6300А для медного проводника
  • Номинальный ток отводного блока от 25А до 1250А
  • Полярность: 3L+N+PE, 3L+N+PER
  • Степень защиты: IP54, IP65
Преимущества:

Компактные габаритные размеры позволяют экономить пространство

Энергоэффективность: снижение потерь в линии более чем на 15%

Конструкция корпуса препятствует соприкосновению с токоведущими частями

Применение на объектах разного типа за счет широкого диапазона исполнений

Биметаллические контактные соединения снижают переходное электрическое сопротивление, препятствуют образованию оксидной пленки

Стандартные области применения:
Промышленные предприятия
Высотные здания
Поликлиники
Логистические центры
Центры Обработки Данных
Электронный каталог шинопроводов
Низковольтные шкафы

Распределительные напольные шкафы SystemeBlock низкого напряжения на токи до 6300А, Icw 100 кА/1c. Поддерживайте непрерывное электроснабжение без ущерба для безопасности во время обслуживания и модернизации НКУ на протяжении всего жизненного цикла даже в самых суровых условиях.

Распределительный шкаф SystemeBlock:

  • Состоит из низковольтных устройств и компонентов Систэм Электрик, соответствующих действующим стандартам
  • Основан на конфигурациях из нашего каталога
  • Состоит из механических и электрических компонентов SystemeBlock и Linergy, которые прошли испытания производителя оригинального оборудования
  • Смонтирован и подключен изготовителем НКУ в соответствии с профессиональными стандартами
    Прошел индивидуальные испытания
Преимущества:

Полностью соответствует требованиям ГОСТ IEC 61439−1 и 2

Распределение электроэнергии (PCC) до 6300 А

Управление и защита двигателей (MCC) до 250 кВт-415 В, 300 кВт-690 В

Защита от внутренней дуги в соответствии с требованиями ГОСТ ТР 61641

Высокая бесперебойность компонентов НКУ

Разработан с целью максимально эффективного применения оборудования Систэм Электрик

Стандартные области применения:
Отели
Больницы
Офисы
Склады
Центры Обработки Данных

Силовой щит высокого уровня безопасности для распределения электроэнергии на токи до 6300А и управления электродвигателями.

SystemeGear – модульный низковольтный щит, предназначенный для распределения электроэнергии и управления электродвигателями на крупных объектах промышленности и критической инфраструктуры. Обладает характеристиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности и большую гибкость применения. Многофункциональная конструкция щита облегчает установку на объекте, эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивает соблюдение строгих требований по продолжительности и бесперебойности работы.

Преимущества:

Соответствие ГОСТ IEC 61439

Антикоррозионное исполнение

Возможность модификации и изменения конфигурации под напряжением

Защита оператора и оборудования от внутренней дуги по ГОСТ IEC/TR 61641

Возможность размещения устройств для распределения электроэнергии и управления электродвигателями в одной колонне

Типовые колонны для построения решений с секционированием до 4b на токи до 6300 А

Применение выкатных блоков с возможностью реализации быстрой замены оборудования, электрические и механические блокировки отсеков

Особая конструкция горизонтальных шин позволяет реализовать ввод внешних кабелей как сверху, так и снизу колонны одновременно

Уникальные подпружиненные коннектора для выкатных блоков позволяют осуществлять подключение фидеров без отключения общего питания в колонне и без перфорации вертикальных шин

Стандартные области применения:
Крупные промышленные объекты
Объекты критической инфраструктуры
Крупные объекты инфраструктуры и предприятия сферы услуг
Морские суда и платформы
