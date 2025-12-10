Распределение электроэнергии низкого напряжения
Автоматические выключатели
Воздушные автоматические выключатели
Воздушные выключатели серии SystemePact ACB защищают сети и оборудование от перегрузок, коротких замыканий и замыканий на землю, предназначены для работы в сетях низкого напряжения 440/690В переменного тока.
- Номинальный ток In: от 400 до 6300 А
- Габариты:
ACB1 – от 400 до 1600
ACB2 – от 800 до 4000 А
ACB3 – от 4000 до 6300 А
- Номинальное рабочее напряжение Ue: 400/415, 690 В
- Количество полюсов: 3P и 4P
- Исполнения: стационарный и выкатной
- Стандарт ГОСТ IEC 60947-2
Расширенная базовая комплектация со всеми видами дополнительных контактов и дополнительных устройств для управления
Выполнены на платформе аппаратов MasterPact с сохранением размеров, основных технических характеристик и большинства функций
Премиальное качество материалов
Полная совместимость с корзинами Masterpact NT/NW
Встроенные функции измерения тока, напряжения, мощности, энергии и частоты, а также передачи данных
Быстрозажимные необслуживаемые пружинные клеммы вторичных цепей
Дополнительный набор защит и измерений (включая THDu, THDi и процент износа главных контактов) с блоками управления SystemeLogic 6.0H
Автоматические выключатели в литом корпусе
Автоматические выключатели в литом корпусе серии SystemePact CCB предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В переменного тока. Аппараты защищают низковольтное оборудование и электродвигатели от коротких замыканий, перегрузки и сверхтоков.
- Номинальный ток от 16 до 630 А
- Количество полюсов: 3P и 4P
- Исполнения: стационарный, втычной и выкатной
- Отключающая способность до 150 кА
- Термомагнитные расцепители TM-D
- Электронные расцепители SystemeLogic 1 / SystemeLogic 2 / SystemeLogic 5
Оптимизация пространства НКУ: любое положение в пространстве, подключение сверху или снизу
Исключительное токоограничение благодаря технологии ротоактивного размыкания
Уменьшение негативных последствий коротких замыканий для продления срока службы электроустановок
Унифицированные аксессуары обеспечивают совместимость и взаимозаменяемость для двух типоразмеров
Выполнены на платформе выключателей ComPact NSX с сохранением габаритных, установочных и присоединительных размеров, основных технических характеристик и большинства функций
Измерение и мониторинг параметров сети
Выключатели-разъединители
Воздушные выключатели-разъединители серии SystemePact ACB SD — предназначены для работы в сетях низкого напряжения 400В/690В переменного тока и рассчитаны на номинальные токи от 400А до 4000А. Аппараты поддерживают функцию ручного или дистанционного управления, обеспечивают видимый разрыв цепи для безопасного обслуживания электроустановок.
- Номинальный ток In: от 400A до 4000 А
- Габариты:
ACB1 – от 400А до 1600А;
ACB2 – от 800А до 4000 А
- Номинальное рабочее напряжение Ue: 400В/690В
- Количество полюсов: 3P и 4P
- Исполнения: стационарный и выкатной
- Способ управления: ручной/дистанционный
- Стандарт ГОСТ МЭК 60947-3
Преимущества:
Функция видимого разрыва для выкатных исполнений
Компактность и удобство монтажа - при высокой номинальной мощности (до 4000А) SystemePact ACB SD обладают компактными размерами
Ориентируемые задние коннектора позволяют осуществлять горизонтальное или вертикальное подключение
Высококачественные материалы и силовые контакты из серебросодержащего сплава
Защита от неправильных операций (блокировки, индикация состояния)
Соответствие стандарту ГОСТ МЭК 60947-3
Произведено в России
Гарантия на аппарат 5 лет. Срок службы - 25 лет.
Выключатели-разъединители серии SystemePact SD применяются в главных, промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях, а также являются неотъемлемой частью энергетической инфраструктуры систем уличного освещения и распределения электроэнергии, в сетях административных зданий и сооружений.
Отличаются повышенной механической прочностью и предназначены для частых коммутаций в электрических системах. Представлены в нескольких типоразмерах.
Соответствие требованиям международных стандартов
Наличие видимого разрыва в типоразмерах на токи 63-1250А
Применение в сетях переменного тока до 1000В / постоянного тока до 1500В
Отсутствие снижение номинального тока при температурах -20оС…+50оС
Широкий ряд рукояток для управления (прямые, выносные, фронтальные, боковые, черные, красно-желтые)
Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов
Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)
Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23
Выключатели-разъединители в литом корпусе SystemePact CCB NA на токи от 100 до 630А в 3х- и 4х- полюсном исполнении, предназначенные для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В и могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.
Соответствие требованиям международных стандартов
Применение в сетях переменного тока до 690В
Стационарное/ Втычное / Выкатное исполнение
Управление с помощью прямой рукоятки / выносной рукоятки
Дистанционное управление и мониторинг с помощью мотор-редуктора, расцепителей напряжения и дополнительных контактов
Возможность включения аппаратов в схемы управления и защиты электродвигателей
Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23
Установка в горизонтальном/вертикальном положении без изменений технических характеристик
Подключение питающих кабелей возможно как к верхним, так и к нижним клеммам выключателя
Современная вращающаяся контактная система с двойным разрывом цепи
Высокое качество материалов и эргономичный дизайн
Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 на токи от 16 до 80А предназначены для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппараты применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется как на DIN-рейку, так и на монтажную плату.
Отличаются повышенной механической прочностью и предназначены для частых коммутаций в электрических системах.
Компактные размеры, монтаж как на DIN-рейку, так и на монтажную плату
Возможность блокировки рукоятки навесными замками
Количество полюсов: 3Р/4Р
Рабочая температура: -30°C...+70°C
Управление различными типами нагрузок.
Категории применения: AC-22, AC-23
Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов
Механическая износостойкость: 10 000 циклов;
Электрическая износостойкость: 3 000 циклов
Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)
Шинопроводы
Магистральный и распределительный шинопровод большой мощности до 6300А серии SystemeLine B предназначен для надежной передачи и распределения электроэнергии большой мощности на разных объектах — от торговых центров и офисов до заводов и добывающих предприятий.
Шинопровод собирается из готовых секций и подойдет к линиям любой конфигурации.
Характеристики:
- Номинальный ток:
от 400А до 5000А для алюминиевого проводника
от 400А до 6300А для медного проводника
- Номинальный ток отводного блока от 25А до 1250А
- Полярность: 3L+N+PE, 3L+N+PER
- Степень защиты: IP54, IP65
Компактные габаритные размеры позволяют экономить пространство
Энергоэффективность: снижение потерь в линии более чем на 15%
Конструкция корпуса препятствует соприкосновению с токоведущими частями
Применение на объектах разного типа за счет широкого диапазона исполнений
Биметаллические контактные соединения снижают переходное электрическое сопротивление, препятствуют образованию оксидной пленки
Низковольтные шкафы
Распределительные напольные шкафы SystemeBlock низкого напряжения на токи до 6300А, Icw 100 кА/1c. Поддерживайте непрерывное электроснабжение без ущерба для безопасности во время обслуживания и модернизации НКУ на протяжении всего жизненного цикла даже в самых суровых условиях.
Распределительный шкаф SystemeBlock:
- Состоит из низковольтных устройств и компонентов Систэм Электрик, соответствующих действующим стандартам
- Основан на конфигурациях из нашего каталога
- Состоит из механических и электрических компонентов SystemeBlock и Linergy, которые прошли испытания производителя оригинального оборудования
- Смонтирован и подключен изготовителем НКУ в соответствии с профессиональными стандартами
Прошел индивидуальные испытания
Полностью соответствует требованиям ГОСТ IEC 61439−1 и 2
Распределение электроэнергии (PCC) до 6300 А
Управление и защита двигателей (MCC) до 250 кВт-415 В, 300 кВт-690 В
Защита от внутренней дуги в соответствии с требованиями ГОСТ ТР 61641
Высокая бесперебойность компонентов НКУ
Разработан с целью максимально эффективного применения оборудования Систэм Электрик
Силовой щит высокого уровня безопасности для распределения электроэнергии на токи до 6300А и управления электродвигателями.
SystemeGear – модульный низковольтный щит, предназначенный для распределения электроэнергии и управления электродвигателями на крупных объектах промышленности и критической инфраструктуры. Обладает характеристиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности и большую гибкость применения. Многофункциональная конструкция щита облегчает установку на объекте, эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивает соблюдение строгих требований по продолжительности и бесперебойности работы.
Соответствие ГОСТ IEC 61439
Антикоррозионное исполнение
Возможность модификации и изменения конфигурации под напряжением
Защита оператора и оборудования от внутренней дуги по ГОСТ IEC/TR 61641
Возможность размещения устройств для распределения электроэнергии и управления электродвигателями в одной колонне
Типовые колонны для построения решений с секционированием до 4b на токи до 6300 А
Применение выкатных блоков с возможностью реализации быстрой замены оборудования, электрические и механические блокировки отсеков
Особая конструкция горизонтальных шин позволяет реализовать ввод внешних кабелей как сверху, так и снизу колонны одновременно
Уникальные подпружиненные коннектора для выкатных блоков позволяют осуществлять подключение фидеров без отключения общего питания в колонне и без перфорации вертикальных шин