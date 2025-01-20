Автоматические выключатели в литом корпусе

Серия SystemePact СCB предназначена для применения в распределительных щитах на объектах промышленности и инфраструктуры — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.

Автоматические выключатели доступны в двух типоразмерах и могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями. Их габаритные, установочные и присоединительные размеры идентичны параметрам автоматических выключателей ComPact, которые заслуженно являются флагманами мирового рынка на протяжении десятилетий.

Серия выключателей SystemePact CCB включает в себя электронные расцепители SystemeLogic, встраиваемые в автоматические выключатели и представляющие собой одновременно высоконадежные автоматические устройства защиты и устройства мониторинга электроэнергии. В электронных расцепителях SystemeLogic сочетаются датчики двух типов: трансформаторы с ферромагнитным сердечником (для обеспечения питанием электронных устройств) и воздушные трансформаторы (торы Роговского) для выполнения измерений.