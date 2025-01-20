Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели серии SystemePact CCB на токи от 16А до 630А предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

Описание

Серия SystemePact СCB предназначена для применения в распределительных щитах на объектах промышленности и инфраструктуры — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.

Автоматические выключатели доступны в двух типоразмерах и могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями. Их габаритные, установочные и присоединительные размеры идентичны параметрам автоматических выключателей ComPact, которые заслуженно являются флагманами мирового рынка на протяжении десятилетий.

Серия выключателей SystemePact CCB включает в себя электронные расцепители SystemeLogic, встраиваемые в автоматические выключатели и представляющие собой одновременно высоконадежные автоматические устройства защиты и устройства мониторинга электроэнергии. В электронных расцепителях SystemeLogic сочетаются датчики двух типов: трансформаторы с ферромагнитным сердечником (для обеспечения питанием электронных устройств) и воздушные трансформаторы (торы Роговского) для выполнения измерений.

Преимущества

Ротоактивная контактная система автоматического выключателя с двойным разрывом цепи, снижающая последствия коротких замыканий в электроустановках

Компактные размеры устройства

Возможность применения автоматического выключателя для защиты сетей до 690В

Эргономичная конструкция выключателя, обеспечивающая легкость монтажа и обслуживания

Встроенные измерения параметров сети с расцепителями SystemeLogic 5.2E/5.3E

Доступны автоматические выключатели с расцепителем для защиты электродвигателей

Коммутация нагрузок с помощью выключателей-разъединителей

Высокая отключающая способность выключателя до 150кА в компактных габаритах двух типоразмеров

Гарантия 5 лет

Получено Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства
о Типовом Одобрении низковольтных автоматических выключателей

Применение
Автоматические выключатели применяются для управления и защиты систем электроснабжения объектов любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей, от токов коротких замыканий и перегрузок:
  • Стандартные области применения: промышленные предприятия, административно-коммерческие здания
  • Высокие эксплуатационные характеристики при оптимальной стоимости для непрерывных технологических процессов: обрабатывающая промышленность, металлургия
  • Ответственные области применения: Здравоохранение, Центры обработки данных
ССВ100, TMD, 3P
CCB250, TMD, 3P
CCB250, SL2.2, 3P
CCB250, SL2.2M, 3P
CCB250, SL5.2E, 3P
ССВ400, SL1.3M, 3P
CCB630, SL2.3, 4P
CCB630, SL5.3E, 3P
Документы
Каталог серии SystemePact CCB
Автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB на токи до 630 А
ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.06427_23
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
24.44.01.02177.120
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства
