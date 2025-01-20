Автоматические выключатели серии SystemePact CCB на токи от 16А до 630А предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.
Автоматические выключатели в литом корпусе
Серия SystemePact СCB предназначена для применения в распределительных щитах на объектах промышленности и инфраструктуры — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.
Автоматические выключатели доступны в двух типоразмерах и могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями. Их габаритные, установочные и присоединительные размеры идентичны параметрам автоматических выключателей ComPact, которые заслуженно являются флагманами мирового рынка на протяжении десятилетий.
Серия выключателей SystemePact CCB включает в себя электронные расцепители SystemeLogic, встраиваемые в автоматические выключатели и представляющие собой одновременно высоконадежные автоматические устройства защиты и устройства мониторинга электроэнергии. В электронных расцепителях SystemeLogic сочетаются датчики двух типов: трансформаторы с ферромагнитным сердечником (для обеспечения питанием электронных устройств) и воздушные трансформаторы (торы Роговского) для выполнения измерений.
Ротоактивная контактная система автоматического выключателя с двойным разрывом цепи, снижающая последствия коротких замыканий в электроустановках
Компактные размеры устройства
Возможность применения автоматического выключателя для защиты сетей до 690В
Эргономичная конструкция выключателя, обеспечивающая легкость монтажа и обслуживания
Встроенные измерения параметров сети с расцепителями SystemeLogic 5.2E/5.3E
Доступны автоматические выключатели с расцепителем для защиты электродвигателей
Коммутация нагрузок с помощью выключателей-разъединителей
Высокая отключающая способность выключателя до 150кА в компактных габаритах двух типоразмеров
Гарантия 5 лет
Получено Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства
о Типовом Одобрении низковольтных автоматических выключателей
- Стандартные области применения: промышленные предприятия, административно-коммерческие здания
- Высокие эксплуатационные характеристики при оптимальной стоимости для непрерывных технологических процессов: обрабатывающая промышленность, металлургия
- Ответственные области применения: Здравоохранение, Центры обработки данных