Продленная гарантия является продолжением стандартной гарантии, предоставляемой на оборудование. Условия и объем стандартной гарантии прописаны в договоре поставки оборудования.

Срок, на который продлевается гарантия, указан на сертификате, а также в референсе приобретаемого сертификата.