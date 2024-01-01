Согласие на обработку персональных данных
«Заполняя настоящую форму, я даю согласие акционерному обществу „Систэм Электрик“ (ОГРН: 1 027 739 393 637) („Оператор“) на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей форме с целью обработки моих запросов и взаимодействия со мной по вопросам, связанным с регистрацией продуктов Systeme Electric для получения доступа к перечисленным в форме преимуществам, в соответствии с условиями и порядком обработки персональных данных, предусмотренных в Политике обработки персональных данных
. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах, и мое согласие является свободным, конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. Согласие действует до достижения цели обработки персональных данных, но, в любом случае, не более 5 (пяти) лет. Я осведомлен (а), что могу отозвать указанное согласие в любой момент, направив Оператору письменное заявление, составленное в произвольной форме, по юридическому адресу Оператора почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»