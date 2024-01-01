Мониторинг ИТ инфраструктуры
Систэм Электрик представляет российское программное обеспечение для мониторинга ИБП, систем охлаждения, распределения питания и другого инженерного оборудования объекта
Отслеживайте и оценивайте состояние оборудования и оперативно устраняйте ошибки для поддержания стабильной и надежной работы IT-систем
Возможности системы
Мониторинг в режиме реального времени
- Отслеживание трендов и состояния устройств любых производителей, использующих поддерживаемые протоколы связи.
- Визуализация состояния оборудования и объекта с поддержкой анимации.
- Составление отчетов и графиков
Гибкая адаптация инструмента под потребности заказчика
- Возможность брендирования и адаптации пользовательских интерфейсов под желания заказчика.
- Создание специальных отчетов под нужды заказчика.
Мгновенное уведомление об ошибках и их эскалация
- Возможность создания сложных сценариев реагирования на события.
- Оповещение пользователей о критических событиях: в интерфейсе системы, через рассылку по электронной почте и в Telegram.
- Регистрация и журналирование событий с поддержкой квитирования.
Клиент-серверная архитектура с шифрованием передаваемых данных
- Разграничение доступа групп и отдельных пользователей к системе и отображаемой информации.
Полноценный веб-интерфейс
- Система поддерживает российские операционные системы и позволяет работать с любого устройства, в том числе с планшетов и смартфонов.
Технические особенности
- Поддержка распространенных промышленных протоколов:
SNMP, Modbus, OPC UA, MQTT, Backnet/IP, EtherNet/IP, HTTP
- Возможность организации видеонаблюдения по протоколам RTSP(H264,MJPEG), HTTP(MJPEG,JPEG)
- Приложение рабочего стола («толстый» клиент)
- REST API для возможности интеграции и обмена данными со сторонними системами верхнего уровня