Мониторинг ИТ инфраструктуры

Систэм Электрик представляет российское программное обеспечение для мониторинга ИБП, систем охлаждения, распределения питания и другого инженерного оборудования объекта

Отслеживайте и оценивайте состояние оборудования и оперативно устраняйте ошибки для поддержания стабильной и надежной работы IT-систем