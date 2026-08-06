Регулирующие клапаны и электроприводы

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Автоматизация и безопасность зданий
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SystemeBMSAct
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Серия: SystemeBMSAct
DA02AF
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 2Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА ⏦24В/⎓24В
DA02AFE1
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 2Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА 1xSPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В
DA02AFE1L
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 2Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА 1xSPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В
DA02AFL
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 2Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА ⏦230В
DA02T
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 2Нм 2/3п ⏦24В/⎓24В
DA02TE1
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 2Нм 2/3п 1xSPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В
DA02TE1L
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 2Нм 2/3п 1xSPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В
DA02TL
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 2Нм 2/3п ⏦230В
DA04AF
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 4Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА ⏦24В/⎓24В
DA04AFE
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 4Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В
DA04AFEL
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 4Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В
DA04AFL
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 4Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА ⏦230В
DA04T
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 4Нм 2п/3п ⏦24В/⎓24В
DA04TE
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 4Нм 2/3п 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В
DA04TEL
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 4Нм 2/3п 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В
DA04TL
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 4Нм 2п/3п ⏦230В
DA06AF
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 6Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА ⏦24В/⎓24В
DA06AFE
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 6Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В
DA06AFEL
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 6Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В
DA06AFL
Серия: SystemeBMSAct
Привод воздушной заслонки, 6Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА ⏦230В
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