Наши достижения

Премия учреждена Правительством Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры Российской Федерации. Новая серия электроустановочных изделий ArtGallery заняла 1 место в категории «Электронное устройство» в номинации «Приз зрительских симпатий».

Приз вручили по результатам народного голосования, в котором приняли участие более 100 тысяч человек.