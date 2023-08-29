«Систэм Электрик» стала лауреатом премии «Лучший промышленный дизайн России» с новой серией электроустановочных изделий ArtGallery

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, была отмечена в финале премии «Лучший промышленный дизайн России». Новая серия электроустановочных изделий ArtGallery заняла 1 место в категории «Электронное устройство» в номинации «Приз зрительских симпатий».

Премия «Лучший промышленный дизайн России» учреждена Правительством Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры Российской Федерации. Ее цель – популяризация промышленного дизайна и стимулирование его развития.

В церемонии награждения принял участие заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Приз зрительских симпатий вручили по результатам народного голосования, в котором приняли участие более 100 тысяч человек.

На участие в премии «Лучший промышленный дизайн России» было зарегистрировано более 500 заявок из 36 регионов страны. Из них 70 проектов вошли в шорт-лист.

Серия электроустановочных изделий ArtGallery демонстрирует качественно новый уровень производства и визуальных решений для российского рынка и соответствует мировым аналогам. Она включает в себя розетки и выключатели, разработанные специалистами компании с учетом современных трендов и стилей дизайна. Изделия серии ArtGallery отвечают российским и международным стандартам качества и безопасности.

Тонкая эстетичная рамка и максимальное поле для функций позволяет удобно использовать пространство. Изделия будут доступны в широкой цветовой палитре из 12 цветов и смогут дополнить любой интерьер от спокойных лаконичных дизайнов до смелых ярких интерьеров.

Высокий технический уровень исполнения стал возможен благодаря применению новейшего оборудования и материалов. Производство будет осуществляться на заводе «Потенциал» (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл). Это крупнейшее предприятие полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки. Сегодня уровень локализации производства по применению сырья и компонентов достигает 97%.

«Завод «Потенциал» является одной из стратегических производственных площадок для «Систэм Электрик» и реализует масштабную программу по расширению ассортимента и функций выпускаемой продукции, обновлению парка оборудования с учетом новейших технологий, автоматизации ручных операций и цифровизации производства. Для этого в рамках соглашения о комплексном инвестиционном сотрудничестве с Правительством Республики Марий Эл компания инвестирует в дальнейшее развитие производства 1,5 млрд рублей до 2025 г.», - отметил генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

На «Потенциале» изготавливается широкий ассортимент продукции для гражданского строительства. Здесь производится каждая третья розетка, продаваемая в России. Среди популярных линеек предприятия – Atlas Design, Atlas Profi54, Glossa, Blanca, Хит, Этюд, W59. Завод неоднократно получал признание со стороны потребителей, становясь лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

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