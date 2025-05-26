Воздушные выключатели
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Узнать больше о серии:SystemePact ACB SD
SystemePact ACB
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SPA16N043DHNN54ERUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N043DHNN54HRUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N043FHNN54ERUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N043FHNN54HRUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N044DHNN54ERUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N044DHNN54HRUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N044FHNN54ERUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N044FHNN54HRUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063DFNN53XRUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P SLX ВЫК,ПП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063DH5554ERUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0E ВЫК, ГП РУЧНОЕ УПР.
SPA16N063DHDD54ERUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0E ВЫК ГП MCH+MX+XF DC220V
SPA16N063DHNN53XRUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P SLX ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063DHNN54ERUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063DHNN54HRUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063DVDDD4ERUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0E ВЫК, ВП MCH+MX+XF DC220V + MX DC220V
SPA16N063DVNN53XRUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P SLX ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063FF5554ERUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0E СТАЦ, ПП РУЧНОЕ УПР.
SPA16N063FFNN53XRUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P SLX СТАЦ,ПП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063FFNN54ERUСерия: SystemePact ACB
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0E, СТАЦ, ПП MCH MCH+MX+XF AC230V