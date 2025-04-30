Воздушные автоматические выключатели

Автоматические выключатели серии SystemePact ACB на токи от 400А до 6300А предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.

Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB

Описание

Воздушные автоматические выключатели серии SystemePact ACB предназначены для применения в распределительных щитах на объектах промышленности и инфраструктуры.

Аппараты доступны в трех типоразмерах и могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями. Габаритные, установочные и присоединительные размеры идентичны параметрам воздушных выключателей MasterPact, которые заслуженно являются флагманами мирового рынка воздушных автоматических выключателей на протяжении десятилетий.

Встроенные функции измерений параметров сети и передачи данных позволяют интегрировать выключатели в системы диспетчеризации и сети связи.

Отличительными особенностями выключателей являются легкость заказа, эргономичность, простота монтажа и ввода в эксплуатацию, минимальное по сравнению с другими производителями количество необходимых операций обслуживания, а также возможность взаимодействия на интуитивном уровне даже с необученным пользователем.

Преимущества

Расширенная базовая комплектация

Быстрозажимные необслуживаемые пружинные клеммы вторичных цепей

Встроенная функция измерений (ток, напряжение, мощность, энергия, частота)

Встроенная функция передачи данных

Дополнительный набор защит и измерений (включая THDu, THDi до 31 гармоники) с блоками управления SystemeLogic 6.0H

Гарантия 5 лет

Получено Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства
о Типовом Одобрении низковольтных автоматических выключателей

Применение
Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей:
  • Стандартные области применения: промышленные предприятия, административно-коммерческие здания
  • Высокие эксплуатационные характеристики при оптимальной стоимости для непрерывных технологических процессов: обрабатывающая промышленность, металлургия
  • Ответственные области применения: Здравоохранение, Центры обработки данных
ACB1, 400А-1600А, выкатной, 3P
ACB1, 400А-1600А, выкатной, 3P
ACB1, 400А-1600А, выкатной, 4P
ACB1, 400А-1600А, выкатной, 4P
ACB2, 800А-4000А, стационарный, 3P
ACB2, 800А-4000А, стационарный, 3P
АСВ2, 800А-4000А, выкатной, 3P
АСВ2, 800А-4000А, выкатной, 3P
ACB3, 4000-6300A, выкатной, 4P
ACB3, 4000-6300A, выкатной, 4P
ACB3, 4000-6300А, cтационарный, 4P
ACB3, 4000-6300А, cтационарный, 4P
ACB3, 4000-6300А, cтационарный, 3P
ACB3, 4000-6300А, cтационарный, 3P
ACB3, 4000-6300А, выкатной, 3P
ACB3, 4000-6300А, выкатной, 3P
Документы
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Воздушные автоматические выключатели серии SystemePact ACB на номинальные токи от 400А до 6300А
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.56099_22
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
24.44.01.02174.120
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23_СЭЗЭМ
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.00396_23_СЭЗЭМ
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Реестр с расшифровкой обозначения моделей_SP ACB
Реестр с расшифровкой обозначения 2D/3D моделей_SP ACB

3D модели

ACB2_4000_3P_FIX_HOR
3D модель
ACB3_4000-5000_4P_DO_HOR
3D модель
ACB3_6300_3P_FIX_VERT
3D модель
ACB3_4000-5000_3P_FIX_HOR
3D модель
ACB2_800-3200_4P_FIX_HOR
3D модель
ACB1_400-1600_3P_DO_HOR
3D модель
ACB2_800-3200_4P_DO_HOR
3D модель
ACB3_6300_4P_DO_VERT
3D модель
ACB1_400-1600_3P_FIX_HOR
3D модель
ACB3_6300_3P_DO_VERT
3D модель
ACB3_4000-5000_4P_FIX_HOR
3D модель
ACB2_4000_3P_DO_HOR
3D модель
ACB3_4000-5000_3P_DO_HOR
3D модель
ACB2_800-3200_3P_FIX_HOR
3D модель
ACB2_4000_4P_FIX_VERT
3D модель
ACB2_4000_4P_DO_VERT
3D модель
ACB1_400-1600_4P_FIX_HOR
3D модель
ACB2_4000_3P_FIX_VERT
3D модель
ACB2_800-3200_3P_DO_HOR
3D модель
ACB1_400-1600_4P_DO_HOR
3D модель
ACB2_4000_3P_DO_VERT
3D модель
ACB3_6300_4P_FIX_VERT
3D модель

2D чертежи

ACB2_4000_4P_FIX_VERT
2D модель
ACB2_4000_3P_DO_VERT
2D модель
ACB1_400-1600_4P_DO_HOR
2D модель
ACB2_800-3200_3P_FIX_HOR
2D модель
ACB3_6300_3P_DO_VERT
2D модель
ACB2_4000_3P_FIX_VERT
2D модель
ACB1_400-1600_4P_FIX_HOR
2D модель
ACB3_4000-5000_4P_FIX_HOR
2D модель
ACB3_4000-5000_4P_DO_HOR
2D модель
ACB1_400-1600_3P_DO_HOR
2D модель
ACB3_4000-5000_3P_DO_HOR
2D модель
ACB3_4000-5000_3P_FIX_HOR
2D модель
ACB3_6300_4P_DO_VERT
2D модель
ACB3_6300_4P_FIX_VERT
2D модель
ACB3_6300_3P_FIX_VERT
2D модель
ACB2_4000_4P_DO_VERT
2D модель
ACB2_4000_3P_FIX_HOR
2D модель
ACB2_800-3200_3P_DO_HOR
2D модель
ACB1_400-1600_3P_FIX_HOR
2D модель
ACB2_4000_3P_DO_HOR
2D модель
ACB2_800-3200_4P_FIX_HOR
2D модель
