Автоматические выключатели серии SystemePact ACB на токи от 400А до 6300А предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.
Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB
Воздушные автоматические выключатели серии SystemePact ACB предназначены для применения в распределительных щитах на объектах промышленности и инфраструктуры.
Аппараты доступны в трех типоразмерах и могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями. Габаритные, установочные и присоединительные размеры идентичны параметрам воздушных выключателей MasterPact, которые заслуженно являются флагманами мирового рынка воздушных автоматических выключателей на протяжении десятилетий.
Встроенные функции измерений параметров сети и передачи данных позволяют интегрировать выключатели в системы диспетчеризации и сети связи.
Отличительными особенностями выключателей являются легкость заказа, эргономичность, простота монтажа и ввода в эксплуатацию, минимальное по сравнению с другими производителями количество необходимых операций обслуживания, а также возможность взаимодействия на интуитивном уровне даже с необученным пользователем.
Расширенная базовая комплектация
Быстрозажимные необслуживаемые пружинные клеммы вторичных цепей
Встроенная функция измерений (ток, напряжение, мощность, энергия, частота)
Встроенная функция передачи данных
Дополнительный набор защит и измерений (включая THDu, THDi до 31 гармоники) с блоками управления SystemeLogic 6.0H
Гарантия 5 лет
Получено Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства
о Типовом Одобрении низковольтных автоматических выключателей
- Стандартные области применения: промышленные предприятия, административно-коммерческие здания
- Высокие эксплуатационные характеристики при оптимальной стоимости для непрерывных технологических процессов: обрабатывающая промышленность, металлургия
- Ответственные области применения: Здравоохранение, Центры обработки данных