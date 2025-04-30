Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB

Воздушные автоматические выключатели серии SystemePact ACB предназначены для применения в распределительных щитах на объектах промышленности и инфраструктуры.

Аппараты доступны в трех типоразмерах и могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями. Габаритные, установочные и присоединительные размеры идентичны параметрам воздушных выключателей MasterPact, которые заслуженно являются флагманами мирового рынка воздушных автоматических выключателей на протяжении десятилетий.

Встроенные функции измерений параметров сети и передачи данных позволяют интегрировать выключатели в системы диспетчеризации и сети связи.

Отличительными особенностями выключателей являются легкость заказа, эргономичность, простота монтажа и ввода в эксплуатацию, минимальное по сравнению с другими производителями количество необходимых операций обслуживания, а также возможность взаимодействия на интуитивном уровне даже с необученным пользователем.