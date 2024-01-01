- Номинальный ток In: от 400 до 4000 А
- Габариты:
ACB1 – от 400 до 1600
ACB2 – от 800 до 4000 А
- Номинальное рабочее напряжение Ue:
400/415, 690 В
- Количество полюсов: 3P и 4P
- Исполнения: стационарный и выкатной
- Стандарт ГОСТ IEC 60947-2
газопереработка
Обработки Данных
объекты
- Номинальный ток от 16 до 630 А
- Количество полюсов: 3P и 4P
- Исполнения: стационарный, втычной и выкатной
- Отключающая способность до 150 кА
- Термомагнитные расцепители TM-D
- Электронные расцепители SystemeLogic 1 / SystemeLogic 2 / SystemeLogic 5
газопереработка
Обработки Данных
объекты
Отличаются повышенной механической прочностью и предназначены для частых коммутаций в электрических системах. Представлены в нескольких типоразмерах.
Отличаются повышенной механической прочностью и предназначены для частых коммутаций в электрических системах. Представлены в нескольких типоразмерах.
Электрическая износостойкость: 3 000 циклов
газопереработка
Обработки Данных
объекты
Преемственность. Инновации. Качество.
Серия включает:
- Отключающая способность 4.5кА и 6кА
- Кривые отключения B и С
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи от 6 до 63A
- Механизм мгновенной коммутации
- Увеличенное количество циклов срабатывания АВ:
- механических — 10 000
- электрических — 4 000
- Отключающая способность 6кА
- Полюсы: 2P, 4P
- Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
- Чувствительность 10, 30, 100 и 300 мА
- Электромеханический тип ВДТ
- Возможность подключения сверху и снизу
- Работает даже с обрывом N проводника
- Работает при пониженном напряжении сети
- Отключающая способность 4.5кА и 6кА
- Кривые отключения С
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи от 10 до 40A
- Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
- Чувствительность 10, 30 мА
- Увеличенное количество циклов срабатывания АВДТ
- механических — 10 000
- электрических — 20 000
- Полюсы: 1, 2, 3, 4P
- Номиналы от 40, 63A
- Коммутация электрических цепей под нагрузкой
- Ярко-красный рычаг управления
Магистральный и распределительный шинопровод большой мощности до 6300А
Шинопровод серии SystemeLine B предназначен для надежной передачи и распределения электроэнергии большой мощности на разных объектах — от торговых центров и офисов до заводов и добывающих предприятий.
Шинопровод собирается из готовых секций и подойдет к линиям любой конфигурации.
- Номинальный ток:
- от 400А до 5000А для алюминиевого проводника
- от 400А до 6300А для медного проводника
- Номинальный ток отводного блока от 25А до 1250А
- Полярность: 3L+N+PE, 3L+N+PER
- Степень защиты: IP54, IP65
Распределительные напольные шкафы SystemeBlock низкого напряжения на токи до 6300А, Icw 100 кА/1c
Поддерживайте непрерывное электроснабжение без ущерба для безопасности во время обслуживания и модернизации НКУ на протяжении всего жизненного цикла даже в самых суровых условиях.
Распределительный щит SystemeBlock:
- Состоит из низковольтных устройств и компонентов Систэм Электрик, соответствующих действующим стандартам
- Основан на конфигурациях из нашего каталога
- Состоит из механических и электрических компонентов SystemeBlock и Linergy, которые прошли испытания производителя оригинального оборудования
- Смонтирован и подключен изготовителем НКУ в соответствии с профессиональными стандартами
- Прошел индивидуальные испытания
SystemeGear – модульный низковольтный щит, предназначенный для распределения электроэнергии и управления электродвигателями на крупных объектах промышленности и критической инфраструктуры. Обладает характеристиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности и большую гибкость применения. Многофункциональная конструкция щита облегчает установку на объекте, эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивает соблюдение строгих требований по продолжительности и бесперебойности работы.
сферы услуг