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Автоматические выключатели
Воздушные автоматические выключатели
Воздушные выключатели серии SystemePact ACB защищают сети и оборудование от перегрузок, коротких замыканий и замыканий на землю, предназначены для работы в сетях низкого напряжения 440/690В переменного тока.
  • Номинальный ток In: от 400 до 4000 А
  • Габариты:
    ACB1 – от 400 до 1600
    ACB2 – от 800 до 4000 А
  • Номинальное рабочее напряжение Ue:
    400/415, 690 В
  • Количество полюсов: 3P и 4P
  • Исполнения: стационарный и выкатной
  • Стандарт ГОСТ IEC 60947-2
Преимущества:
Расширенная базовая комплектация со всеми видами дополнительных контактов и дополнительных устройств для управления
Выполнены на платформе аппаратов MasterPact с сохранением размеров, основных технических характеристик и большинства функций
Быстрозажимные необслуживаемые пружинные клеммы вторичных цепей
Полная совместимость с корзинами Masterpact NT/NW
Встроенные функции измерения тока, напряжения, мощности, энергии и частоты, а также передачи данных
Премиальное качество материалов
Дополнительный набор защит и измерений (включая THDu, THDi и процент износа главных контактов) с блоками управления SystemeLogic 6.0H
Стандартные области применения:
Нефтехимия и
газопереработка
Обрабатывающая промышленность
Горнодобывающая промышленность и металлургия
Генерация электроэнергии
Центры
Обработки Данных
Здравоохранение
Инфраструктурные
объекты
Административные здания
Автоматические выключатели в литом корпусе
Автоматические выключатели в литом корпусе серии SystemePact CCB предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В переменного тока. Аппараты защищают низковольтное оборудование и электродвигатели от коротких замыканий, перегрузки и сверхтоков.
  • Номинальный ток от 16 до 630 А
  • Количество полюсов: 3P и 4P
  • Исполнения: стационарный, втычной и выкатной
  • Отключающая способность до 150 кА
  • Термомагнитные расцепители TM-D
  • Электронные расцепители SystemeLogic 1 / SystemeLogic 2 / SystemeLogic 5
Преимущества:
Оптимизация пространства НКУ: любое положение в пространстве, подключение сверху или снизу
Исключительное токоограничение благодаря технологии ротоактивного размыкания
Выполнены на платформе выключателей ComPact NSX с сохранением габаритных, установочных и присоединительных размеров, основных технических характеристик и большинства функций
Уменьшение негативных последствий коротких замыканий для продления срока службы электроустановок
Унифицированные аксессуары обеспечивают совместимость и взаимозаменяемость для двух типоразмеров
Измерение и мониторинг параметров сети
Стандартные области применения:
Нефтехимия и
газопереработка
Обрабатывающая промышленность
Горнодобывающая промышленность и металлургия
Генерация электроэнергии
Центры
Обработки Данных
Здравоохранение
Инфраструктурные
объекты
Административные здания
Выключатели-разъединители
Выключатели-разъединители серии SystemePact SD применяются в главных, промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях, а также являются неотъемлемой частью энергетической инфраструктуры систем уличного освещения и распределения электроэнергии, в сетях административных зданий и сооружений.
Отличаются повышенной механической прочностью и предназначены для частых коммутаций в электрических системах. Представлены в нескольких типоразмерах.
Преимущества:
Соответствие требованиям международных стандартов
Наличие видимого разрыва в типоразмерах на токи 63-1250А
Применение в сетях переменного тока до 1000В / постоянного тока до 1500В
Широкий ряд рукояток для управления (прямые, выносные, фронтальные, боковые, черные, красно-желтые)
Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов
Отсутствие снижение номинального тока при температурах -20оС…+50оС
Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23
Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)
Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 на токи от 16 до 80А предназначены для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппараты применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку.
Отличаются повышенной механической прочностью и предназначены для частых коммутаций в электрических системах. Представлены в нескольких типоразмерах.
Преимущества:
Компактные размеры, монтаж на DIN-рейку
Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)
Рабочая температура: -30…+70°С
Возможность блокировки рукоятки навесными замками
Количество полюсов: 3Р/4Р
Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов оС…+50оС
Механическая износостойкость: 10 000 циклов;
Электрическая износостойкость: 3 000 циклов
Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23
Выключатели-разъединители в литом корпусе SystemePact CCB NA на токи от 100 до 630А в 3х- и 4х- полюсном исполнении, предназначенные для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В и могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.
Преимущества:
Соответствие требованиям международных стандартов
Применение в сетях переменного тока до 690В
Стационарное/ Втычное / Выкатное исполнение
Дистанционное управление и мониторинг с помощью мотор-редуктора, расцепителей напряжения и дополнительных контактов
Управление с помощью прямой рукоятки / выносной рукоятки
Возможность включения аппаратов в схемы управления и защиты электродвигателей
Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23
Установка в горизонтальном/вертикальном положении без изменений технических характеристик
Подключение питающих кабелей возможно как к верхним, так и к нижним клеммам выключателя
Высокое качество материалов и эргономичный дизайн
Современная вращающаяся контактная система с двойным разрывом цепи
Стандартные области применения:
Нефтехимия и
газопереработка
Обрабатывающая промышленность
Горнодобывающая промышленность и металлургия
Генерация электроэнергии
Центры
Обработки Данных
Здравоохранение
Инфраструктурные
объекты
Административные здания
Модульное оборудование

Преемственность. Инновации. Качество.
Серия включает:

Автоматические выключатели (АВ)
Автоматические выключатели защищают от негативных воздействий, вызванных токами короткого замыкания и перегрузки.
Характеристики:
  • Отключающая способность 4.5кА и 6кА
  • Кривые отключения B и С
  • Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Номинальные токи от 6 до 63A
  • Механизм мгновенной коммутации
  • Увеличенное количество циклов срабатывания АВ:
  • механических — 10 000
  • электрических — 4 000
Выключатели дифференциального тока (УЗО)
Защита людей от поражения электрическим током при прямом (30 мА) и косвенном (100 или 300 мА) прикосновении, во влажных помещениях (10мА) и при возгорании электропроводки (300 мА).
Характеристики:
  • Отключающая способность 6кА
  • Полюсы: 2P, 4P
  • Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
  • Чувствительность 10, 30, 100 и 300 мА
  • Электромеханический тип ВДТ
  • Возможность подключения сверху и снизу
  • Работает даже с обрывом N проводника
  • Работает при пониженном напряжении сети
Дифференциальные автоматы (АВДТ)
Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА) или во влажных помещениях (10мА). Защита цепей от токов короткого замыкания, перегрузки, разъединения.
Характеристики:
  • Отключающая способность 4.5кА и 6кА
  • Кривые отключения С
  • Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Номинальные токи от 10 до 40A
  • Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
  • Чувствительность 10, 30 мА
  • Увеличенное количество циклов срабатывания АВДТ
  • механических — 10 000
  • электрических — 20 000
Выключатели нагрузки (ВН)
Красный рычажок выключателя нагрузки, просто найти в щитке, что важно для быстрого разъединения электрической цепи.
Характеристики:
  • Полюсы: 1, 2, 3, 4P
  • Номиналы от 40, 63A
  • Коммутация электрических цепей под нагрузкой
  • Ярко-красный рычаг управления
Стандартные области применения:
Жилищное строительство
Гражданское строительство
Сетевые магазины
Преимущества City9 Set:
Модернизированная платформа Easy9
Отключающая способность 4.5kA и 6kA
Соответствие RoHS 2.0
Электромеханическое ВДТ (срабатывает даже при обрыве N проводника)
Современный дизайн
Широкий ассортимент УДТ Тип A/AC, 10-300 mA
Безопасные клеммы во всем ассортименте
100% выходной контроль качества
Боковые каналы охлаждения
Гарантия 3 года на весь ассортимент
Механизм мгновенной коммутации (безопаснее и долговечнее)
Аппараты применяются совместно с щитками City9 Box.
Шинопроводы

Магистральный и распределительный шинопровод большой мощности до 6300А

Шинопровод серии SystemeLine B предназначен для надежной передачи и распределения электроэнергии большой мощности на разных объектах — от торговых центров и офисов до заводов и добывающих предприятий.

Шинопровод собирается из готовых секций и подойдет к линиям любой конфигурации.

Характеристики:
  • Номинальный ток:
  • от 400А до 5000А для алюминиевого проводника
  • от 400А до 6300А для медного проводника
  • Номинальный ток отводного блока от 25А до 1250А
  • Полярность: 3L+N+PE, 3L+N+PER
  • Степень защиты: IP54, IP65
Преимущества:
Компактные габаритные размеры позволяют экономить пространство
Конструкция корпуса препятствует соприкосновению с токоведущими частями
Применение на объектах разного типа за счет широкого диапазона исполнений
Энергоэффективность: снижение потерь в линии более чем на 15%
Биметаллические контактные соединения снижают переходное электрическое сопротивление, препятствуют образованию оксидной пленки
Стандартные области применения:
Промышленные предприятия
Высотные здания
Центры Обработки Данных
Поликлиники
Логистические центры
Низковольтные шкафы

Распределительные напольные шкафы SystemeBlock низкого напряжения на токи до 6300А, Icw 100 кА/1c

Поддерживайте непрерывное электроснабжение без ущерба для безопасности во время обслуживания и модернизации НКУ на протяжении всего жизненного цикла даже в самых суровых условиях.

Распределительный щит SystemeBlock:

  • Состоит из низковольтных устройств и компонентов Систэм Электрик, соответствующих действующим стандартам
  • Основан на конфигурациях из нашего каталога
  • Состоит из механических и электрических компонентов SystemeBlock и Linergy, которые прошли испытания производителя оригинального оборудования
  • Смонтирован и подключен изготовителем НКУ в соответствии с профессиональными стандартами
  • Прошел индивидуальные испытания
Преимущества:
Полностью соответствует требованиям ГОСТ IEC 61439−1 и 2
Распределение электроэнергии (PCC) до 6300 А
Разработан с целью максимально эффективного применения оборудования Систэм Электрик
Управление и защита двигателей (MCC) до 250 кВт-415 В, 300 кВт-690 В
Высокая бесперебойность компонентов НКУ
Защита от внутренней дуги в соответствии с требованиями ГОСТ ТР 61641
Стандартные области применения:
Центры Обработки Данных
Отели
Больницы
Офисы
Склады
Силовой щит высокого уровня безопасности для распределения электроэнергии на токи до 6300А и управления электродвигателями.

SystemeGear – модульный низковольтный щит, предназначенный для распределения электроэнергии и управления электродвигателями на крупных объектах промышленности и критической инфраструктуры. Обладает характеристиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности и большую гибкость применения. Многофункциональная конструкция щита облегчает установку на объекте, эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивает соблюдение строгих требований по продолжительности и бесперебойности работы.

Преимущества:
Соответствие ГОСТ IEC 61439
Применение выкатных блоков с возможностью реализации быстрой замены оборудования, электрические и механические блокировки отсеков
Возможность модификации и изменения конфигурации под напряжением
Уникальные подпружиненные коннектора для выкатных блоков позволяют осуществлять подключение фидеров без отключения общего питания в колонне и без перфорации вертикальных шин
Антикоррозионное исполнение
Типовые колонны для построения решений с секционированием до 4b на токи до 6300 А
Возможность размещения устройств для распределения электроэнергии и управления электродвигателями в одной колонне
Особая конструкция горизонтальных шин позволяет реализовать ввод внешних кабелей как сверху, так и снизу колонны одновременно
Защита оператора и оборудования от внутренней дуги по ГОСТ IEC/TR 61641
Стандартные области применения:
Крупные промышленные объекты
Объекты критической инфраструктуры
Крупные объекты инфраструктуры и предприятия
сферы услуг
Морские суда и платформы