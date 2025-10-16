Выключатели-разъединители SystemePact SD80

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 на токи от 16 до 80А предназначены для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппараты применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется как на DIN-рейку, так и на монтажную плату.