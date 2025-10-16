Выключатели-разъединители SystemePact SD80

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 на токи от 16 до 80А предназначены для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппараты применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется как на DIN-рейку, так и на монтажную плату.

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 применяются в промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях, а также являются неотъемлемой частью энергетической инфраструктуры систем уличного освещения и распределения электроэнергии, в сетях административных зданий и сооружений. Отличаются повышенной механической прочностью, компактными размерами и уникальным, современным дизайном. 

Компактные размеры

Монтаж на DIN-рейку

Установка аппарата в один ряд с модульными устройствами под единый вырез передней панели

Количество полюсов: 3Р/4Р

Механическая износостойкость: 10 000 циклов

Электрическая износостойкость: 3 000 циклов

Возможность блокировки рукоятки навесными замками

Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов

Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23

Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)

Рабочая температура: -30°C...+70°C

Выключатели-разъединители низкого напряжения SystemePact SD80 служат для управления электрическими цепями и секционирования и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной сферы.

Щит местного секционирования

Малогабаритный распределительный щит

Щит автоматики

Выключатель аварийного останова

SD80, 4P
SD80, 4P
Инструкция по установке SystemePact SD80
Выключатели-разъединители на токи от 16 до 80А
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Выключатель-разъединитель на номинальные токи от 16А до 5000А
Листовка SystemePact SD80
Выключатели-разъединители для сетей переменного тока на токи 16–80 А
2D модель SP SD80 4P
2D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD80, 4P, на номинальный ток 80А
3D модель SD80 4P
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD80, 4P, на номинальный ток 80А
