Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 на токи от 16 до 80А предназначены для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппараты применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется как на DIN-рейку, так и на монтажную плату.
Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 применяются в промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях, а также являются неотъемлемой частью энергетической инфраструктуры систем уличного освещения и распределения электроэнергии, в сетях административных зданий и сооружений. Отличаются повышенной механической прочностью, компактными размерами и уникальным, современным дизайном.
Выключатели-разъединители SystemePact SD80
Компактные размеры
Монтаж на DIN-рейку
Установка аппарата в один ряд с модульными устройствами под единый вырез передней панели
Количество полюсов: 3Р/4Р
Механическая износостойкость: 10 000 циклов
Электрическая износостойкость: 3 000 циклов
Возможность блокировки рукоятки навесными замками
Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов
Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23
Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)
Рабочая температура: -30°C...+70°C
Выключатели-разъединители низкого напряжения SystemePact SD80 служат для управления электрическими цепями и секционирования и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной сферы.
Щит местного секционирования
Малогабаритный распределительный щит
Щит автоматики
Выключатель аварийного останова