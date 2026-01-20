Оборудование для IT-инфраструктуры
Системы бесперебойного питания
ИБП от Систэм Электрик гарантируют непрерывность снабжения электроэнергией при пропаже напряжения в основной питающей цепи.
Предназначены для быстрой и простой установки в разных типах помещений — от дома и офиса до электрощитовых или промышленных объектов.
Подробнее о том, для чего нужен источник бесперебойного питания и как выбрать нужный ИБП, можно узнать в нашем Блоге.
Однофазные ИБП
- Широкий диапазон мощностей: варианты на 1, 2, 3, 6 и 10 кВА
- Компактный, легко монтируется в стойку или на пол
- Управляемые розетки для оптимизации энергопотребления
- Интуитивный русский интерфейс и программируемые розетки для оптимизации энергопотребления
- Поддерживает USB, RS-232 и SNMP
- Гарантия до 5 лет
- Широкой модельный ряд с единичным коэффициентом мощности (1-10кВА)
- Высокий КПД (до 95,5%) для повышения эффективности системы электроснабжения
- Монолитный корпус c программируемыми группами выходных розеток для всего мощностного диапазона 1-10кВА
- Компактные размеры: 5-10кВА - 4U; 1-3кВА - 2U
- Автоматическое определение подключения дополнительных модулей АКБ
- Горячая замена АКБ на уровне картриджей
- Русифицированный поворотный LCD-дисплей
- Параллельное резервирование для 5-10кВА до 4-х ИБП
- Modbus, сухие контакты, SNMP-карта (для NC-версии) уже "на борту"
- Унифицированный дизайн
Усовершенствованные устройства батарейного резервного питания компьютерных систем и защиты от скачков напряжения.
Преимущества:
- Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Возможность настенного крепления
- Корректное завершение работы компьютерных систем (при установке бесплатного ПО Shutdown Wizard)
- Светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация
- Многоразовый автоматический предохранитель
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Встроенная функция самодиагностики
- Функция автозапуска и холодного запуска
Защита питания для серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня для размещения в 19” шкафах.
Преимущества:
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
- LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Строго синусоидальная форма «чистая синусоида»
- Многоразовый автоматический предохранитель
- Корректное завершение работы компьютерных систем (при установке бесплатного ПО Shutdown Wizard)
- Опциональная сетевая SNMP карта
- Встроенный стабилизатор напряжения, функция самодиагностики
- Функция автозапуска и холодного запуска
Высокоэффективная защита питания для серверного оборудования, обеспечивающая оптимальное питание даже при нестабильной работе электросети.
Преимущества:
- Технология двойного преобразования (On-Line)
- Высокий выходной коэффициент мощности: PF=0.9
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Конвертируемый форм-фактор с опциями:
- Напольной установки
- Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Управляемая группа розеток (для моделей до 3 кВА включительно)
- Энергосберегающий режим (для моделей до 3 кВА включительно)
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения (для моделей 6 и 10 кВА)
- Дистанционное управление питанием ИБП через сеть (при наличии SNMP-платы)
- Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (для моделей с индексом XL)
- «Горячая» пользовательская замена батарей
- Встроенная функция самодиагностики
Высокоэффективная защита питания для серверных залов, в особенности с дефицитом пространства, а также для сетей голосовой связи и передачи данных.
Преимущества:
- Технология двойного преобразования (On-Line)
- Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Конвертируемый форм-фактор с опциями:
- Напольной установки
- Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
- Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
- Энергосберегающий режим
- Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
- Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
- Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
- «Горячая» пользовательская замена батарей
Опции
Дополните ИБП комплектом аксессуаров
Внешние и внутренние батарейные блоки
Обеспечивают ИБП питанием при прекращении поступления электроэнергии от основной сети.
- Высокий уровень защиты от утечек
- Удобство в установке и демонтаже
- Полная совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами
- Все необходимые сертификаты безопасности
Карты расширения функционала
Для расширения функционала ИБП доступны платы управления и контроля.
Карты устанавливаются в источник бесперебойного питания в слот для установки опциональных коммуникационных карт:
- Карта сетевого управления SNMP (с возможностью подключения датчика параметров окружающей среды)
- Карты реле для передачи сигнала через сухие контакты
- Карта MODBUS
Комплекты монтажа в стойку 19"
Предназначены для установки источников бесперебойного питания серий SRVSE, SRTSE и батарейных блоков серии BPSE в серверный шкаф или стойку 19".
Программное обеспечение для Однофазных ИБП и их Опций
Трехфазные ИБП
Трехфазные ИБП Uniprom
ИБП серии Uniprom — это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА, которые идеально подходят для бизнеса любого масштаба.
ИБП серии Uniprom Base — это высокоэффективный, надежный и простой в развертывании трехфазный ИБП мощностью 10–200 кВт, обеспечивающий максимальную производительность для критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.
ИБП серии Uniprom RM — это высокоэффективный, надежный и простой в развертывании стоечный трехфазный ИБП мощностью 10–60 кВт, обеспечивающий максимальную производительность для критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.
- Компактные модульные ИБП средней мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
- Мощность 60–200 кВА
- Компактные модульные ИБП большой мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
- Мощность 250–600 кВА
ИБП серии Uniprom Industrial – это промышленный трехфазный ИБП, предназначенный для применения в топливно-энергетическом комплексе, тяжелой промышленности, медицине и других отраслях, имеющих дополнительные требования к степени защиты оборудования из-за особенностей окружающей среды и типов нагрузки. Мощность ИБП варьируется от 10 до 300 кВА.
- Разрабатываем в России
- Производим на площадках мирового уровня
- Обеспечиваем высочайшие стандарты контроля качества
- Работаем над честной локализацией (совсем скоро переснимем этот ролик в России)
- Сетевая карта
- Датчик температуры
- Воздушный фильтр от пыли
- Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы
- Автомат защиты батарей
- Пустой батарейный шкаф
- Свинцово-кислотные батареи
- Li-Ion батареи
- Комплект параллельной работы
Трехфазные модульные ИБП Excelente
ИБП серии Excelente – это компактные, модульные масштабируемые трехфазные источники бесперебойного питания для защиты критических нагрузок.
Cиловые модули 30 кВт 2U
Характеристики:
- Передовая высокоплотная технология
- Устойчивая к отказам архитектура
- До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
- До 96% КПД в режиме двойного преобразования
- Совместим с литий-ионными батареями
- Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
- Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Cиловые модули 50 кВт 3U
Характеристики:
- Передовая высокоплотная технология
- Устойчивая к отказам архитектура
- До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
- До 96% КПД в режиме двойного преобразования
- Совместим с литий-ионными батареями
- Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
- Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Силовые модули 100 кВт 3U
Характеристики:
- Передовая высокоплотная технология
- Устойчивая к отказам архитектура
- До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
- До 97% КПД в режиме двойного преобразования
- Совместим с литий-ионными батареями на уровне ПО
- Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
- Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
- Сетевая карта
- Датчик температуры
- Воздушный фильтр от пыли
- Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы
- Автомат защиты батарей
- Пустой батарейный шкаф
- Свинцово-кислотные батареи
- Li-Ion батареи
- Комплект параллельной работы
Системы охлаждения
Внутрирядные кондиционеры CoolRow
Обеспечьте надежную работу IT-оборудования с помощью эффективного охлаждения
CoolRow серий SRLA / SRSA
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
- Холодопроизводительность от 7 до 70 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRow серий SRLC / SRSC
- Кондиционеры на охлажденной воде
- Холодопроизводительность от 20 до 65 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRow DX серий SRLF / SRSF
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
- Холодопроизводительность от 20 до 70 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40°С
Периметральные кондиционеры CoolRoom
Cистемы периметрального прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданной температуры и влажности воздуха в помещении ЦОДа или non-IT применениях
CoolRoom DX серий SPDA / SPUA
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
- Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
- Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRoom СW серий SPDC / SPUC
- Кондиционеры на охлажденной воде
- Холодопроизводительность от 20 до 250 кВт
- Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRoom DX серий SPDF / SPUF
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
- Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
- Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40°С
SNMP карта
Пленумы фронтальной раздачи
Воздушный клапан с приводом
Фильтры EU5
Модульное регулируемое по высоте основание
Дренажный насос
Холодильные машины воздушного охлаждения серии CoolFlow
- чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе спиральных компрессоров холодопроизводительностью от 30 до 700 кВт SFLR
- чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе винтовых компрессоров холодопроизводительностью от 300 до 1500 кВт SFLS
Системы размещения IT-оборудования
В продуктах Систэм Электрик воплощена комбинация лучшей на рынке экспертизы и решений инженерной инфраструктуры для центров обработки данных
Монтажные шкафы Uniprom Rack
Монтажные шкафы серии Uniprom обладают высокими техническими характеристиками и эксплуатационными качествами, соответствуют отраслевым стандартам и отвечают потребностям заказчиков.
Используя накопленный опыт и мировую экспертизу, разрабатываем передовые решения в области распределения электропитания в серверных шкафах.
UnipromRack PDU – проверенные и надежные блоки распределения питания для применения в ЦОД.
- Монтажная высота: 24, 42, 48U
- Ширина: 600, 750, 800 мм
- Глубина: 1070, 1200 мм
- Перфорированные передние и задние двери с возможностью демонтажа дверного полотна без использования инструментов
- Повышенный процент перфорации 81%
- Повышенная площадь перфорации
- Угол открытия 180 градусов
- Предусмотрена возможность изменения стороны навешивания
- Статическая нагрузочная способность 1800кг
- Динамическая нагрузочная способность 1050кг
- Усиленный узел крепления направляющих
- Монтажные направляющие оснащены уплотнительными материалами для предотвращения паразитной рециркуляции
- Съемные боковые панели разделены горизонтально
- Демонтируемая усиленная верхняя панель (крыша) имеет симметричную конструкцию
- Нагрузочная способность верхней панели (крыши) 60 кг
- Увеличенные кабельные вводы с открытым контуром
- Встроенные ролики и регулируемые ножки
- Комплект для фиксации шкафа на месте установки и предотвращения опрокидывания в комплекте
- Фурнитура для стягивания шкафов в ряд в комплекте
- Контрастная легко читаемая маркировка монтажной высоты
- Шкафы шириной 750 и 800 мм оснащены дополнительными вертикальными 1U установочными местами (по 3 в каждой направляющей)
- Климатическое исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150
- Поставляются в собранном виде на паллете и готовы к установке сразу после распаковки
Серверного, активного и пассивного телекоммуникационного оборудования
Кабелей передачи данных
Устройств внутристоечного распределения электропитания
Средств организации воздушных потоков
Средств организации кабельного хозяйства
Систем мониторинга окружающей среды и контроля доступа
Распределение электропитания в стойках
Контроль доступа и мониторинг
Организация кабельного хозяйства
Организация воздушных потоков
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Средства распределения электропитания к установленному в монтажном шкафу активному серверному или телекоммуникационному оборудованию
Модельный ряд представлен устройствами различных типов: Basic, Metered и Switched c нагрузочной способностью от 3,7 до 22 кВА:
Rack PDU Basic
Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Basic серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания начального уровня внутри серверных стоек в центрах обработки данных.
Rack PDU Metered
Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Metered серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления внутри серверных стоек в центрах обработки данных.
Функции:
- Мониторинг подключенной нагрузки в реальном времени
- Уведомления пользователей и службы эксплуатации объекта о достижении установленных порогов энергопотребления
- Предупреждение потенциальных перегрузок цепей питания и их повреждения
Rack PDU Switched
Стоечные блоки распределения питания Rack PDU Switched серии Uniprom предназначены для организации надежного распределения питания с возможностью мониторинга энергопотребления и управления электропитанием оборудования в монтажных шкафах в центрах обработки данных.
Функции:
- Мониторинг подключенной нагрузки в реальном времени
- Уведомление пользователей и службы эксплуатации о достижении установленных порогов энергопотребления
- Предупреждение потенциальных перегрузок цепей питания и их повреждения
- Оптимизация системы электропитания в процессе эксплуатации
- Удаленная коммутация электропитания в шкафах
- Автоматизация запуска и/или остановки сложных и ресурсоемких вычислительных комплексов
Количество фаз: 1 или 3
Входной ток 16 A или 32 A
Нагрузочная способность: 3700, 7400, 11 000, 22 000 ВА
Компактный прочный стальной корпус
Исчерпывающие конфигурации розеток для любых сценариев
Выходные розетки равномерно распределены по всей высоте вертикальных PDU
Различные варианты установки без покупки дополнительных аксессуаров
Корпус PDU не перекрывает монтажное пространство между направляющими
Контроллер управления с возможностью «горячей» замены
Большой контрастный графический дисплей с подсветкой
Поддерживаемые протоколы обмена данными: SNMP v1,2,3, SNTP, HTTP, HTTPS
USB - порт для скачивания журнала событий
Возможность подключения датчика температуры и влажности
Каскадирование до 4-х PDU на один Ethernet порт
Изоляция воздушных потоков Uniprom Containment
Гибкое и технологичное решение для качественного и оптимального разделения температурных зон в машинном зале центров обработки данных
Повышение эффективности работы системы охлаждения
Сбалансированное распределение воздушных потоков
Предотвращение возникновения локальных зон перегрева
Контроль дефицита/профицита необходимого объема подачи воздуха
Мониторинг инфраструктуры серверных помещений и ЦОД
Систэм Электрик представляет российское программное обеспечение для мониторинга ИБП, систем охлаждения, распределения питания и другого инженерного оборудования объекта.
DC Guard — быстро разворачиваемая, масштабируемая система мониторинга, предназначенная для сбора параметров и аварийных сигналов от инженерной инфраструктуры одного объекта и/или распределенной сети объектов. DC Guard является типовым решением комплексного мониторинга инженерной инфраструктуры серверных комнат, узлов связи и ЦОДов.
SystemeBotz — масштабируемая система активного мониторинга, предназначенная для защиты помещений, технологического и ИТ-оборудования от различных факторов риска, к которым относятся: физическое воздействие, изменение параметров микроклимата, протечки, возгорания и задымления, инциденты и аварии на инженерном оборудовании и другое. SystemeBotz является типовым решением сетевого мониторинга серверных комнат, узлов связи и ЦОДов.
SystemeBotz AC — оборудование системы контроля и управления доступом, предназначенное для защиты от физического воздействия и несанкционированного доступа в ИТ- стойки. SystemeBotz AC является типовым решением системы контроля и управления доступом серверных комнат, узлов связи и ЦОДов. SystemeBotz АС в режиме реального времени осуществляет мониторинг факторов риска физического воздействия и несанкционированного доступа к Вашей ИТ-инфраструктуре: положение дверей ИТ-стоек, разграничение прав доступа в ИТ-стойку, информирование о попытке несанкционированного доступа.
SystemeBMU — это интеллектуальная система мониторинга аккумуляторных батарей, предназначенная для непрерывного контроля состояния аккумуляторов в режиме реального времени. Решение обеспечивает высокую надежность, безопасность и эффективность эксплуатации аккумуляторных массивов в ИТ-инфраструктуре, промышленных объектах, центрах обработки данных и других критически важных системах электропитания.