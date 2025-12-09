ИБП Excelente VX на базе 100 кВт силовых модулей

ИБП серии Excelente VX — это высокоэффективные, модульные и простые в развертывании трехфазные ИБП мощностью 600–1200 кВт, обеспечивающие максимальную производительность для крупных центров обработки данных, а также критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.

Excelente VX максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям. Данное решение обеспечивает закрытие потребностей во внутреннем резервировании с помощью комплектации модулей питания по схеме N+1, чем гарантирует защиту вашей нагрузки. Это умножает в 10 раз доступность системы без дополнительных затрат.

Excelente VX значительно сокращает расходы на обслуживание системы бесперебойного электроснабжения. Модульная архитектура с поддержкой горячей замены позволяет производить оперативное обслуживание, сокращая время сервисных работ более чем в 6 раз, при этом сохраняя работу ИБП в режиме онлайн.

Excelente VX позволяет проявлять гибкость при подборе аккумуляторов. Конфигурируя систему, заказчик может использовать как решения со свинцово-кислотными батареями, так и с литиевыми.

Выбирая решение со свинцово-кислотными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества: