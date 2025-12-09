ИБП серии Excelente VX — это модульные трехфазные ИБП в диапазоне мощностей от 600 до 1200 кВт. Данное решение обеспечивает исключительную производительность для крупных центров обработки данных и критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов. Благодаря надежной модульной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены ИБП серии Excelente VX являются идеальной основой для обеспечения непрерывности вашего бизнеса.
ИБП Excelente VX на базе 100 кВт силовых модулей
Описание
ИБП серии Excelente VX — это высокоэффективные, модульные и простые в развертывании трехфазные ИБП мощностью 600–1200 кВт, обеспечивающие максимальную производительность для крупных центров обработки данных, а также критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.
Excelente VX максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям. Данное решение обеспечивает закрытие потребностей во внутреннем резервировании с помощью комплектации модулей питания по схеме N+1, чем гарантирует защиту вашей нагрузки. Это умножает в 10 раз доступность системы без дополнительных затрат.
Excelente VX значительно сокращает расходы на обслуживание системы бесперебойного электроснабжения. Модульная архитектура с поддержкой горячей замены позволяет производить оперативное обслуживание, сокращая время сервисных работ более чем в 6 раз, при этом сохраняя работу ИБП в режиме онлайн.
Excelente VX позволяет проявлять гибкость при подборе аккумуляторов. Конфигурируя систему, заказчик может использовать как решения со свинцово-кислотными батареями, так и с литиевыми.
Выбирая решение со свинцово-кислотными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:
снижение первоначальных инвестиций в оборудование
гибкий подбор АКБ по количеству и емкости в зависимости от запроса
Выбирая шкафы с внешними литий-ионными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:
длительный срок службы батареи
повышенная температурная устойчивость
повышенная емкость при меньшей занимаемой площади
Excelente VX повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени.
Таким образом, благодаря надежной модульной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены ИБП серии Excelente VX является идеальной основой для вашего бизнеса.
Преимущества
Модульная архитектура
Фронтальный доступ для обслуживания
Топология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=1
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП
Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно
Высокий КПД: до 97% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО
Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)
Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)
Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей
Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены