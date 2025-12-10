Автоматизация и безопасность зданий
Решения Систэм Электрик направлены на обеспечение комфортных
и безопасных условий в разных типах зданий:
Добивайтесь максимальной эффективности управления помещениями и их эксплуатации.
Оборудование Систэм Электрик позволит вам:
Автоматизация инженерных систем
Регулируйте системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы освещения и солнцезащитные системы, чтобы улучшить техобслуживание зданий.
Оборудование для автоматизации инженерных систем от Систэм Электрик представлено в категориях:
Свободно программируемые модульные полевые контроллеры с поддержкой протокола BACnet
Автоматизация приточно-вытяжных вентиляционных установок, тепловых пунктов, зонального регулирования.
Контрольно-измерительные приборы и устройства
Датчики контроля температуры, давления, влажности с определением параметров теплоносителя и текущего состояния воздуха в помещении и на улице.
Исполнительные устройства
Исполнительные устройства Регулирующие двухходовые и трехходовые клапаны с электрическими приводами, приводы воздушных заслонок.
Система управления комфортом
Решение управления функциями комфорта в помещении для систем автоматизации зданий.
Цифровые комнатные термостаты
Цифровые комнатные термостаты с ЖК экраном с подсветкой для управления 2-трубными и 4-трубными 3-скоростными фанкойлами с возможностью подключением к системе автоматизации здания.
Программное обеспечение программирования и диспетчеризации
Кроссплатформенное клиент-серверное программное обеспечение для мониторинга и управления инженерными системами, включает стационарные и мобильные рабочие места, поддержку протоколов BACnet, OPC и Modbus.
SystemeVar 630 (STV630)
SystemeVar 630 — новые отраслевые преобразователи частоты для объектов инфраструктуры и различных промышленных применений номинальной мощностью от 0,4 до 630 кВт и перегрузочной способностью 120% в течение 60 с:
- 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
- 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 630 кВт
SystemeVar STV900L
Преобразователи частоты для лифтового применения STV900L.
Высокопроизводительные преобразователи частоты для лифтового применения 3Ф 400В, номинальной мощностью от 4 до 30 кВт, отвечают строгим требованиям индустрии и имеют специализированные лифтовые функции.
Преимущества:
Комплексное предложение включает датчики, клапаны и приводы, контроллеры, панели оператора и программное обеспечение диспетчеризации. Их взаимная совместимость реализуется на этапе разработки.
Взаимодействие по протоколу BACnet, который был разработан для применения в зданиях, снижает затраты на программирование и дает широкие возможности масштабирования, по сравнению с промышленными протоколами, такими как Modbus.
Выбор контроллеров от конфигурируемых комнатных термостатов для фанкойлов до свободно программируемых модульных контроллеров, что позволяет наиболее эффективно подбирать решения автоматизации для каждого сегмента системы.
Возможности интеграции с другими системами зданий для повышения уровня комфорта одновременно с энергоэффективностью.
Система контроля доступа и охранной сигнализации
Шкафы контроля доступа, считыватели, пульты управления и клиент-серверное программное обеспечение для конфигурирования, мониторинга и управления.
Контроллеры с подключением считывателей Wiegand или OSDP
Считыватели карт доступа
Пульты управления охранной сигнализацией
ПО программирования и диспетчеризации системы
ПО интеграции с другими системами безопасности здания — системой телевизионного наблюдения, системой управления посещениями
Система пожарной безопасности
SystemeFS-7600 – это современное решение от АО «Систэм Электрик» для организации адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации.
SystemeFS-7600 сертифицирована как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) в состав которого входят станции пожарной сигнализации FS-7600 с защитой от системной ошибки. Станция обеспечивает выполнение требований СП 484.1311500.2020 для проектов СПА и СПС.
До 7 632 адресов на станцию
318 адресов в шлейфе: 159 извещателей + 159 адресов для модулей
До 24 кольцевых шлейфов на станцию, максимальная длина шлейфов до 4 000 метров
Защита от возникновения системной ошибки - нет ограничения 512 извещателей на станцию (СП 484.1311500.2020)
Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станций серии SystemeFS- 200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара.
SystemeFS — это решение для раннего обнаружения пожара, пришедшее на смену ранее широко представленной серии панелей ESMI Sense FDP и FX 3NET. Система так же построена по модульному принципу и обеспечивает эффективность и надёжность противопожарной защиты за счёт интеллектуальных возможностей.
Станции пожарной сигнализации различной конфигурации и адресной емкости
Дополнительные устройства визуализации
Периферийные устройства:
- Извещатели дымовые
- Извещатели тепловые
- Извещатели комбинированные
- Извещатели пожарные ручные
- Оповещатели световые
- Оповещатели звуковые
- Оповещатели комбинированные
- Модули ввода/вывода
Российское программное обеспечение SystemeFS Graphics для отображения состояния пожарной системы, а также для диспетчеризации и обслуживания
Масштабирование решение для проектов средних площадей и масштабных комплексов
Простота ввода в эксплуатацию и обслуживания
Высокая надежность работы
Интеграция систем здания
Оптимальный способ контроля систем и управления зданием с минимальными затратами.
Объединение по открытым протоколам.
Сетевой протокол для автоматизации зданий
Сетевой протокол для промышленной автоматизации
Спецификация передачи данных в промышленных сетях
Открытые протоколы могут быть применены:
- Для построения единой системы автоматизации
- Для добавления устройств различных производителей
Полная информация о работе всех систем здания в реальном времени в виде отчетов:
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВКВ)
- Освещение рабочих помещений и общих пространств
- Системы пожарной безопасности, контроля доступа и охранной сигнализации
- Распределение электроэнергии
Экономия энергии и средств
- Автоматическое выполнение энергосберегающих алгоритмов
- Управление распределением энергии на основе приоритетов нагрузки
- Снижение затрат на поддержание и обслуживание благодаря единому списку неисправностей и аварий