Система пожарной безопасности с интегрированной системой оповещения о пожаре 2-го типа SystemeFS-7600

SystemeFS-7600 – это современная адресно-аналоговая система безопасности нового поколения со встроенной системой оповещения о пожаре 2-го типа, пришедшая на смену предыдущей линейке SystemeFS. Система является полностью российской разработкой и предназначена для применения на крупных и распределенных объектов гражданского и промышленного назначения. Устройство системы и логика работы позволяет ей быть масштабируемой и гибкой в применении, учитывая множество особенностей подобных объектов.

Ядром системы является станция пожарной сигнализации FS-7600, которая поддерживает подключение до 7 632 адресных устройств. На крупных объектах станция может объединяться в единую аппаратную сеть с такими же станциями, формируя распределённую архитектуру для площадей до 380 тыс. м2.

Станция FS-760 сертифицирована как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) с защитой от системной ошибки и полностью обеспечивает выполнение требований СП 484.1311500.2020 для проектов СПА и СПС.

Интеллектуальные алгоритмы борьбы c помехами и ложными срабатываниями, адаптация алгоритмов обнаружения пожара позволяет обнаруживать возгорание на ранней стадии и обеспечивать непрерывный контроль работоспособности системы.

Линейка включает различные блоки визуализации и управления устройствами системы, такие как:

выносные пульты управления и мониторинга;

выносные пульты управления исполнительными устройствами;

индикаторные панели и другие компоненты.

Новая линейка периферийного оборудования SystemeFS-7600 полностью совместима с линейкой оборудования ESMI, которую ранее поставляла компания Schneider Electric, что делает её подходящей заменой или дополнением к существующим установкам.

Широкий ассортимент периферийных устройств SystemeFS-7600 обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. В ассортимент входят:

точечные адресно-аналоговые извещатели;

инфракрасные линейные извещатели;

извещатели пожарные ручные и УДП;

адресные модули управления и контроля;

устройства звукового и светового оповещения.

Современный цифровой протокол позволяет объединять до 318 адресных устройств в одном шлейфе длиной более нескольких километров.

Модульная конструкция и отечественная сборка делают систему гибким решением для защиты гражданских и промышленных объектов. Все устройства SystemeFS-7600 соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР 043 ЕАЭС) и производятся в России.