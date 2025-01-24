Система пожарной безопасности с сертификацией. Cертифицирована как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП).
Система пожарной безопасности с интегрированной системой оповещения о пожаре 2-го типа SystemeFS-7600
Описание
SystemeFS-7600 – это современная адресно-аналоговая система безопасности нового поколения со встроенной системой оповещения о пожаре 2-го типа, пришедшая на смену предыдущей линейке SystemeFS. Система является полностью российской разработкой и предназначена для применения на крупных и распределенных объектов гражданского и промышленного назначения. Устройство системы и логика работы позволяет ей быть масштабируемой и гибкой в применении, учитывая множество особенностей подобных объектов.
Ядром системы является станция пожарной сигнализации FS-7600, которая поддерживает подключение до 7 632 адресных устройств. На крупных объектах станция может объединяться в единую аппаратную сеть с такими же станциями, формируя распределённую архитектуру для площадей до 380 тыс. м2.
Станция FS-760 сертифицирована как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) с защитой от системной ошибки и полностью обеспечивает выполнение требований СП 484.1311500.2020 для проектов СПА и СПС.
Интеллектуальные алгоритмы борьбы c помехами и ложными срабатываниями, адаптация алгоритмов обнаружения пожара позволяет обнаруживать возгорание на ранней стадии и обеспечивать непрерывный контроль работоспособности системы.
Линейка включает различные блоки визуализации и управления устройствами системы, такие как:
- выносные пульты управления и мониторинга;
- выносные пульты управления исполнительными устройствами;
- индикаторные панели и другие компоненты.
Новая линейка периферийного оборудования SystemeFS-7600 полностью совместима с линейкой оборудования ESMI, которую ранее поставляла компания Schneider Electric, что делает её подходящей заменой или дополнением к существующим установкам.
Широкий ассортимент периферийных устройств SystemeFS-7600 обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. В ассортимент входят:
- точечные адресно-аналоговые извещатели;
- инфракрасные линейные извещатели;
- извещатели пожарные ручные и УДП;
- адресные модули управления и контроля;
- устройства звукового и светового оповещения.
Современный цифровой протокол позволяет объединять до 318 адресных устройств в одном шлейфе длиной более нескольких километров.
Модульная конструкция и отечественная сборка делают систему гибким решением для защиты гражданских и промышленных объектов. Все устройства SystemeFS-7600 соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР 043 ЕАЭС) и производятся в России.
Преимущества
До 7 632 адресов на станцию
318 адресов в шлейфе: 159 извещателей + 159 адресов для модулей
До 24 кольцевых шлейфов на станцию
Защита от возникновения системной ошибки - нет ограничения 512 извещателей на станцию (СП 484.1311500.2020)
Кольцевая топология всех линий связи и адресных шлейфов
Совместимость с устройствами ESMI адресного протокола System Sensor 200АР (Advanced protocol)
Одновременное использование периферии ESMI и SystemeFS
Максимальная длина шлейфов до 4 000 метров
Блочно-модульная конструкция (набор функциональных модулей, объединенных цифровыми линиями связи)
Цветной сенсорный дисплей
Изоляторы короткого замыкания линий связи и адресных шлейфов
Сервер OPC UA
Оборудование и ПО произведено в России
Применение
SystemeFS-7600 используется для раннего обнаружения пожара в зданиях и управления любыми противопожарными системами.