Система пожарной безопасности с интегрированной системой оповещения о пожаре 2-го типа SystemeFS-7600

Описание

SystemeFS-7600 – это современная адресно-аналоговая система безопасности нового поколения со встроенной системой оповещения о пожаре 2-го типа, пришедшая на смену предыдущей линейке SystemeFS. Система является полностью российской разработкой и предназначена для применения на крупных и распределенных объектов гражданского и промышленного назначения. Устройство системы и логика работы позволяет ей быть масштабируемой и гибкой в применении, учитывая множество особенностей подобных объектов.

Ядром системы является станция пожарной сигнализации FS-7600, которая поддерживает подключение до 7 632 адресных устройств. На крупных объектах станция может объединяться в единую аппаратную сеть с такими же станциями, формируя распределённую архитектуру для площадей до 380 тыс. м2.

Станция FS-760 сертифицирована как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) с защитой от системной ошибки и полностью обеспечивает выполнение требований СП 484.1311500.2020 для проектов СПА и СПС.

Интеллектуальные алгоритмы борьбы c помехами и ложными срабатываниями, адаптация алгоритмов обнаружения пожара позволяет обнаруживать возгорание на ранней стадии и обеспечивать непрерывный контроль работоспособности системы.

Линейка включает различные блоки визуализации и управления устройствами системы, такие как:

  • выносные пульты управления и мониторинга;
  • выносные пульты управления исполнительными устройствами;
  • индикаторные панели и другие компоненты.

Новая линейка периферийного оборудования SystemeFS-7600 полностью совместима с линейкой оборудования ESMI, которую ранее поставляла компания Schneider Electric, что делает её подходящей заменой или дополнением к существующим установкам.

Широкий ассортимент периферийных устройств SystemeFS-7600 обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. В ассортимент входят:

  • точечные адресно-аналоговые извещатели;
  • инфракрасные линейные извещатели;
  • извещатели пожарные ручные и УДП;
  • адресные модули управления и контроля;
  • устройства звукового и светового оповещения.

Современный цифровой протокол позволяет объединять до 318 адресных устройств в одном шлейфе длиной более нескольких километров. 

Модульная конструкция и отечественная сборка делают систему гибким решением для защиты гражданских и промышленных объектов. Все устройства SystemeFS-7600 соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР 043 ЕАЭС) и производятся в России.

Преимущества

До 7 632 адресов на станцию

318 адресов в шлейфе: 159 извещателей + 159 адресов для модулей

До 24 кольцевых шлейфов на станцию

Защита от возникновения системной ошибки - нет ограничения 512 извещателей на станцию (СП 484.1311500.2020)

Кольцевая топология всех линий связи и адресных шлейфов

Совместимость с устройствами ESMI адресного протокола System Sensor 200АР (Advanced protocol)

Одновременное использование периферии ESMI и SystemeFS

Максимальная длина шлейфов до 4 000 метров

Блочно-модульная конструкция (набор функциональных модулей, объединенных цифровыми линиями связи)

Цветной сенсорный дисплей

Изоляторы короткого замыкания линий связи и адресных шлейфов

Сервер OPC UA

Оборудование и ПО произведено в России

Применение

SystemeFS-7600 используется для раннего обнаружения пожара в зданиях и управления любыми противопожарными системами.

FS-7600 Станция пожарной сигнализации
FS-7600 Станция пожарной сигнализации
FS-FMP16 Пульт управления исполнительными устройствами
FS-FMP16 Пульт управления исполнительными устройствами
FS-ZLPX32 Индикаторная панель
FS-ZLPX32 Индикаторная панель
FS-FMP Выносной пульт управления
FS-FMP Выносной пульт управления

Документы

Каталог SystemeFS-7600
Каталог устройств системы пожарной сигнализации и автоматики от Systeme Electric
FS-VLV-240 руководство по эксплуатации
Адресный модуль контроля одноканальный FS-VLV-240 руководство по эксплуатации
FS-221Е руководство по эксплуатации
Адресный модуль контроля одноканальный FS-221E руководство по эксплуатации
FS-220E руководство по эксплуатации
Адресный модуль контроля одноканальный FS-220E руководство по эксплуатации
FS-201E-240 руководство по эксплуатации
Адресный модуль управления FS-201E-240 руководство по эксплуатации
FS-210E руководство по эксплуатации
Адресный модуль контроля одноканальный FS-210E руководство по эксплуатации
Брошюра по адресно-аналоговой системе пожарной безопасности серии SystemeFS-7600
В данной брошюре приведено краткое описание адресно-аналоговой системы пожарной безопасности SystemeFS-7600, основные характеристики, архитектура построения системы, а также перечень оборудования для заказа.

Сертификаты

ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.02202_25
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента РФ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"/Технического регламента ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.02199_25
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента РФ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"/Технического регламента ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.02200_25
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента РФ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"/Технического регламента ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
