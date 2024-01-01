Наши преимущества:

Импортонезависимое решение

Осуществляем весь цикл работ: от демонтажа отработанных АКБ модулей из ИБП до установки восстановленных модулей и запуска ИБП в работу

Только оригинальные АКБ, рекомендованные изготовителем

Минимальный экологический след благодаря повторному использованию корпусных деталей