- Визуальный осмотр. Проверка комплектности батарейного модуля;
- Демонтаж б/у АКБ из батарейного модуля;
- Утилизация б/у аккумуляторов.
Мы предлагаем восстановление модулей АКБ, в которых снизилось расчетное время работы от аккумуляторов или их срок службы подходит к концу.
Этапы восстановления АКБ модулей:
Диагностика
Восстановление / Ремонт
- Проверка корпуса, замена или ремонт поврежденных компонентов модуля;
- Монтаж аккумуляторов. Сборка модуля;
- Зарядка модульной АКБ.
Испытание
- Проверка и тестовые испытания модуля;
- Маркировка восстановленного АКБ модуль;
- Упаковка
В результате вы получите:
1
Возвращение в строй оборудования, которое больше не поддерживается производителем
2
Экономию до 50% в сравнении с покупкой нового АКБ модуля
3
Годовую гарантию на восстановленный модуль
Наши преимущества:
Импортонезависимое решение
Осуществляем весь цикл работ: от демонтажа отработанных АКБ модулей из ИБП до установки восстановленных модулей и запуска ИБП в работу
Только оригинальные АКБ, рекомендованные изготовителем
Минимальный экологический след благодаря повторному использованию корпусных деталей
Сервисная база и персонал сертифицированы заводом-изготовителем
Восстановление происходит на ремонтной линии в Технополисе.