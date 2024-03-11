Главная О компании

Энергия. Технологии. Надежность.

3000+

Сотрудников

18

офисов в городах России и Беларуси

3

производственные площадки и Центр Инноваций

2

логистических центра

Крупнейший в отрасли инженерно-сервисный центр

Систэм Электрик — российская компания с мировой экспертизой. Мы разрабатываем, производим и поставляем оборудование для распределения электроэнергии и промышленной автоматизации.

Мы даем возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы благодаря нашей экосистеме продуктов, сервисов и цифровых решений на базе российских разработок и ПО.

Наши ключевые приоритеты — фокус на партнерах и заказчиках и превосходное качество продукции.

Энергия

Систэм Электрик — эксперт в распределении электроэнергии и автоматизации в режиме реального времени. Мы делаем процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.

Технологии

Технические и цифровые решения Систэм Электрик помогают нашим клиентам и партнерам внедрять инновации и улучшать бизнес-процессы. Мы предлагаем продукцию и комплексные решения для энергетики, промышленной автоматизации, IT-инфраструктуры и зданий.

Надежность

Наши продукты соответствуют международным и российским
стандартам качества, а комплексная сервисная поддержка помогает поддерживать оборудование в исправном состоянии и продлевать срок его службы.

Мы локализовали производство и разработки, благодаря чему сохранили уникальный портфель продукции и предлагаем комплексные решения, не имеющие аналогов на российском рынке.

Наши бренды
Мы производим оборудование, решения и ПО под собственными брендами — Systeme Electric, Механотроника, Dekraft, Systeme Soft — и продолжаем оказывать сервисную поддержку установленной базы оборудования Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг.
Руководство компании

Команда топ-менеджмента Систэм Электрик ранее управляла бизнесом Schneider Electric в России и странах СНГ, обладает большим опытом в энергетической отрасли. Руководство компании определяет стратегические направления деятельности в соответствии с ее целями, интересами и принципами.

Руководство компании
Карьера

Энергетическая отрасль — одна из наиболее перспективных в мире. Здесь есть разнообразные возможности для профессионального развития.

Постройте карьеру в надежной компании с мировой экспертизой и лучшими условиями для развития

Карьерные возможности в Систэм Электрик
Устойчивое развитие

Максимально эффективное использование энергии и ресурсов — наша цель на всех уровнях организации. И мы добиваемся ее не только помогая клиентам и партнерам, но и внося собственный вклад в экологически устойчивый и инклюзивной мир.

Наши обязательства в области устойчивого развития
Интегрированная Система Менеджмента

Внедрена и действует во всех обществах группы компаний в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015, ISO 45001: ISO14001, что
подтверждается сертификатами соответствия выданными
Сертификационным Органом с аккредитацией Международной службы
аккредитации (IAS; признана всемирной ассоциацией IAF).

Интегрированный системный подход обеспечивает прочную основу для
инициатив, направленных на непрерывное улучшение и
ориентированных на устойчивое развитие.

Узнать больше о Интегрированной Системе Менеджмента
Новости компании
Опубликована деловая программа Инновационного Саммита «Систэм Электрик» 2024!
Электроустановочные изделия «Систэм Электрик» станут центром арт-композиций на выставке MosBuild 2024
«Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики
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