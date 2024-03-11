Энергия. Технологии. Надежность.

Крупнейший в отрасли инженерно-сервисный центр

Систэм Электрик — российская компания с мировой экспертизой. Мы разрабатываем, производим и поставляем оборудование для распределения электроэнергии и промышленной автоматизации.

Мы даем возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы благодаря нашей экосистеме продуктов, сервисов и цифровых решений на базе российских разработок и ПО.

Наши ключевые приоритеты — фокус на партнерах и заказчиках и превосходное качество продукции.