Энергия. Технологии. Надежность.
Сотрудников
офисов в городах России и Беларуси
производственные площадки и Центр Инноваций
логистических центра
Систэм Электрик — российская компания с мировой экспертизой. Мы разрабатываем, производим и поставляем оборудование для распределения электроэнергии и промышленной автоматизации.
Мы даем возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы благодаря нашей экосистеме продуктов, сервисов и цифровых решений на базе российских разработок и ПО.
Наши ключевые приоритеты — фокус на партнерах и заказчиках и превосходное качество продукции.
Систэм Электрик — эксперт в распределении электроэнергии и автоматизации в режиме реального времени. Мы делаем процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.
Технические и цифровые решения Систэм Электрик помогают нашим клиентам и партнерам внедрять инновации и улучшать бизнес-процессы. Мы предлагаем продукцию и комплексные решения для энергетики, промышленной автоматизации, IT-инфраструктуры и зданий.
Наши продукты соответствуют международным и российским
стандартам качества, а комплексная сервисная поддержка помогает поддерживать оборудование в исправном состоянии и продлевать срок его службы.
Мы локализовали производство и разработки, благодаря чему сохранили уникальный портфель продукции и предлагаем комплексные решения, не имеющие аналогов на российском рынке.
Команда топ-менеджмента Систэм Электрик ранее управляла бизнесом Schneider Electric в России и странах СНГ, обладает большим опытом в энергетической отрасли. Руководство компании определяет стратегические направления деятельности в соответствии с ее целями, интересами и принципами.
Энергетическая отрасль — одна из наиболее перспективных в мире. Здесь есть разнообразные возможности для профессионального развития.
Постройте карьеру в надежной компании с мировой экспертизой и лучшими условиями для развития
Максимально эффективное использование энергии и ресурсов — наша цель на всех уровнях организации. И мы добиваемся ее не только помогая клиентам и партнерам, но и внося собственный вклад в экологически устойчивый и инклюзивной мир.
Внедрена и действует во всех обществах группы компаний в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001:2015, ISO 45001: ISO14001,
что
подтверждается сертификатами соответствия выданными
Сертификационным Органом с аккредитацией Международной службы
аккредитации (IAS; признана всемирной ассоциацией IAF).
Интегрированный системный подход обеспечивает прочную основу
для
инициатив, направленных на непрерывное улучшение и
ориентированных на устойчивое развитие.