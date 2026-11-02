«Систэм Электрик» одержала победу в трех номинациях премии «Золотой Фотон»

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в этом году стала трехкратным победителем Евразийской Премии «Золотой Фотон». Высокой оценки профессионального сообщества были удостоены решения компании в трех номинациях: «Прорыв года», «Коллекция электроустановочных изделий» и «Доверие щитовика».

Евразийская Премия «Золотой Фотон» ежегодно отмечает достижения производителей на рынке светотехники, электротехники и технологий для умного города. Победителей определяет жюри, в состав которого входят ведущие эксперты отрасли, архитекторы и девелоперы.

Победу в номинации «Прорыв года» одержала Systeme Infinity – первая безрамочная серия розеток и выключателей «Систэм Электрик». Электроустановочные изделия отличают ультратонкий профиль, плавные линии клавиш и отсутствие рамок, благодаря чему решения визуально сливаются с поверхностью стены. Такой дизайн позволяет гармонично вписать устройства в современные интерьеры, сохраняя целостность пространства и его эстетическую выразительность.

Еще одной награды удостоена ArtGallery Pure, признанная победителем в номинации «Коллекция электроустановочных изделий» категории «Продукт года». Дизайнерская серия рамок из металла, органического стекла и натурального камня сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Изделия производятся на заводе «Потенциал» в Республике Марий Эл – одном из крупнейших предприятий отрасли в России и СНГ, входящем в группу «Систэм Электрик».

Кроме того, достижения «Систэм Электрик» в разработке оборудования получили признание в номинации «Доверие щитовика». Специальная награда от Российской ассоциации электротехнических компаний подтверждает востребованность продукции «Систэм Электрик» среди производителей электрощитового оборудования и значимость развития комплексных решений с учетом потребностей отрасли.