Руководство компании

В 2014 году присоединился к команде Schneider Electric в качестве заместителя генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию в России и СНГ.

С 2022 года – первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям «Систэм Электрик».

Доктор экономических наук