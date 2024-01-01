Руководство компании
Президент, Генеральный директор
С 2010 года занимал руководящие должности в компании Schneider Electric, в том числе позицию вице-президента по рынкам «Проекты через партнеров» и «Цифровые здания и энергетика» в России и СНГ. Работал в глобальной коммерческой команде подразделения «Цифровые здания и энергетика» и занимал должность вице-президента по развитию бизнеса в международной географической зоне. В 2021 году назначен на должность президента Schneider Electric в России и СНГ.
С 2022 года – генеральный директор «Систэм Электрик».
Первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям
В 2014 году присоединился к команде Schneider Electric в качестве заместителя генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию в России и СНГ.
С 2022 года – первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям «Систэм Электрик».
Доктор экономических наук
Первый заместитель генерального директора по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация»
Начал карьеру в Schneider Electric в 2012 году в департаменте «Промышленность», позднее возглавил отдел продуктового маркетинга. В 2020 году назначен на должность генерального директора в НТЦ «Механотроника». В 2021 году присоединился к команде Schneider Electric уже в качестве вице-президента по рынкам «Проекты через Партнеров» и «Здания и ЭкоБизнес».
С 2022 года – первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».
Первый заместитель генерального директора по рынку «ИТ-решения»
В 2006 году начал работу в компании APC, которая в том же году вошла в состав компании Schneider Electric, возглавлял региональное подразделение компании по Сибири и Дальнему Востоку. В 2011 году назначен руководителем направления развития бизнеса в телекоммуникационной отрасли компании APC, ставшей подразделением «ИТ-бизнес». В 2015 году возглавил департамент по работе с ключевыми сегментами. С 2018 года вице-президент подразделения «ИТ-бизнес» Schneider Electric в России и странах СНГ.
С 2022 года — первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и «Сервис»
Первый заместитель генерального директора по рынку «Электроустановочные изделия»
В 2004 году присоединился к команде Schneider Electric в роли лидера проекта, далее в развитии карьеры занимал руководящие должности директора по продажам бизнеса «Жилищное строительство», директора канала «Дистрибуция». С 2014 по 2018 гг. в роли вице-президента отвечал за рынок «Ритейл». В 2018 – назначен на должность вице-президента по работе с персоналом.
С 2022 года – Первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынку «Электроустановочные изделия».
Также в периметре ответственности Дмитрия Курпекова – работа с персоналом, внутренние коммуникации, служба безопасности, административная служба, охрана труда, управление недвижимостью компании, соблюдение экологических норм.
Первый заместитель генерального директора по операционной деятельности
В 2014 году присоединилась к команде в Schneider Electric в качестве руководителя казначейства и кредитного контроля в России и СНГ. В 2018 году была назначена на роль заместителя генерального директора по финансам Schneider Electric в России и СНГ.
С 2022 года – первый заместитель генерального директора по операционной деятельности «Систэм Электрик».