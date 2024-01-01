Systeme Maintenance

Модульная структура с 3 уровнями доступа обеспечивает возможность масштабирования и расширения системы в зависимости от условий применения и требований Заказчика

«Руководитель» Оценивает результаты

работы, имеет доступ к отчетности и видит состояние оборудования «Диагност» Корректирует задачи обслуживающему персоналу и получает данные о состоянии оборудования в режиме реального времени «Сервисный Инженер» Обслуживает оборудование с помощью мобильного приложения с учетом приоритезации задач в

моменте