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Systeme Maintenance

Systeme Maintenance — цифровое решение для сервисного обслуживания предприятий любого масштаба и направленности

Обеспечьте полную прозрачность и управляемость технического обслуживания и ремонта.

Состав платформы

Средства диагностики

Снятие показаний ключевых параметров работы оборудования с привязанными NFC-метками:

  • Беспроводной интерфейс
  • Бесшовная интеграция с мобильным модулем
  • Контроль перемещения оперативного персонала на всех участках маршрута обхода

Мобильное приложение

ПО устанавливается на носимое устройство — планшет, смартфон или AR-очки.

Основные функции:

  • Фиксация замеров
  • Заполнение чек-листов
  • Передача данных для Мастер-системы

Мастер-система

Мастер-система — специализированное ПО, развернутое на стороне сервера.

Включает в себя:

  • Модуль обработки данных
  • Модуль критичности состояния оборудования
  • Модуль предиктивной аналитики
Модульная структура с 3 уровнями доступа обеспечивает возможность масштабирования и расширения системы в зависимости от условий применения и требований Заказчика
«Руководитель»

Оценивает результаты
работы, имеет доступ к отчетности и видит состояние оборудования

«Диагност»

Корректирует задачи обслуживающему персоналу и получает данные о состоянии оборудования в режиме реального времени

«Сервисный Инженер»

Обслуживает оборудование с помощью мобильного приложения с учетом приоритезации задач в
моменте

Преимущества
Наблюдение за процессами
в режиме реального времени
Встроенная система уведомлений о проблемах
в работе оборудования
Дистанционное управление через мобильное приложение
Масштабируемость и интеграция с ERP-системой
Разработано в России
с пониманием локальной специфики
Соответствует требованиям цифровой безопасности законодательства РФ
Быстрый положительный эффект от внедрения

Функции мастер-системы

  • Определение уровня критичности технического состояния оборудования
  • Автоматическое формирование отчетов по результатам обходов с отправкой данных ответственным специалистам
  • «Журнал дефектов» — организация и контроль полного цикла устранения выявленных дефектов
  • Планирование рекомендуемого ремонта на основе технического состояния оборудования
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