Systeme Maintenance

Состав платформы
Средства диагностики
Снятие показаний ключевых параметров работы оборудования с привязанными NFC-метками:
- Беспроводной интерфейс
- Бесшовная интеграция с мобильным модулем
- Контроль перемещения оперативного персонала на всех участках маршрута обхода
Мобильное приложение
ПО устанавливается на носимое устройство — планшет, смартфон или AR-очки.
Основные функции:
- Фиксация замеров
- Заполнение чек-листов
- Передача данных для Мастер-системы
Мастер-система
Мастер-система — специализированное ПО, развернутое на стороне сервера.
Включает в себя:
- Модуль обработки данных
- Модуль критичности состояния оборудования
- Модуль предиктивной аналитики
Модульная структура с 3 уровнями доступа обеспечивает возможность масштабирования и расширения системы в зависимости от условий применения и требований Заказчика
«Руководитель»
Оценивает результаты
работы, имеет доступ к отчетности и видит состояние оборудования
«Диагност»
Корректирует задачи обслуживающему персоналу и получает данные о состоянии оборудования в режиме реального времени
«Сервисный Инженер»
Обслуживает оборудование с помощью мобильного приложения с учетом приоритезации задач в
моменте
Преимущества
Наблюдение за процессами
в режиме реального времени
в режиме реального времени
Встроенная система уведомлений о проблемах
в работе оборудования
в работе оборудования
Дистанционное управление через мобильное приложение
Масштабируемость и интеграция с ERP-системой
Разработано в России
с пониманием локальной специфики
с пониманием локальной специфики
Соответствует требованиям цифровой безопасности законодательства РФ
Быстрый положительный эффект от внедрения
Функции мастер-системы
- Определение уровня критичности технического состояния оборудования
- Автоматическое формирование отчетов по результатам обходов с отправкой данных ответственным специалистам
- «Журнал дефектов» — организация и контроль полного цикла устранения выявленных дефектов
- Планирование рекомендуемого ремонта на основе технического состояния оборудования