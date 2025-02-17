Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
Популярные вопросы
STV050 Hertz: настройка реакции на обрыв обратной связи ПИД-регулятора
Вопрос: как настроить отключение ПЧ STV050 Hertz при обрыве токовой петли 4..20 мА при ПИД-регулировании? Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры. Решение: При обрыве обратной связи значение сигнала на входе ПИД-регулятора становится равным уставке давления.
Серия: SystemeVar HertzID:191451
STV900: profinet - настройка PZD области
Вопрос: как настроить область PZD телеграммы Profinet ПЧ STV900? Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV900 + SEOP1302, все типоразмеры. Область телеграммы от ПЛК в ПЧ настраивается в параметрах Р16.32..Р16.42.
Серия: SystemeVar STV900ID:191291
STV050 Hertz: подключение внешнего источника питания для управления
Вопрос: как подключить внешний источник питания 24В для подачи команд управления на дискретные входы ПЧ STV050 Hertz? Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.
Серия: SystemeVar HertzID:191882
STV050 Hertz: подключение нагрузки к выходу МО1
Вопрос: как подключить нагрузку к выходу МО1 ПЧ Hertz? Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры. Решение: Выход МО1 является выходом типа "открытый коллектор". Эмиттер транзистора подключен к клемме GND. Коллектор подключен к клемме МО1.
Серия: SystemeVar HertzID:192347
STV320 управление положением без концевых выключателей
Вопрос: Необходимо перемещать позиционер во время нажатия кнопок влево-вправо, подключенных к входам S1 и S2 ПЧ STV320. Движение при удержании кнопки, плавное ускорение до частоты 7Гц, при отпускании останов. В конструкции отсутствуют концевые выключатели.
Серия: SystemeVar STV320ID:190832
STV320: чтение состояния дискретных входов по Modbus
Вопрос: как прочитать по коммуникационному протоколу Modbus состояние дискретных входов ПЧ STV320? Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры. Для чтения состояния дискретных входов ПЧ STV320 по Modbus нужно читать ячейку 300Ah.
Серия: SystemeVar STV320ID:178541
STV630: настройка входа FIC для датчика с токовым выходом 4..20 мА
Вопрос: как настроить аналоговый вход FIC ПЧ STV630 для датчика с токовым выходом 4..20 мА? Среда: ПЧ STV630, все типоразмеры. Решение: 1) выбрать токовый режим работы аналогового входа FIC; 2) настроить передаточную кривую для аналогового входа.
Серия: SystemeVar STV630ID:174859
STV630: настройка ПЧ для ПИД-регулирования уровня в режиме откачки
Вопрос: как настроить ПЧ STV630 для ПИД-регулирования уровня в режиме откачки? Среда: ПЧ STV630, все типоразмеры, датчик давления с выходом 4..20 мА для измерения уровня жидкости.
Серия: SystemeVar STV630ID:192221
Как установить параметры двигателя для частотного преобразователя STV900?
Вопрос: Как установить параметры двигателя для частотного привода SystemeVar STV900? Среда окружения: SystemeVar STV900 Решение: Для установки параметров двигателя необходимо ввести следующие параметры: Выбор типа двигателя. P02.00 = 0 (асинхронный двигатель) P02.
Серия: SystemeVar STV900ID:167101
Как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты STV900?
Вопрос: Как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты SystemeVar STV900? Среда окружения: SystemeVar STV900 Решение: Для настройки функции Быстрее – Медленнее необходимо ввести следующие параметры: Для подачи команды управления скорости на преобразователь частоты (ПЧ) используются входные клеммы: HDIA, HDIB. Параметр канала управления P00.01 Установите значение 1: Клеммы управления Тип входа HDI P05:00 Установите 11: Дискретный вход Выбор функции для клеммы HDIA P05:05 Установите 10: Увеличение задания частоты (БЫСТРЕЕ) Выбор функции для клеммы HDIB P05:06 Установите 11: Уменьшение задания частоты (МЕДЛЕННЕЕ) Для изменения скорости увеличения и уменьшения частоты, настройте параметры: P08:45 - Скорость изменения частоты от клеммы БЫСТРЕЕ P08:46 - Скорость изменения частоты от клеммы МЕДЛЕННЕЕ С помощью этой функции можно управлять скоростью вращения двигателя через дискретные входы, настроенные как «сухой» контакт. Параметр Р08.44 определяет настройку функции Быстрее – Медленнее: единицы: значение 0 - настройка частоты при помощи функции Быстрее – Медленнее: действительна. десятки: значение 0 - функция Быстрее – Медленнее активна только при Р00.06=0 или Р00.07=0. сотни: значение 0 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее при снятии команды СТАРТ не сбрасывается. значение 1 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее при снятии команды СТАРТ сбрасывается после останова. значение 2 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее сбрасывается при снятии команды СТАРТ. Заводское значение параметра Р08.44=000. Учтите, что при заводских настройках ПЧ канал задания частоты Р00.06 настроен на панель оператора с предустановленным значением Р00.10=50 Гц. Поэтому при подаче СТАРТа ПЧ будет осуществлять разгон механизма до 50 Гц. Также можно посмотреть видео, где показано как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты SystemeVar STV900:
Серия: SystemeVar STV900ID:167627