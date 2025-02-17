Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты STV900?

Вопрос: Как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты SystemeVar STV900? Среда окружения: SystemeVar STV900 Решение: Для настройки функции Быстрее – Медленнее необходимо ввести следующие параметры: Для подачи команды управления скорости на преобразователь частоты (ПЧ) используются входные клеммы: HDIA, HDIB. Параметр канала управления P00.01 Установите значение 1: Клеммы управления Тип входа HDI P05:00 Установите 11: Дискретный вход Выбор функции для клеммы HDIA P05:05 Установите 10: Увеличение задания частоты (БЫСТРЕЕ) Выбор функции для клеммы HDIB P05:06 Установите 11: Уменьшение задания частоты (МЕДЛЕННЕЕ) Для изменения скорости увеличения и уменьшения частоты, настройте параметры: P08:45 - Скорость изменения частоты от клеммы БЫСТРЕЕ P08:46 - Скорость изменения частоты от клеммы МЕДЛЕННЕЕ С помощью этой функции можно управлять скоростью вращения двигателя через дискретные входы, настроенные как «сухой» контакт. Параметр Р08.44 определяет настройку функции Быстрее – Медленнее: единицы: значение 0 - настройка частоты при помощи функции Быстрее – Медленнее: действительна. десятки: значение 0 - функция Быстрее – Медленнее активна только при Р00.06=0 или Р00.07=0. сотни: значение 0 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее при снятии команды СТАРТ не сбрасывается. значение 1 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее при снятии команды СТАРТ сбрасывается после останова. значение 2 - настройка частоты функцией Быстрее – Медленнее сбрасывается при снятии команды СТАРТ. Заводское значение параметра Р08.44=000. Учтите, что при заводских настройках ПЧ канал задания частоты Р00.06 настроен на панель оператора с предустановленным значением Р00.10=50 Гц. Поэтому при подаче СТАРТа ПЧ будет осуществлять разгон механизма до 50 Гц. Также можно посмотреть видео, где показано как настроить функцию Быстрее – Медленнее в преобразователе частоты SystemeVar STV900: