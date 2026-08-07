Журнал аварий SystemePact ACB с электронным расцепителем SystemeLogic 6.0E

Вопрос:Журнал аварий SystemePact ACB с электронным расцепителем SystemeLogic 6.0EСреда:Воздушный автоматический выключатель SystemePact ACBОтвет:

После аварийного отключения автоматического выключателя, для оперативного доступа к информации по событию, в электронном расцепителе предусмотрен журнал аварий с подробностями по каждому отключению в исторической последовательности (10 последних записей).

Чтобы в него попасть, на лицевой части расцепителя требуется несколько 4 раза нажать на клавишу «М», в открывшемся окне, используя при навигации клавиши М (вверх), > (вниз) и ↵ (подтвердить) и пролистнув вниз, необходимо нажать на пункт «Trip History» — это и есть журнал аварий. В нём расположены записи с наименованием и датой события. Для того, чтобы получить расширенную информацию, пользователю необходимо на него нажать кнопкой ↵.

В новом окне для конкретного события будут доступны: наименование сработавшей защиты, значение аварийного параметра, время отключение, дата и время.