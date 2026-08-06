Выключатели-разъединители
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SystemePact SD
SystemePact CCB
SystemePact CCB NA
SystemePact SD80
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SPA16NA043DH5554RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 400A 3P ВЫК,ГП РУЧНОЕ УПР.
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ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 400A 3P ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
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ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 400A 3P СТАЦ,ГП РУЧНОЕ УПР.
SPA16NA043FHNN54RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 400A 3P СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16NA044DH5554RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 400A 4P ВЫК,ГП РУЧНОЕ УПР.
SPA16NA044DHNN54RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 400A 4P ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16NA044FH5554RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 400A 4P СТАЦ,ГП РУЧНОЕ УПР.
SPA16NA044FHNN54RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 400A 4P СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16NA063DH5554RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 630A 3P ВЫК,ГП РУЧНОЕ УПР.
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ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 630A 3P ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16NA063FH5554RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 630A 3P СТАЦ,ГП РУЧНОЕ УПР.
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ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 630A 3P СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16NA064DH5554RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 630A 4P ВЫК,ГП РУЧНОЕ УПР.
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ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 630A 4P ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16NA064FH5554RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 630A 4P СТАЦ,ГП РУЧНОЕ УПР.
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ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 630A 4P СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16NA083DH5554RUСерия: SystemePact ACB SD
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 800A 3P ВЫК,ГП РУЧНОЕ УПР.
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ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 800A 3P ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
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ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 800A 3P СТАЦ,ГП РУЧНОЕ УПР.
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ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 800A 3P СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V