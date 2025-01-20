Выключатели-разъединители серии SystemePact CCB NA предназначены для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В.
Выключатели-разъединители в литом корпусе SystemePact CCB NA на токи от 100 до 630А в 3х- и 4х- полюсном исполнении, предназначенные для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В и могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.
Технические характеристики новой серии обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования, а также минимальные затраты на обслуживание.
Возможность установки моторного привода позволяет применять аппараты в решениях ввода резерва.
Выключатели-разъединители SystemePact CCB NA
Соответствие требованиям международных стандартов
Применение в сетях переменного тока до 690В
Стационарное/ Втычное / Выкатное исполнение
Дистанционное управление и мониторинг с помощью мотор-редуктора, расцепителей напряжения и дополнительных контактов
Управление с помощью прямой рукоятки / выносной рукоятки
Возможность включения аппаратов в схемы управления и защиты электродвигателей
Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23
Установка в горизонтальном/вертикальном положении без изменений технических характеристик
Подключение питающих кабелей возможно как к верхним, так и к нижним клеммам выключателя
Высокое качество материалов и эргономичный дизайн
Современная вращающаяся контактная система с двойным разрывом цепи
Гарантия 5 лет
Выключатели-разъединители низкого напряжения SystemePact CCB NA служат для управления электрическими цепями и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, на объектах непроизводственной сферы, а также в системах управления и защиты электродвигателей.
- Щит местного секционирования
- Малогабаритный распределительный щит
- Щит автоматики
- Выключатель аварийного останова
- Схемы защиты и управления электродвигателей