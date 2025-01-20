Выключатели-разъединители в литом корпусе SystemePact CCB NA на токи от 100 до 630А в 3х- и 4х- полюсном исполнении, предназначенные для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В и могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.

Технические характеристики новой серии обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования, а также минимальные затраты на обслуживание.

Возможность установки моторного привода позволяет применять аппараты в решениях ввода резерва.

Выключатели-разъединители SystemePact CCB NA