Выключатели-разъединители

Выключатели-разъединители серии SystemePact CCB NA предназначены для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В.

Описание

Выключатели-разъединители в литом корпусе SystemePact CCB NA на токи от 100 до 630А в 3х- и 4х- полюсном исполнении, предназначенные для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В и могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.

Технические характеристики новой серии обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования, а также минимальные затраты на обслуживание.

Возможность установки моторного привода позволяет применять аппараты в решениях ввода резерва. 

Выключатели-разъединители SystemePact CCB NA

Преимущества

Соответствие требованиям международных стандартов

Применение в сетях переменного тока до 690В

Стационарное/ Втычное / Выкатное исполнение

Дистанционное управление и мониторинг с помощью мотор-редуктора, расцепителей напряжения и дополнительных контактов

Управление с помощью прямой рукоятки / выносной рукоятки

Возможность включения аппаратов в схемы управления и защиты электродвигателей

Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23

Установка в горизонтальном/вертикальном положении без изменений технических характеристик

Подключение питающих кабелей возможно как к верхним, так и к нижним клеммам выключателя

Высокое качество материалов и эргономичный дизайн

Современная вращающаяся контактная система с двойным разрывом цепи

Гарантия 5 лет

Применение

Выключатели-разъединители низкого напряжения SystemePact CCB NA служат для управления электрическими цепями и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, на объектах непроизводственной сферы, а также в системах управления и защиты электродвигателей.

  • Щит местного секционирования
  • Малогабаритный распределительный щит
  • Щит автоматики
  • Выключатель аварийного останова
  • Схемы защиты и управления электродвигателей
ССB250 NA, 3P
CCB250 NA, 4P
CCB630 NA, 3P
CCB630, 4P
Документы
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.08453_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
