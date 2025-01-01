Интегрированная система менеджмента

Политика в области качества, охраны труда и экологии

Мы установили единые внутренние стандарты в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2015 , ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015 и строго следуем им, поддерживая и развивая Интегрированную Систему Менеджмента.

Мы фокусируемся на значимых для заказчика аспектах. Нам очень важно доверие клиентов. Поэтому, наши приоритеты направлены на обеспечение Безопасности и качества продукта, сервиса и удовлетворенности клиента.

При разработке, изготовлении, транспортировке продукта, а также при оказании сервисных услуг, наша компания, в обязательном порядке, учитывает все требования отраслевых стандартов заказчика. Цели в области Качества являются неотъемлемой частью нашего планирования и оценки результативности и эффективности работы группы компаний.

Мы интегрируем настоящие принципы в операционную деятельность всех подразделений.