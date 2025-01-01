Интегрированная система менеджмента

Мы установили единые внутренние стандарты в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2015 , ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015 и строго следуем им, поддерживая и развивая Интегрированную Систему Менеджмента.

Мы фокусируемся на значимых для заказчика аспектах. Нам очень важно доверие клиентов. Поэтому, наши приоритеты направлены на обеспечение Безопасности и качества продукта, сервиса и удовлетворенности клиента.

При разработке, изготовлении, транспортировке продукта, а также при оказании сервисных услуг, наша компания, в обязательном порядке, учитывает все требования отраслевых стандартов заказчика. Цели в области Качества являются неотъемлемой частью нашего планирования и оценки результативности и эффективности работы группы компаний.

Мы интегрируем настоящие принципы в операционную деятельность всех подразделений.

Политика в области качества, охраны труда и экологии распространяется на все общества Группы Компаний «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК» и обязательна к применению для всех сотрудников
Основные принципы качества
Клиент – всегда на первом месте

Мы ставим на первый план уровень удовлетворенности нашего клиента и нам очень важно знать его мнение. Опираясь на результат анализа потребностей и ожиданий рынка, мы расставляем приоритеты в направлениях развития и улучшения. Наша цель - быть лучшим партнером для нашего клиента.

Уникальность нашего предложения

Мы предлагаем полный пакет услуг, начиная от разработки продукта и внедрения его в проект клиента до его установки на площадке заказчика и постпродажным обслуживанием. Команда разработчиков всегда готова адаптировать предложение под специфические требования клиента.

Безопасность и качество наших продуктов

Мы обеспечиваем в соответствии с обязательными требованиями Федеральным Законом о Техническом Регулировании и Техническими Регламентами Таможенного Союза, ЕАЭС. Каждая единица продукции в обязательном порядке подвергается приемо-сдаточным испытаниям на заводе-изготовителе. Продукция имеет специальную маркировку, обеспечивающую идентификацию и полную прослеживаемость производственного цикла. Процесс подтверждения соответствия параметров продукта заявленным требованиям обеспечивается посредством проведения испытаний в Аккредитованных Лабораториях.

Техническая поддержка и Сервис

Мы убеждены, что ключ к успеху заключается в слаженной оперативной работе высококвалифицированной команды экспертов, готовых оказать техническую поддержку в удобной для клиента форме в кратчайшие сроки. Оказание сервисного обслуживания осуществляется на площадках заказчика и консалтинга по техническим вопросам в режиме он-лайн.

Гарантия и обязательства

Мы строго следуем требованиям ГК РФ и установленным стандартам выполнения гарантийных обязательств в отношении наших продуктов. Гарантия качества наших продуктов распространяется и на все составляющие его части. Уверенность в качестве нашего продукта предполагает предложение о расширенной Гарантии.

