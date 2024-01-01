Политика в отношении обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных

1. Цель

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных (далее – Политика) определяет общие принципы и порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению их безопасности в Группе компаний «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК».



Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, четкое и неукоснительное соблюдение требований законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации в области персональных данных.



Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», другими законодательными и нормативными правовыми актами (далее – законодательство), определяющими порядок работы с персональными данными и требования к обеспечению их безопасности.

2. Область применения

Область применения настоящего документа распространяется на: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», ООО «Потенциал», ООО «НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА», Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЭМ СОФТ», Общество с ограниченной ответственностью "«СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК ЗЭМ» (далее «Группа компаний «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», «Общество»).

3. Описание

3.1. Термины и определения

Термин Определение Автоматизированная

обработка персональных

данных Обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники База персональных

данных Упорядоченный массив персональных данных, независимый от вида материального носителя информации и используемых средств его обработки (архивы, картотеки, электронные базы данных) Биометрические

персональные данные Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных Блокирование

персональных данны Временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных) Дата-центр Специализированная организация, предоставляющая услуги по размещению серверного и сетевого оборудования, сдаче серверов (в том числе виртуальных) в аренду, а также по подключению к сети Интернет Доступ к персональным

данным Ознакомление определенных лиц (в том числе работников) с персональными данными субъектов, обрабатываемыми Обществом, при условии сохранения конфиденциальности этих сведений Информационная

система персональных

данных Совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств Использование

персональных данных Действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений и/или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц Контрагент Сторона договора с Обществом, не являющаяся работником Общества Конфиденциальность

персональных данных Обязанность операторов и иных лиц, получивших доступ к персональным данным, не раскрывать их третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законодательством Обезличивание

персональных данных Действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных Обработка персональных

данных Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Облачная

вычислительная

инфраструктура Общий пул конфигурируемых вычислительных ресурсов (сети передачи данных, серверы, устройства хранения данных, приложения и сервисы – как вместе, так и по отдельности), к которым обеспечен повсеместной и удобный сетевой доступ по требованию, и которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру, обладающие пятью основными свойствами: самообслуживание по требованию; универсальный доступ по сети; объединение ресурсов; эластичность; учёт потребления Общедоступные

персональные данные Персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен на основании законодательства субъектом персональных данных либо по его просьбе, а также данные, которые подлежат обязательному раскрытию Общество / Группа

компаний «СИСТЭМ

ЭЛЕКТРИК» / «СИСТЭМ

ЭЛЕКТРИК» Акционерное общество «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», ООО "Потенциал", ООО "НТЦ "МЕХАНОТРОНИКА", Общество с ограниченной ответственностью "СИСТЭМ СОФТ", Общество с ограниченной ответственностью "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК ЗЭМ" Оператор Государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; в Политике под оператором понимается Общество, если иное не указано специально Персональные данные Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) Персональные данные,

разрешенные субъектом

персональных данных

для распространения Персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О персональных данных» Предоставление

персональных данных Действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц Распространение

персональных данных Действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц Сайт Сайт Общества в сети Интернет Специальные категории

персональных данных Сведения, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни Субъект персональных

данных Физическое лицо, к которому относятся персональные данные Трансграничная передача

персональных данных Передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу Уничтожение

персональных данных Действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных

3.2. СТАТУС ОБЩЕСТВА И КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ОБЩЕСТВОМ

3.2.1. Общество является оператором в отношении персональных данных следующих категорий физических лиц:

работников Общества, с которыми у Общества заключены или были заключены трудовые договоры, включая бывших работников, с которыми трудовые договоры прекращены (расторгнуты) (далее - Работники );

); близких родственников, супругов работников Общества и лиц, находящихся на иждивении работников, в том числе бывших супругов, которым выплачиваются алименты (далее - Члены семей работников );

); соискателей вакантных должностей Общества (кандидатов для приема на работу Обществом), представивших свои резюме или анкеты, содержащие персональные данные, лично или через специализированные организации по подбору персонала (кадровые агентства), в том числе через специализированные сайты в сети Интернет, а также в отношении которых Обществом проявлена инициатива о найме на работу (далее – Соискатели );

); контрагентов-физических лиц и индивидуальных предпринимателей, представителей контрагентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе работников, владельцев, включая бенефициарных владельцев, представителей, действующих на основании доверенности и иных представителей контрагентов, с которыми у Общества существуют договорные отношения, с которыми Общество намерено вступить в договорные отношения или которые намерены вступить в договорные отношения с Обществом (далее – Представители контрагентов );

); представителей субъектов персональных данных, не являющихся работниками Общества, и обращающихся в Общество по поручению и от имени субъектов персональных данных (далее – Представители субъектов );

); конечных пользователей продукции Общества (далее - Потребители );

); пользователей Сайтов Общества, заполнивших веб-формы регистрации и (или) обращения на страницах Сайтов (далее – Пользователи сайтов );

); анонимных посетителей Сайтов Общества, в отношении которых обрабатывается информация, содержащаяся в файлах cookie и сведения об IP-адресах (далее – Посетители сайтов );

); посетителей охраняемых помещений Общества, не имеющих права постоянного входа в такие помещения (далее – Посетители).

Субъект персональных данных одновременно может относиться к нескольким категориям, указанным выше, например, являться Представителем контрагента, Пользователем сайта и Посетителем и т.п.

3.2.2. Общество является лицом, осуществляющим предоставление персональных данных другим операторам в соответствии с требованиями законодательства, к которым относятся (без ограничения):

органы власти и местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, в которые предоставляется информация и перечисляются средства Работников или средства для зачисления на счета Работников (МВД России в отношении высококвалифицированных работников-иностранцев, инспекции Федеральной налоговой службы, территориальные отделения Социального фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и др.), надзорные органы;

военные комиссариаты, которым персональные данные предоставляются (передаются) в случаях, предусмотренных законодательством;

органы статистики и иные организации, которым эта информация должна предоставляться в соответствии с законодательством РФ;

операторы связи, которым сообщаются сведения о пользователях корпоративных услуг связи (фиксированная и мобильная телефония, доступ в сеть Интернет) в соответствии с требованиями законодательства.

3.2.3. Органам власти и государственным внебюджетным фондам, военным комиссариатам, операторам связи и иным органам, указанным в пункте 3.2.2, персональные данные предоставляются (передаются) в объеме, определенном законодательством, соответствующими органами власти, государственными внебюджетными фондами и организациями в пределах их полномочий. Согласия субъектов на такую передачу персональных данных не требуется.

3.3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка персональных данных Обществом осуществляется в соответствии со следующими принципами

3.3.1. Законность и справедливая основа обработки персональных данных. Общество принимает все необходимые меры по выполнению требований законодательства, не обрабатывает персональные данные в случаях, когда это не допускается законодательством и не требуется для достижения определенных Обществом целей, не использует персональные данные во вред субъектам таких данных.

3.3.2. Ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определённых и законных целей. Целями обработки персональных данных Обществом являются:

в отношении Работников – соблюдение трудового законодательства, выполнение возложенных законодательством на Общество как работодателя функций, полномочий и обязанностей; включая содействие в обучении и продвижение по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества; расчет и выплата заработной платы, иных вознаграждений, расчет и перечисление налогов и страховых взносов; ведение воинского учета; предоставление Работникам дополнительных услуг за счет работодателя (перечисление доходов на платежные карты работников, страхование полностью или частично за счет работодателя, негосударственное пенсионное обеспечение, обеспечение командировок, организация обучения Работников, визовая поддержка и пр.);

– соблюдение трудового законодательства, выполнение возложенных законодательством на Общество как работодателя функций, полномочий и обязанностей; включая содействие в обучении и продвижение по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества; расчет и выплата заработной платы, иных вознаграждений, расчет и перечисление налогов и страховых взносов; ведение воинского учета; предоставление Работникам дополнительных услуг за счет работодателя (перечисление доходов на платежные карты работников, страхование полностью или частично за счет работодателя, негосударственное пенсионное обеспечение, обеспечение командировок, организация обучения Работников, визовая поддержка и пр.); в отношении Членов семей работников – предоставление Работникам льгот и гарантий, предусмотренных законодательством и документами работодателя для лиц, имеющих (усыновивших) детей, лиц с семейными обязанностями, включая страхование Членов семей работников за счет Общества; выполнение требований Трудового кодекса РФ об информировании родственников о несчастных случаях; выплата алиментов;

– предоставление Работникам льгот и гарантий, предусмотренных законодательством и документами работодателя для лиц, имеющих (усыновивших) детей, лиц с семейными обязанностями, включая страхование Членов семей работников за счет Общества; выполнение требований Трудового кодекса РФ об информировании родственников о несчастных случаях; выплата алиментов; в отношении Соискателей – принятие решения о возможности замещения вакантных должностей соискателями, наиболее полно соответствующими требованиям Общества; ведение кадрового резерва;

– принятие решения о возможности замещения вакантных должностей соискателями, наиболее полно соответствующими требованиям Общества; ведение кадрового резерва; в отношении Представителей контрагентов - выполнение норм Гражданского кодекса РФ, регулирующих договорную работу, заключение и исполнение договоров с контрагентами;

- выполнение норм Гражданского кодекса РФ, регулирующих договорную работу, заключение и исполнение договоров с контрагентами; в отношении Представителей субъектов - выполнение Обществом действий по поручению Представителей субъектов персональных данных;

- выполнение Обществом действий по поручению Представителей субъектов персональных данных; в отношении Потребителей – взаимодействие Общества с Потребителями, включая информационную поддержку и обеспечение возможности обратной связи, информирование Потребителей о новых продуктах и услугах группы компаний СИСТЕМ ЭЛЕКТРИК, проводимых акциях и программах поддержки, обучающих мероприятиях;

– взаимодействие Общества с Потребителями, включая информационную поддержку и обеспечение возможности обратной связи, информирование Потребителей о новых продуктах и услугах группы компаний СИСТЕМ ЭЛЕКТРИК, проводимых акциях и программах поддержки, обучающих мероприятиях; в отношении Пользователей сайтов – взаимодействие Общества с Пользователями сайтов, включая предоставление возможности приобрести товары в интернет-магазине, зарегистрироваться и участвовать в проводимых Обществом мероприятиях; анализ запросов и обращений Пользователей сайтов, обеспечение обратной связи с Обществом;

– взаимодействие Общества с Пользователями сайтов, включая предоставление возможности приобрести товары в интернет-магазине, зарегистрироваться и участвовать в проводимых Обществом мероприятиях; анализ запросов и обращений Пользователей сайтов, обеспечение обратной связи с Обществом; в отношении Посетителей сайта – информирование о деятельности Общества и предоставляемых ими решениях, производимой Обществом продукции, анализ активности на Сайте.

– информирование о деятельности Общества и предоставляемых ими решениях, производимой Обществом продукции, анализ активности на Сайте. в отношении Посетителей - реализация пропускного режима, включая обеспечение возможности прохода в охраняемые помещения Общества лиц, не имеющих постоянных пропусков, контроль их убытия из охраняемых помещений, предоставление возможности парковки на территории Общества.

3.3.3. Обработка только тех персональных данных, которые отвечают заранее объявленным целям их обработки; соответствие содержания и объёма обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки; недопущение обработки персональных данных, не совместимой с целями сбора персональных данных, а также избыточных по отношению к заявленным целям обработки персональных данных. Общество не собирает и не обрабатывает персональные данные, не требующиеся для достижения целей, указанных в пункте 3.3.2 Политики, не использует персональные данные субъектов в каких-либо целях, кроме указанных.

3.3.4. Недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой.

3.3.5. Обеспечение точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям обработки персональных данных. Общество принимает все разумные меры по поддержке актуальности обрабатываемых персональных данных, включая (без ограничения) реализацию права каждого субъекта получать для ознакомления свои персональные данные и требовать от Общества их уточнения, блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленных выше целей обработки без объяснения причин такого требования.

3.3.6. Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен законодательством, договором, стороной которого является субъект персональных данных, а также согласием субъекта персональных данных на обработку данных.

3.3.7. Уничтожение персональных данных по достижении заявленных целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Обществом допущенных нарушений установленного законодательством порядка обработки персональных данных, отзыве согласия на обработку субъектом персональных данных, истечении срока обработки персональных данных, установленных локальными актами Общества, согласием на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством или договорами с субъектами персональных данных.

3.3.8. При обработке персональных данных Общество исходит из того, что субъекты предоставляет достоверную информацию о себе и не принимает на себя каких-либо обязательств по проверке полученных персональных данных, хотя и оставляет за собой право при необходимости выполнить такую проверку законными способами.

3.3.9. В случае изменения ранее представленных персональных данных Работник в течение 10 рабочих дней с момента возникновения таких изменений направляет уполномоченному Работнику работодателя заявление о внесении изменений

3.4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.4.1. Обработка персональных данных Обществом допускается в следующих случаях:

3.4.1.1. При наличии согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Порядок получения Обществом согласия субъекта персональных данных определен в разделе 3.8 Политики.

3.4.1.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, а также для осуществления и выполнения возложенных законодательством на Общество функций, полномочий и обязанностей.

3.4.1.3. Для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных и исполнения договора, стороной которого или выгодоприобретателем, по которому является субъект персональных данных. Такими договорами, без ограничения, являются, трудовые договоры с Работниками.

До момента заключения указанных договоров Общество осуществляет обработку персональных данных на стадии преддоговорной работы при подборе персонала, когда согласие субъекта на обработку подтверждается собственноручно заполненной анкетой Соискателя или анкетой (резюме), переданной им Обществу либо в специализированную организацию по подбору персонала, или размещенной Соискателем на специализированных сайтах в сети Интернет, или направленной Соискателем Обществу по электронной почте. В случае, если заключение трудового договора инициируется Обществом, обработка персональных данных Соискателей ведется при наличии их согласия на обработку, полученного в любой доказываемой форме.

Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта персональных данных.

3.4.1.4. Обработка персональных данных Обществом необходима для осуществления прав и законных интересов Общества и/или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъектов персональных данных.

3.4.1.5. Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания персональных данных.

3.4.1.6. Доступ неограниченного круга лиц к персональным данным предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения.

3.4.1.7. Персональные данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством.

3.4.2. Общество не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством, договором с субъектом персональных данных, не указано в полученном от него соответствующим оператором согласии на обработку персональных данных или персональные данные не сделаны субъектом общедоступными самостоятельно.

3.4.3. Общество не обрабатывает персональные данные, относящиеся к специальным категориям и касающиеся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, о членстве субъектов персональных данных в общественных объединениях или их профсоюзной деятельности, за исключением сведений о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности выполнения Работником трудовой функции и необходимых для целей, определенных пенсионным законодательством, законодательством о социальном страховании.

3.4.4. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Обществом исключительно в случаях и в порядке, установленных законодательством.

3.4.5. Общество не обрабатывает биометрические персональные данные.

3.4.6. При сборе персональных данных Общество обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории Общества и в дата-центрах на территории Российской Федерации (облачных вычислительных инфраструктурах, вычислительные мощности которых находятся на территории Российской Федерации).

3.4.7. Общество осуществляет трансграничную передачу в соответствии со своими

внутренними корпоративными правилами персональных данных Работников,

Представителей контрагентов, Потребителей на территорию США, Франции, Великобритании,

Нидерландов и Индии.

3.4.8. Общество не принимает решения, порождающие юридические последствия в отношении субъектов персональных данных или иным образом затрагивающие их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных. Данные, имеющие юридические последствия или затрагивающие права и законные интересы Работника, такие, как размер начисленных доходов, налогов и иных отчислений, подлежат перед их использованием проверке со стороны уполномоченного работника Общества.

3.5. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.5.1. Общество осуществляет обработку персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

3.5.2. Политика распространяется в полном объеме на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, а при обработке персональных данных без использования средств автоматизации – на те случаи, когда такая обработка соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.

3.6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.6.1. Работниками Общества, получившими доступ к персональным данным, должна быть обеспечена конфиденциальность таких данных, за исключением сведений, в отношении которых субъектами даны согласия на их распространение.

3.6.2. Общество вправе с согласия субъекта поручить обработку персональных данных другому лицу (Оператору), если иное не предусмотрено законодательством, на основании заключаемого с этим лицом (Оператором) договора, предусматривающего в качестве существенного условия обязанность лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Общества, соблюдать принципы, правила обработки персональных данных и требования к их обработке, предусмотренные законодательством и настоящей Политикой. Объем передаваемых другому лицу для обработки персональных данных, действия, выполняемые с персональными данными этим лицом, должны быть минимально необходимыми для выполнения им своих обязанностей перед Обществом.

В поручении Общества должны быть определены перечень действий (операций) сперсональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, перечень обрабатываемых по поручению персональных данных, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, по запросу Общества в течение срока действия поручения, в том числе до обработки персональных данных, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения оператора требований, установленных статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», уведомлять оператора о фактах неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 указанного закона.

При выполнении поручения Общества на обработку персональных данных лицо, которому такая обработка поручена, вправе использовать для обработки персональных данных свои информационные системы, соответствующие требованиям безопасности, установленным законодательством, что отражается Обществом в заключаемом договоре поручения на обработку персональных данных.

3.6.3. В случае, если Общество поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет Общество. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Общества, несет ответственность перед Обществом.

3.6.4. Общество вправе разместить свои информационные системы персональных данных в дата-центре (облачной вычислительной инфраструктуре). В этом случае в договор с дата- центром (провайдером облачных услуг) в качестве существенного условия включается требование о запрете доступа персонала дата-центра к информационным системам персональных данных Общества, размещаемых в дата-центре (облачной инфраструктуре), а данное размещение не рассматривается Обществом как поручение обработки персональных данных дата-центру (провайдеру облачных услуг) и не требует согласия субъектов персональных данных на такое размещение.

3.7. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.7.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных Обществу и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным и может предоставляться субъектом в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено законодательством.

3.7.2. В случае получения Обществом персональных данных от контрагента на основании и в целях заключения и/или исполнения заключенного с ним договора, ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, а также за получение согласия Представителей контрагентов и Работников на передачу их персональных данных Обществу несет контрагент, передающий персональные данные, что закрепляется в тексте договора с контрагентом.



3.7.3. Общество, получившее персональные данные от контрагента, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов (их представителей), персональные данные которых ему переданы, о начале обработки персональных данных, поскольку обязанность осуществить соответствующее информирование при заключении договора с субъектом персональных данных и/или при получении согласия на такую передачу несет передавший персональные данные контрагент. Данная обязанность контрагента включается в договор, заключаемый с ним Обществом.

3.7.4. Специально выраженного согласия Работника на обработку его персональных данных не требуется, так как обработка необходима для исполнения трудового договора, стороной которого является Работник-субъект персональных данных, за исключением случаев, когда необходимо получение согласия Работника в письменной форме для конкретных случаев обработки персональных данных. К случаям, требующим согласия Работника в письменной форме, относятся (без ограничения):

3.7.4.1. Получение персональных данных Работников у третьих лиц, в том числе – с целью проверки таких персональных данных, а также в случаях, когда такие данные нельзя получить от самого Работника.

3.7.4.2. Передача персональных данных Работника какой-либо третьей стороне, в том числе передача персональных данных Работника в целях заключения и исполнения договоров, участия в торгах, тендерах и т.д., при направлении в служебные командировки, на обучение и повышение квалификации, при бронировании гостиниц и билетов и т.п.

3.7.4.3. Передача персональных данных Работника третьим лицам в коммерческих целях, в том числе – банкам, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления заработной платы и иных доходов Работника, страховым компаниям и/или медицинским организациям при заключении и исполнении договоров страхования Работников за счет Общества как работодателя, полиграфическим предприятиям, занимающимся изготовлением визитных карточек (бизнес-карт) Работников за счет работодателя, организаторам деловых выставок и конференций, организациям, занимающимся обеспечением командировок, бронированием билетов и гостиниц организациям, предоставляющим услуги фитнеса и т.п.

3.7.4.4. Передача персональных данных Работника компаниям, обеспечивающим получение виз иностранных государств при направлении Работников Общества в зарубежные командировки, визовую поддержку, получение разрешений на работу и миграционный учет работников, не являющихся гражданами Российской Федерации.

3.7.4.5. Передача персональных данных арендодателю с целью обеспечения прохода Работников в охраняемые арендуемые помещения.

3.7.4.6. Размещение персональных данных на Сайте и других ресурсах сети Интернет, создание и распространение маркетинговых материалов Общества организациям – потенциальным клиентам Общества. В этом случае необходимо получение согласия Работника на распространение его персональных данных в виде отдельного документа.

3.7.5. Специально выраженного согласия Членов семей работников Общества не требуется, если обработка их персональных данных осуществляется на основании законодательства (оформления социальных выплат, предоставления льгот и гарантий, для начисления алиментов и пр.), выполняется Обществом как работодателем в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и органов государственного статистического учета, а также в случаях, когда Члены семей работников являются выгодоприобретателями, в том числе – застрахованными лицами по договорам, заключенным Обществом как страховщиком в пользу Членов семей. Во всех остальных случаях необходимо получение доказываемого (подтверждаемого) согласия Членов семей работников на обработку их персональных данных Обществом.

3.7.6. Специально выраженного согласия Соискателей на обработку их персональных данных не требуется, поскольку такая обработка необходима в целях заключения трудовых договоров по инициативе Соискателей-субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда необходимо получение согласия Соискателя в письменной форме для конкретных случаев обработки персональных данных. Персональные данные Соискателя, содержащиеся в его анкете, резюме, электронных письмах, направленных Обществу Соискателем или специализированными организациями по подбору персонала, и других документах, уничтожаются в течение 30 дней с даты принятия решения о приеме Соискателя на работу или об отказе в приеме на работу, за исключением соискателей , выразивших согласие на включение во внешний кадровый резерв Общества. Персональные данные соискателей, включенных во внешний кадровый резерв, хранятся в течение срока, указанного в согласии на обработку персональных данных и локальном акте Общества, регламентирующем ведение кадрового резерва.

В иных случаях, в том числе при обращении Общества к Соискателю с предложением о работы, для обработки персональных данных Кандидата необходимо получение его согласия на обработку персональных данных в любой доказываемой форме, например, в тексте анкеты, по электронной почте и т.д.

3.7.7. Персональные данные лиц, подписавших договоры с Обществом, содержащиеся в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений о номере, дате выдачи и органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица. Охрана их конфиденциальности и согласие субъектов персональных данных на обработку таких данных не требуется.

Во всех остальных случаях необходимо получение согласия субъектов персональных данных, являющихся Представителями контрагентов, за исключением лиц, подписавших договоры с Обществом или предоставивших доверенности с правом действовать от имени и по поручению контрагентов Общества, самостоятельно приславших персональные данные на электронную почту и тем самым совершивших конклюдентные действия, подтверждающие их согласие с обработкой персональных данных, указанных в тексте договора (доверенности) или электронном письме. Согласие у своего представителя или работника на передачу его персональных данных Обществу и обработку Обществом этих персональных данных может получить контрагент или клиент в порядке, описанном в пункте 3.7.2 Политики. В этом случае получение Обществом согласия субъекта на обработку его персональных данных не требуется.

3.7.8. Согласие Представителей субъектов на обработку их персональных данных выражается в форме конклюдентных действий путем предоставления доверенности с правом действовать от имени и по поручению субъектов персональных данных и документа, удостоверяющего личность Представителя субъекта.

3.7.9. Согласие Потребителей выражается путем проставления подписи (отметок) при заполнении соответствующих форм на Сайте Общества и принятия условий соответствующих пользовательских соглашений, заполнении анкет на выставках, конференциях и иных маркетинговых мероприятиях, включая его выражение в форме конклюдентных действий путем предоставления своих персональных данных в Общество.

3.7.10. Согласие Пользователей сайта на обработку их персональных данных дается путем простановки соответствующей отметки в чек-боксе веб-формы на Сайте при заполнении ее персональными данными.

3.7.11. Согласие Посетителей сайта на обработку их персональных данных, получаемых Обществом при использовании файлов cookie, дается путем принятия условий «Политики в отношении файлов cookie» и простановки соответствующей отметки («галочки») в чек-боксе на Сайте, информирующем об обработке файлов cookie, или закрытия баннера.

3.7.12. Согласие Посетителя на обработку его персональных данных дается в форме конклюдентных действий, а именно - предоставления документа, удостоверяющего личность, и сообщения сведений, запрашиваемых у него при посещении Общества.

3.7.13. В случае необходимости получения согласия субъекту на обработку персональных данных в письменной форме такое согласие может быть получено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

3.7.14. Согласие субъектов на предоставление их персональных данных не требуется при получении Обществом, в рамках установленных полномочий, мотивированных запросов от органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов следствия и дознания, органов безопасности, от государственных инспекторов труда при осуществлении ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, и иных органов, уполномоченных запрашивать информацию в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством.

Мотивированный запрос должен включать в себя указание цели запроса, ссылку на правовые основания запроса, в том числе подтверждающие полномочия органа, направившего запрос, а также перечень запрашиваемой информации.

3.7.15. В случае поступления запросов от организаций, не обладающих соответствующими полномочиями, Общество обязано получить от субъекта согласие на предоставление его персональных данных и предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, а также требовать от этих лиц подтверждения того, что указанное правило будет (было) соблюдено. Порядок получения согласия Работников на передачу их персональных данных иным лицам описан в пункте 3.6.4 Политики.

3.7.16. Согласие на обработку персональных данных, обработка которых не установлена требованиями законодательства или не требуется для исполнения договора с Обществом, стороной которого является субъект персональных данных, может быть отозвано субъектом персональных данных. В этом случае Общество уничтожает такие персональные данные, в отношении которых отзывается согласие на обработку, и обеспечивает их уничтожение контрагентами, которым были переданы такие данные, в течение 30 дней с момента получения отзыва согласия субъекта на обработку его персональных данных.

3.7.17. Во всех случаях обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», возлагается на Общество.

3.8. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

подтверждение факта обработки его персональных данных Обществом; правовые основания и цели обработки персональных данных;

сведения о применяемых Обществом способах обработки персональных данных;

наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением работников Общества), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Обществом или на основании законодательства;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных»;

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

информацию о способах исполнения Обществом как оператором обязанностей, установленных статьей 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных»;

иные сведения, предусмотренные законодательством.

Указанные сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных уполномоченным работником Общества в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных (например, сведения об обработке персональных данных членов семей работников).

3.8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Общества прекращения обработки своих персональных данных, их уточнения, блокирования или уничтожения в случае, если

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законодательством меры по защите своих прав.

3.8.3. Если субъект персональных данных считает, что Общество осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований законодательства или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) или в судебном порядке.

3.8.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

3.9. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.9.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Обществом, обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых и достаточных для обеспечения требований законодательства о персональных данных.

3.9.2. Правовые меры, принимаемые Обществом, включают:

разработку локальных актов Общества, реализующих требования законодательства, в том числе – Положения о порядке обработки и обеспечении безопасности персональных данных и Политики Общества в отношении обработки персональных данных;

отказ от любых способов обработки персональных данных, не соответствующих определенным в Политике целям и требованиям законодательства.

3.9.3. Организационные меры, принимаемые Обществом, включают:

назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;

назначение лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных;

ограничение состава работников Общества, имеющих доступ к персональным данным, и организацию разрешительной системы доступа к ним;

ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, с Политикой, другими локальными актами Общества по вопросам обработки персональных данных;

обучение всех категорий работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, правилам работы с ними и обеспечения безопасности обрабатываемых данных;

определение в должностных инструкциях работников Общества обязанностей по обеспечению безопасности обработки персональных данных и ответственности за нарушение установленного порядка;

регламентацию процессов обработки персональных данных;

организацию учёта материальных носителей персональных данных и их хранения, обеспечивающих предотвращение хищения, подмены, несанкционированного копирования и уничтожения;

определение типа угроз безопасности персональных данных, актуальных для информационных систем персональных данных, с учетом оценки возможного вреда субъектам персональных данных, который может быть причинен в случае нарушения требований безопасности, определение уровня защищенности персональных данных и требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, формирование на их основе частной модели (моделей) актуальных угроз;

размещение технических средств обработки персональных данных в пределах охраняемой территории;

ограничение допуска посторонних лиц в помещения Общества, недопущение их нахождения в помещениях, где ведется работа с персональными данными и размещаются технические средства их обработки, без контроля со стороны работников Общества.

3.9.4. Технические меры, принимаемые Обществом, включают:

разработку на основе частной модели актуальных угроз системы защиты персональных данных для установленных Правительством Российской Федерации уровней защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах;

использование для нейтрализации актуальных угроз средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия;

оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

реализацию разрешительной системы доступа работников к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, и к программно-аппаратным и программным средствам защиты информации;

регистрацию и учёт действий c персональными данными пользователей информационных систем, где обрабатываются персональные данные;

ограничение программной среды;

выявление вредоносного программного обеспечения (применение антивирусных программ) на всех узлах информационной сети Общества, обеспечивающих соответствующую техническую возможность;

безопасное межсетевое взаимодействие (применение межсетевого экранирования);

идентификацию и проверку подлинности пользователя при входе в информационную систему по паролю;

контроль целостности программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации;

обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них;

защиту среды виртуализации;

защиту сетевых устройств и каналов связи, по которым осуществляется передача персональных данных;

восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним (создание системы резервного копирования и восстановления персональных данных);

контроль за выполнением настоящих требований (самостоятельно или с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации) не реже 1 раза в 3 года.

3.10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.10.1. Иные обязанности и права Общества как оператора персональных данных и лица, организующего их обработку по поручению других операторов, определяются законодательством в области персональных данных.

3.10.2. Должностные лица и Работники Общества, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

3.10.3. Политика пересматривается по мере необходимости. Обязательный пересмотр Политики проводится в случае существенных изменений международного или законодательства в сфере персональных данных.

При внесении изменений в Политику учитываются:

изменения в информационной инфраструктуре и (или) в используемых Обществом информационных технологиях;

сложившаяся в Российской Федерации практика правоприменения законодательства в области персональных данных;

изменение условий и особенностей обработки персональных данных Обществом в связи с внедрением в его деятельность новых информационных систем, процессов и технологий.

4. Уровень конфиденциальности:

Разрешено для общего использования

5. Локальная адаптация

Нет

6. Лист согласования