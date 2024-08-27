Российское программное обеспечение

Информационная система управления дискретным производством с использованием концепции бережливого производства. Подробнее о разработчике Systeme Soft

Российское ПО для управления дискретным предприятием с использованием концепции бережливого производства

Состав модулей MES

Модуль Performance

Анализ ключевых показателей эффективности производства, качества, фиксация непроизводственных потерь

  • Регистрация присутствия операторов 
  • Онлайн расчет эффективности производства
  • Регистрация выпуска продукции
  • Фиксация барьеров, брака и временных потерь, с ними связанных
  • Регистрировать сигналы для служб поддержки
  • Анализ ключевых показателей и визуализация на графиках с соблюдением цветовых стандартов
  • Производственные отчёты и выгрузки
  • Сбор данных с автоматических линий
  • Логгирование любых действий
  • Интеграция с шиной данных по REST API
Модуль Andon

Уведомление о производственных проблемах

  • Регистрация проблем 
  • Уведомления в telegram и на e-mail
  • Эскалация при отсутствии реакции
  • Фиксация временных потерь
Модуль Versatility

Управление компетенциями сотрудников и определение потребностей в обучении

  • Планирование и регистрация обучения 
  • Анализ состояния поливалентности
  • Напоминание о проведении обучения
  • Фиксация плана загрузки по навыкам
Модуль Work Instruction

Безбумажные производственные инструкции

  • Инструкции перед глазами оператора
  • Быстрый поиск по продукции и участку
  • Быстрый ввод сотрудника в процесс
  • Отображение инструкций, видео, фото
Модуль SIM

Цифровые совещания: KPI, барьеры, идеи, задачи

  • Отслеживание ключевых показателей
  • Отслеживание идей по улучшению
  • Отслеживание задач
  • Отслеживание барьеров
  • Регистрация чек-листов 5S
  • Интеграция по барьерам и KPI с SystemeMES
  • Эскалация по задачам
  • Сокращение времени проведения совещаний
  • Фиксация дней без происшествий
Продукты в разработке
Продукты в разработке

Модуль Work order management - управление производственными заказами на линии.

Модуль Quality - прослеживаемость и интерлокинг.

Уникальная ценность
Кроссплатформенность и виртуализация
Сделано в России
CyberSecurity by Design
Модульная структура с элементами бережливого производства
Интеграция с полевым оборудованием 3rd party и сторонними SCADA
Подходит для дискретного производства
Эффекты от внедрения

SystemeMES модули Performance, Andon, WI, Versatility: +15% эффективности производства

SystemeMES модуль SIM: +5% эффективности производства

Порядок внедрения

Внедрение через Центр автоматизации СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК
1

Аудит и составление ТЗ

2

Проектирование системы

3

Внедрение

4

Обучение

5

Техническая поддержка

Внедрение через Системного интегратора
1

Аудит

2

Обучение интегратора

3

Техническая поддержка

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