Розетки и выключатели для кабель-каналов
Перейти в раздел:Электроустановочные изделия и аксессуары
Узнать больше о серии:W45
Сбросить выбор
Серия: W45
Снято с производства: 01.01.2026
RIN-144-BEСерия: W45
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ RAL9010
Снято с производства: 01.01.2026
RIN-144K5E-BEСерия: W45
W45 РОЗЕТКА компьютерная 1хRJ45 кат. 5е UTP, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ RAL9010
Снято с производства: 01.01.2026
RIN-144T-BEСерия: W45
W45 РОЗЕТКА телефонная 1хRJ11 кат. 3, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ RAL9010
Снято с производства: 01.01.2026
RIN-145-BEСерия: W45
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 1 модуль (45х22.5 мм) БЕЛАЯ RAL9010
Снято с производства: 01.01.2026
RIN-145K5E-BEСерия: W45
W45 РОЗЕТКА компьютерная 1хRJ45 кат. 5е UTP, 1 модуль (45х22.5 мм) БЕЛАЯ RAL9010
Снято с производства: 01.01.2026
RN16-113-BEСерия: W45
W45 РОЗЕТКА модульная 2К+З, 16 А/250 В с защитными шторками, винт. зажимы, 45х45мм БЕЛАЯ RAL9010
Снято с производства: 01.01.2026
VN5U-242-BEСерия: W45
W45 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ модульный 2-клавишный, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛЫЙ RAL9010