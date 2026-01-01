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Розетки и выключатели для кабель-каналов

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Электроустановочные изделия и аксессуары
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W45
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Серия: W45
RIN-144-AL
Серия: W45
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 2 модуля (45х45 мм) АЛЮМИНИЙ
RIN-144-B
Серия: W45
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ
Снято с производства: 01.01.2026
RIN-144-BE
Серия: W45
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ RAL9010
RIN-144K5E-B
Серия: W45
W45 РОЗЕТКА компьютерная 1хRJ45 кат. 5е UTP, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ
Снято с производства: 01.01.2026
RIN-144K5E-BE
Серия: W45
W45 РОЗЕТКА компьютерная 1хRJ45 кат. 5е UTP, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ RAL9010
RIN-144T-B
Серия: W45
W45 РОЗЕТКА телефонная 1хRJ11 кат. 3, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ
Снято с производства: 01.01.2026
RIN-144T-BE
Серия: W45
W45 РОЗЕТКА телефонная 1хRJ11 кат. 3, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ RAL9010
RIN-145-AL
Серия: W45
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 1 модуль (45х22.5 мм) АЛЮМИНИЙ
RIN-145-B
Серия: W45
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 1 модуль (45х22.5 мм) БЕЛАЯ
Снято с производства: 01.01.2026
RIN-145-BE
Серия: W45
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 1 модуль (45х22.5 мм) БЕЛАЯ RAL9010
RIN-145K5E-B
Серия: W45
W45 РОЗЕТКА компьютерная 1хRJ45 кат. 5е UTP, 1 модуль (45х22.5 мм) БЕЛАЯ
Снято с производства: 01.01.2026
RIN-145K5E-BE
Серия: W45
W45 РОЗЕТКА компьютерная 1хRJ45 кат. 5е UTP, 1 модуль (45х22.5 мм) БЕЛАЯ RAL9010
RN16-113-B
Серия: W45
W45 РОЗЕТКА модульная 2К+З, 16 А/250 В с защитными шторками, винт. зажимы, 45х45мм БЕЛАЯ
Снято с производства: 01.01.2026
RN16-113-BE
Серия: W45
W45 РОЗЕТКА модульная 2К+З, 16 А/250 В с защитными шторками, винт. зажимы, 45х45мм БЕЛАЯ RAL9010
RN16-113-K
Серия: W45
W45 РОЗЕТКА модульная 2К+З, 16 А/250 В с защитными шторками, винт. зажимы, 45х45мм КРАСНАЯ
Снято с производства: 01.01.2026
VN1U-141-BE
Серия: W45
ВЫКЛЮЧ. В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ К/К.БЕЛ. RAL901
Снято с производства: 01.01.2026
VN5U-242-BE
Серия: W45
W45 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ модульный 2-клавишный, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛЫЙ RAL9010
Снято с производства: 01.01.2026
VN6U-143-BE
Серия: W45
ПЕРЕКЛ. В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ К/К.БЕЛ. RAL9010
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