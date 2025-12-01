W45
Модульные электроустановочные изделия W45 (стандарт 45×45)
Серия модульных электроустановочных изделий W45 для установки в кабель-каналы, напольные лючки, колонны и розеточные блоки.
Описание
- Силовые розетки белого и красного цвета
- Телефонные и компьютерные розетки
- Выключатели
- Все изделия серии могут монтироваться в кабель-каналы и т. д. непосредственно или с помощью суппорта
Преимущества
Сделано в России
Простая надёжная конструкция
Удобный и быстрый монтаж
Доступная цена
Вся продукция сертифицирована
Применение
- Офисы
- Торговые павильоны
- Складские помещения
- Промышленные здания
Галерея
Розетка белая 45х45
Розетка красная 45х45
Розетка информационная 45х22,5
Розетка информационная 45х45
Выключатель белый двухклавишный 45х45
Выключатель белый одноклавишный 45х45
Накладка для модулей RJ типа Keystone 45х22,5
Накладка для модулей RJ типа Keystone 45х45
Документы
Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
Розетки серии W45
Руководство по эксплуатации розеток серии W45
Выключатели и переключатели серии W45
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей серии W45
Розетки компьютерные и телефонные серии W45
Руководство по эксплуатации компьютерных и телефонных розеток серии W45