Продукты
Автоматизация и безопасность зданий
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Система пожарной безопасности
Система контроля доступа и охранной сигнализации
Программное обеспечение SCADA для BMS/АСУД/АСУЗ
Датчики
Комнатные термостаты
Управление комфортом
Контроллеры
Клапаны и приводы
Преобразователи частоты

Датчики для систем автоматизации

Перейти в раздел:
Автоматизация и безопасность зданий
Узнать больше о серии:
SystemeBMSSens
1 —
20
40
60
80
100
из 92
Сбросить выбор
Серия: SystemeBMSSens
SCTN
Серия: SystemeBMSSens
Датчик температуры контактный, -10…+110°С NTC10кОм Ø50…100мм
SCTNJ
Серия: SystemeBMSSens
Датчик температуры контактный, -10…+110°С NTC10кОм Ø15…100мм бескорп каб.1м
SCTP
Серия: SystemeBMSSens
Датчик температуры контактный, -10…+110°С PT1000 Ø50…100мм
SCTPJ
Серия: SystemeBMSSens
Датчик температуры контактный, -10…+110°С PT1000 Ø15…100мм бескорп каб.1м
SDCD20C
Серия: SystemeBMSSens
Датчик CO₂ канальный, 4…20мА/0…10В DO 145мм ~15…24В/⎓15…24В
SDCD20M
Серия: SystemeBMSSens
Датчик CO₂ канальный, RS485 Modbus 145мм ~15…24В/⎓15…24В
SDDP100S
Серия: SystemeBMSSens
Реле дифференциального давления канальное, 100…1000Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А
SDDP10C
Серия: SystemeBMSSens
Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 4…20мА(2п)/0…10В ⎓15…30В
SDDP10CD
Серия: SystemeBMSSens
Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 4…20мА(2п)/0…10В ЖКЭ ⎓15…30В
SDDP30S
Серия: SystemeBMSSens
Реле дифференциального давления канальное, 30…300Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А
SDDP50S
Серия: SystemeBMSSens
Реле дифференциального давления канальное, 50…500Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А
SDHC200
Серия: SystemeBMSSens
Датчик влажности канальный, 0…100% 4…20мА 283мм(40…265мм) ⎓15…35В
SDHCT1C200
Серия: SystemeBMSSens
Датчик влажности и температуры канальный, 0…100%/4…20мА 0…+50°С/4…20мА 283мм(40…265мм) ⎓15…35В
SDHCT6C180
Серия: SystemeBMSSens
Датчик влажности и температуры канальный, 2×4…20мА -40…+60°С/0…+50°С 180(40…155)мм ~15…35В/⎓15…35В
SDHCTC200
Серия: SystemeBMSSens
Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА -20…+80°С 4…20мА 283мм(40…265мм) ⎓15…35В
SDHCTN200
Серия: SystemeBMSSens
Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА -20…+80°С NTC10K 283мм(40…265мм) ⎓15…35В
SDHCTP200
Серия: SystemeBMSSens
Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА -20…+80°СPT1000 283мм(40…265мм) ⎓15…35В
SDHV200
Серия: SystemeBMSSens
Датчик влажности канальный, 0…100% 0…10В 283мм(40…265мм) ⎓15…35В
SDHVTN200
Серия: SystemeBMSSens
Датчик влажности и температуры канальный, 0…10В -40…+80°С NTC10K 283мм(40…265мм) ~15…35В/⎓15…35В
SDHVTP200
Серия: SystemeBMSSens
Датчик влажности и температуры канальный, 0…10В -40…+80°С PT1000 283мм(40…265мм) ~15…35В/⎓15…35В
Назад Далее
Фильтры
Поиск
Корзина