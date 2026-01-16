Пускорегулирующая аппаратура
Включает в себя полный спектр компонентов для защиты и управления электродвигателями, а также самый широкий набор аксессуаров для всех типов применения. Используемые инновационные разработки обеспечивают высокую надежность, длительную механическую и электрическую износостойкость продукции. Выбирая SystemePact М, вы создаёте эффективное решение для управления двигателями и другими нагрузками.
Автоматические выключатели защиты электродвигателя
SystemePact GM2
Автоматические выключатели защиты двигателя до 32A
Характеристики:
- Компактные размеры, аналогичные GV2 от Schneider Electric 100 кА отключающая способность
- Выносная поворотная рукоятка для применения в решениях с секционированием
- Пломбировка регулировочного диска
- Ограничители токов КЗ
- Доп-контакты аварийного отключения и сигнализации КЗ
- Полный комплект аксессуаров (соединительные шинки, расцепители, корпус IP55)
- Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
SystemePact GM3
Автоматические выключатели защиты двигателя до 65A
Характеристики:
- Отключающая способность 50-100 кА
- Подпружиненные винтовые зажимы, обеспечивающие долговечное силовое соединение
- Монтаж на DIN-рейку и монтажную плату
- Широкий выбор аксессуаров
- Доп. контакты сигнализации КЗ
SystemePact ССВ MP
Автоматические выключатели в литом корпусе для защиты электродвигателей
Характеристики:
- Номинальный ток от 25 до 500 А
- Количество полюсов: 3P и 4P
- Исполнения: стационарный, втычной и выкатной
- Отключающая способность до 150 кА
- Электронные расцепители SystemeLogic 1 M / SystemeLogic 2 M
- Класс расцепления 5, 10 и 20 (SystemeLogic 2 M)
Контакторы для промышленного применения
SystemePact MC1D
Контакторы 9…95A
Характеристики:
- 3 типоразмера: 9…38А, 40…65A, 80…95A
- Тепловые реле MRD
- Контакторы для конденсаторных батарей: 10…65кВар
- Высокая износостойкость на уровне LC1D
- Универсальная катушка управления AC/DC (100−250В) от 40А до 95A
- 2 встроенных доп-контакта НО+НЗ
- Компактные размеры: до 95A
- Аксессуары для сборки реверса, для ограничения напряжений, доп. контакты
SystemePact MC1G
Контакторы 120…630A
Характеристики:
- 3 типоразмера: 120…225А, 265…400A, 500…630A
- Тепловые реле MRD
- Компактные размеры: на 20% меньше Tesys F/ LC1E
- Высокая износостойкость на уровне LC1G (TeSys Giga)
- Универсальные катушки управления AC/DC 100−250 В и 250−500 В
- Стандартные катушки управления: 110В/220В/380 В AC
- Защита от просадок напряжения: Uc 70%-120%
- 4 встроенных доп.контакта 2НО+2НЗ с уникальной визуальной индикацией
SystemePact MC1K
Мини-контакторы 6-16А
Характеристики:
- Компактные размеры 45x45мм, аналогично LC1K (LP1K)
- 1 встроенный доп-контакт НО или НЗ
- 3P и 4P исполнение
- Катушки управления AC и DC
- Реверсивные контакторы в сборе
- Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
- MR2K - Реле перегрузки 0,1…13A
SystemePact MC1K
Мини-промежуточные реле
Характеристики:
- Контакты 2НО+2НЗ /4НО/ 4НЗ/ 1НО+3НЗ/ 3НО+1НЗ
- 10 000 циклов/ч
- Катушки управления AC и DC
- Компактные размеры 45x45мм
- Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
Контакторы для стандартных применений
SystemePact MC1E
Контакторы 9…95A
Характеристики:
- Тепловые реле MRE
- Компактные размеры аналогичные LC1E
- 2 встроенных доп-контакта НО+НЗ
- Увеличенная износостойкость: механическая +30%, электрическая +15% по сравнению с моделью LC1E
- Катушки управления AC и DC
- Полный спектр аксессуаров (RC-ограничители, механические блокировки и другие)
- Совместимость аксессуаров MC1E и MC1G
Интеллектуальные устройства
SystemePact MFS
Многофункциональные пускатели 0,15…63A
Характеристики:
- 1 типоразмер, ширина: 54мм
- Все в одном: авт. выкл, контактор, реле, разъединитель
- Полная координация, прогнозирование аварийных ситуаций
- Легкая интеграция в системы автоматизации (Modbus)
- Программируемые дискретные входы/выходы
- Отключающая способность: 50кА при 400В
- Встроенные дополнительные контакты: 2НО + 2НЗ
- Широкие функции защиты и измерений по току и напряжению
- Экономия места в шкафу до 40%, сокращение времени монтажа
- Монтаж: DIN-рейка, монтажная плата
SystemePact MFR
Многофункциональные устройства защиты и управления электродвигателями 0.2…800 А
Характеристики:
- MFR530 моноблочного исполнения
- MFR580 с гибкой модульной расширяемой конфигурацией
- Поддержка промышленных протоколов связи: Modbus, Profibus и Profinet
- Усовершенствованные и расширенные функции защиты электродвигателя: предварительная сигнализация, защита по температуре, защита от утечки на землю
- Повышение бесперебойности работы системы
Выключатели-разъединители
SystemePact MSD
Выключатели-разъединители на номинальные токи от 20 до 175 А
Характеристики:
- Монтаж на дверцу или DIN-рейку
- Закрытое исполнение в корпусе IP65
- Возможность блокировки рукоятки навесными замками
- Большое изоляционное расстояние, гарантирующее надежное разъединение контактов
- Высокий механический ресурс работы
