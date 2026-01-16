Пускорегулирующая аппаратура

Автоматические выключатели защиты электродвигателя Контакторы для промышленного применения Контакторы для стандартных применений Интеллектуальное реле Выключатели-разъединители Продукты в разработке
Включает в себя полный спектр компонентов для защиты и управления электродвигателями, а также самый широкий набор аксессуаров для всех типов применения. Используемые инновационные разработки обеспечивают высокую надежность, длительную механическую и электрическую износостойкость продукции. Выбирая SystemePact М, вы создаёте эффективное решение для управления двигателями и другими нагрузками.

Автоматические выключатели защиты электродвигателя

SystemePact GM2

Автоматические выключатели защиты двигателя до 32A

Характеристики:

  • Компактные размеры, аналогичные GV2 от Schneider Electric 100 кА отключающая способность
  • Выносная поворотная рукоятка для применения в решениях с секционированием
  • Пломбировка регулировочного диска
  • Ограничители токов КЗ
  • Доп-контакты аварийного отключения и сигнализации КЗ
  • Полный комплект аксессуаров (соединительные шинки, расцепители, корпус IP55)
  • Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
SystemePact GM3

Автоматические выключатели защиты двигателя до 65A

Характеристики:

  • Отключающая способность 50-100 кА
  • Подпружиненные винтовые зажимы, обеспечивающие долговечное силовое соединение
  • Монтаж на DIN-рейку и монтажную плату
  • Широкий выбор аксессуаров
  • Доп. контакты сигнализации КЗ
SystemePact ССВ MP

Автоматические выключатели в литом корпусе для защиты электродвигателей

Характеристики:

  • Номинальный ток от 25 до 500 А
  • Количество полюсов: 3P и 4P
  • Исполнения: стационарный, втычной и выкатной
  • Отключающая способность до 150 кА
  • Электронные расцепители SystemeLogic 1 M / SystemeLogic 2 M
  • Класс расцепления 5, 10 и 20 (SystemeLogic 2 M)
Контакторы для промышленного применения

SystemePact MC1D

Контакторы 9…95A

Характеристики:

  • 3 типоразмера: 9…38А, 40…65A, 80…95A
  • Тепловые реле MRD
  • Контакторы для конденсаторных батарей: 10…65кВар
  • Высокая износостойкость на уровне LC1D
  • Универсальная катушка управления AC/DC (100−250В) от 40А до 95A
  • 2 встроенных доп-контакта НО+НЗ
  • Компактные размеры: до 95A
  • Аксессуары для сборки реверса, для ограничения напряжений, доп. контакты
SystemePact MC1G

Контакторы 120…630A

Характеристики:

  • 3 типоразмера: 120…225А, 265…400A, 500…630A
  • Тепловые реле MRD
  • Компактные размеры: на 20% меньше Tesys F/ LC1E
  • Высокая износостойкость на уровне LC1G (TeSys Giga)
  • Универсальные катушки управления AC/DC 100−250 В и 250−500 В
  • Стандартные катушки управления: 110В/220В/380 В AC
  • Защита от просадок напряжения: Uc 70%-120%
  • 4 встроенных доп.контакта 2НО+2НЗ с уникальной визуальной индикацией
SystemePact MC1K

Мини-контакторы 6-16А

Характеристики:

  • Компактные размеры 45x45мм, аналогично LC1K (LP1K)
  • 1 встроенный доп-контакт НО или НЗ
  • 3P и 4P исполнение
  • Катушки управления AC и DC
  • Реверсивные контакторы в сборе
  • Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
  • MR2K - Реле перегрузки 0,1…13A
SystemePact MC1K

Мини-промежуточные реле

Характеристики:

  • Контакты 2НО+2НЗ /4НО/ 4НЗ/ 1НО+3НЗ/ 3НО+1НЗ
  • 10 000 циклов/ч
  • Катушки управления AC и DC
  • Компактные размеры 45x45мм
  • Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
Контакторы для стандартных применений

SystemePact MC1E

Контакторы 9…95A

Характеристики:

  • Тепловые реле MRE
  • Компактные размеры аналогичные LC1E
  • 2 встроенных доп-контакта НО+НЗ
  • Увеличенная износостойкость: механическая +30%, электрическая +15% по сравнению с моделью LC1E
  • Катушки управления AC и DC
  • Полный спектр аксессуаров (RC-ограничители, механические блокировки и другие)
  • Совместимость аксессуаров MC1E и MC1G
Интеллектуальные устройства

SystemePact MFS

Многофункциональные пускатели 0,15…63A

Характеристики:

  • 1 типоразмер, ширина: 54мм
  • Все в одном: авт. выкл, контактор, реле, разъединитель
  • Полная координация, прогнозирование аварийных ситуаций
  • Легкая интеграция в системы автоматизации (Modbus)
  • Программируемые дискретные входы/выходы
  • Отключающая способность: 50кА при 400В
  • Встроенные дополнительные контакты: 2НО + 2НЗ
  • Широкие функции защиты и измерений по току и напряжению
  • Экономия места в шкафу до 40%, сокращение времени монтажа
  • Монтаж: DIN-рейка, монтажная плата
SystemePact MFR

Многофункциональные устройства защиты и управления электродвигателями 0.2…800 А

Характеристики:

  • MFR530 моноблочного исполнения
  • MFR580 с гибкой модульной расширяемой конфигурацией
  • Поддержка промышленных протоколов связи: Modbus, Profibus и Profinet
  • Усовершенствованные и расширенные функции защиты электродвигателя: предварительная сигнализация, защита по температуре, защита от утечки на землю
  • Повышение бесперебойности работы системы
Выключатели-разъединители

SystemePact MSD

Выключатели-разъединители на номинальные токи от 20 до 175 А

Характеристики:

  • Монтаж на дверцу или DIN-рейку
  • Закрытое исполнение в корпусе IP65
  • Возможность блокировки рукоятки навесными замками
  • Большое изоляционное расстояние, гарантирующее надежное разъединение контактов
  • Высокий механический ресурс работы
Стандартные области применения:
OEM
Легкая промышленность
Нефтехимия
Шкафы управления, лифты, насосы, HVAC
Строительство
Высокие эксплуатационные требования:

Горнодобывающая промышленность

АЭС

Водоснабжение и водоотведение

Судостроение

Металлургия

Критическая инфраструктура

Продукты в разработке
Контакторы с пониженным током потребления
Продукт в разработке
4-х полюсные контакторы
Продукт в разработке
Автоматические выключатели
для защиты электродвигателей
GM5 / GM6
Продукт в разработке
Промежуточные реле
Продукт в разработке
Контакторы с электромагнитной защелкой
Продукт в разработке

