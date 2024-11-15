Автоматические выключатели серии SystemePact ССВ MP на токи от 25А до 500А предназначены для применения в сетях низкого напряжения для управления и защиты электродвигателей. Выключатели SystemePact CCB оснащаются электронными расцепителями SystemeLogic 1 M / SystemeLogic 2 M, позволяющими реализовать схемы управления и защиты на двух или трех аппаратах. Защиты рассчитаны на продолжительную работу при температуре 65°С.
Автоматические выключатели в литом корпусе для защиты электродвигателей
Описание
Автоматические выключатели с функцией защиты электродвигателей обеспечивают защиту от перегрузок, коротких замыканий, а также от обрыва, небаланса фаз.
Расцепители представлены в двух исполнениях:
- SystemeLogic 1.2/1.3M используются в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатели SystemePact SPC100/160/250/400/630 с уровнями отключающей способности F/N/S/L.
- Расцепители SystemeLogic 2.2/2.3M имеют встроенную термомагнитную защиту. Они используются в схемах управления и защиты электродвигателей на двух аппаратах. Ими могут оснащаться все аппараты SystemePact CCB100-630 с уровнями отключающей способности F/N/S/L.
Преимущества
Полная совместимость со всей серией аксессуаров SystemPact CCB
Ротоактивное исполнение главных контактов
Соответствие требованиям МЭК 60947-4-1
Продолжительность пуска в соответствии с выбранным классом 5/10/20 (расцепитель SystemeLogic 2M)
Отсутствие снижение номинального тока при температурах -20оС…+50оС
Категории применения: AC-3, AC-4
Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)
Наличие световой сигнализации
Применение
Аппараты применяются в схемах защиты и управления:
- Вентиляционных систем
- Систем и устройств подъёмных механизмов
- Систем управления и защиты насосных групп
- Промышленных конвеерных и упаковочных линий
- Систем промышленного кондиционирования