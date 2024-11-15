Автоматические выключатели серии SystemePact ССВ MP на токи от 25А до 500А предназначены для применения в сетях низкого напряжения для управления и защиты электродвигателей. Выключатели SystemePact CCB оснащаются электронными расцепителями SystemeLogic 1 M / SystemeLogic 2 M, позволяющими реализовать схемы управления и защиты на двух или трех аппаратах. Защиты рассчитаны на продолжительную работу при температуре 65°С.

Автоматические выключатели в литом корпусе для защиты электродвигателей