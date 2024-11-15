Автоматические выключатели в литом корпусе для защиты электродвигателей

Автоматические выключатели серии SystemePact ССВ MP на токи от 25А до 500А предназначены для применения в сетях низкого напряжения для управления и защиты электродвигателей. Выключатели SystemePact CCB оснащаются электронными расцепителями SystemeLogic 1 M / SystemeLogic 2 M, позволяющими реализовать схемы управления и защиты на двух или трех аппаратах. Защиты рассчитаны на продолжительную работу при температуре 65°С.

Автоматические выключатели в литом корпусе для защиты электродвигателей

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

Автоматические выключатели с функцией защиты электродвигателей обеспечивают защиту от перегрузок, коротких замыканий, а также от обрыва, небаланса фаз.

Расцепители представлены в двух исполнениях:

  • SystemeLogic 1.2/1.3M используются в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатели SystemePact SPC100/160/250/400/630 с уровнями отключающей способности F/N/S/L.
  • Расцепители SystemeLogic 2.2/2.3M имеют встроенную термомагнитную защиту. Они используются в схемах управления и защиты электродвигателей на двух аппаратах. Ими могут оснащаться все аппараты SystemePact CCB100-630 с уровнями отключающей способности F/N/S/L.

Преимущества

Полная совместимость со всей серией аксессуаров SystemPact CCB

Ротоактивное исполнение главных контактов

Соответствие требованиям МЭК 60947-4-1

Продолжительность пуска в соответствии с выбранным классом 5/10/20 (расцепитель SystemeLogic 2M)

Отсутствие снижение номинального тока при температурах -20оС…+50оС

Категории применения: AC-3, AC-4

Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)

Наличие световой сигнализации

Применение

Аппараты применяются в схемах защиты и управления:

  • Вентиляционных систем
  • Систем и устройств подъёмных механизмов
  • Систем управления и защиты насосных групп
  • Промышленных конвеерных и упаковочных линий
  • Систем промышленного кондиционирования

Документы

Каталог серии SystemePact CCB
Автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB на токи до 630 А
Инструкция по установке SystemePact CCB
Автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB на токи до 630 А
ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.06427_23
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Фильтры
Поиск
Корзина